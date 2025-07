Mugur Mihăescu, pe lista parlamentarilor care primeau bani de la stat pentru chirie, deși are o casă în Ilfov. Cum se apără deputatul AUR

Mugur Mihăescu a făcut primele declarații după ce s-a aflat că figura pe lista parlamentarilor care încasează bani de la stat pentru chirie, deși are o casă în Ilfov. Odată cu legea care modifică Statutul deputaților și al senatorilor, deputatul AUR nu va mai primi acea sumă.

Mugur Mihăescu, pe lista parlamentarilor care primeau bani de la stat pentru chirie, deși are o casă în Ilfov

Mugur Mihăescu (58 de ani) a reacționat după ce s-a aflat că figura pe lista parlamentarilor care încasau bani de la stat pentru chirie, cu toate că deține o casă în Ilfov.

Plenul comun al celor două Camere a votat luni, 30 iunie, cu 361 de voturi pentru, 2 abțineri și 3 care nu și-au exprimat votul, ca parlamentarii cu proprietăți în București și Ilfov să nu mai beneficieze de banii pentru chirie.

Inițiativa legislativă modifică și completează art. 41 din legea 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor. Astfel, președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a anunțat că „reforma statului trebuie să plece de la vârf și nu de la oamenii care muncesc din greu”.

Cum se apără deputatul AUR

În acest context, deputatul AUR, Mugur Mihăescu, a spus că nu știa de existența acestei legi, care oferă parlamentarilor bani de chirie.

„Noi am propus un amendament imediat ce am aflat de lucrul acesta. Până când ajunge datoria să nu depășească 50%, datoria externă a țării, să mergem pe buget de austeritate și pe buget de normalitate, adică să contribuim cu toții. Noi n-am dat legea asta. Când am intrat în Parlament, habar nu aveam de existența acestei legi. Ea a fost moștenită de ani de zile de acum, de mulți ani, și trebuia să o amendăm de atunci”, a spus Mihăescu, la Palatul Parlamentului, potrivit Fanatik.ro.

Fostul actor a ținut să precizeze că nu deține un apartament în Capitală, dar că are o casă în județul Iflov. Mugur Mihăescu a confirmat că a încasat 4.000 de lei lunar timp de șase luni pentru chirie.

