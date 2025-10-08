Oana Roman și-a luat o țeapă de proporții. Cât a putut să plătească pentru un colet din Marea Britanie

Oana Roman și-a luat o țeapă de proporții și a povestit totul fanilor, avertizându-i să nu facă și ei greșeala pe care a făcut-o ea. Iată ce a vrut să facă și cum s-a transformat totul într-o mare încurcătură care a costat-o bani frumoși.

Cât a ajuns să plătească Oana Roman pe un colet din străinătate

Oana Roman le-a povestit fanilor ei cum și-a luat o țeapă care a costat-o bani frumoși. Vedeta a povestit cum a fost păcălită de o firmă de curierat internațională.

Vedeta a văzut o pereche de adidași care au încântat-o și pentru că nu i-a găsit nicăieri în România, ea a apelat la o fată din Anglia care i-a cumpărat pentru ea.

Produsul costa 114 de lire și urma să fie livrat cu DHL, o companie de curierat internațională. DHL a taxat-o pe Oana Roman ca și cum produsul ar fi avut o valoare de 150 de lire și au aplicat TVA. Așa a ajuns vedeta să plătească dublu, din cauza taxelor.

A plătit dublul prețul adidașilor

„În primul rând, vă spun să nu vă comandați niciodată nimic din Anglia care să vină în România prin DHL, pentru că o să plătiți produsele de 2 ori. M-a ajutat o fată din din Anglia să îmi cumpăr niște teneși pe care nu îi găseam nicăieri. Surpriza este că ea, drăguță, i-a trimis cu DHL.

Am plătit 50 de lire transport, în condițiile în care adidașii costau 114 lire și după ce au făcut actele, cei de la DHL mi-au cerut taxe vamale, TVA și transport, încă o dată, în valoare de 100 de euro.

Practic, ei au hotărât că valoarea declarată a produsului este de 150 de lire, deși le-am trimis factura care arăta negru pe alb prețul teneșilor de 114 lire. Astfel încât, valoarea fiind de 150 de lire, mi-au aplicat TVA și taxe vamale în plus.

Fără transportul de acolo în România, care m-a mai costat pe mine 50 de lire. Cert este că pentru o pereche de teneși care au costat 114 lire, am plătit 50 de lire transport și ei mi-au mai cerut 500 de lei TVA taxe vamale. Practic, i-am plătit dublu și ceva. O bătaie de joc!”, a spus Oana Roman.

Vedeta a pus și dovezile cu plata pe care a făcut-o: 493 de lei TVA și taxe pentru un produs care costă 600 de lei plus 52 de lire la transport. Vedeta a bătut obrazul companiei de curierat.

Oana Roman și-a atenționat fanii să nu cumva să trimită ceva cu DHL, care ajunge să îți ia taxe mai mari decât valoarea produsului în sine.

