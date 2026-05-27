Lia Bugnar sare în apărarea lui Anghel Damian după ce documentarul „Cămătarii” a fost aspru criticat: „Nu pricep cum a reușit Anghel”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Anghel Damian a provocat controverse cu noul său serial, „Cămătarii”, despre clanurile interlope. După ce regizorul a fost intens criticat, Lia Bugnar a sărit în apărarea sa, lăudând curajul și talentul acestuia, deși au trecut 4 ani de la despărțirea lor.

Lia Bugnar îl apără de Anghel Damian, după „Cămătarii”

Anghel Damian a demonstrat, încă o dată, că talentul și curajul pot merge mână în mână. Recent, regizorul a lansat un serial documentar care explorează lumea clanurilor interlope din România, un subiect sensibil, dar extrem de relevant. Producția a generat rapid controverse, dar și admirație, inclusiv din partea actriței Lia Bugnar.

Actrița și-a exprimat susținerea față de fostul ei partener, apreciind atât munca depusă, cât și curajul de a aborda un astfel de subiect.

„Nu pricep cum a reușit Anghel să-i facă pe toți cei implicați (infractori, procurori, polițiști, victime, martori etc.) să-și dea drumul la gură în felul în care-au făcut-o, dar filmul este halucinant de curajos și de bine făcut”, a afirmat Lia Bugnar într-o postare pe rețelele sociale.

Actrița a subliniat că este nevoie de o doză considerabilă de curaj pentru a plonja într-o poveste atât de complexă și plină de nuanțe, mai ales pentru un artist aflat la începutul carierei.

Citește și: Chef Richard recunoaște cine îl enervează cel mai tare de la Chefi la Cuțite. Ce nu ar mânca niciodată de la colegii lui: „La Orlando nu aș mânca”

Citește și: Gabriela Cristea, replică pentru cei care au criticat-o pentru că a apelat la Mounjaro ca să slăbească: „Există și reversul medaliei, se mai lasă pielea”

Documentarul lui Anghel Damian, intens criticat

Serialul lui Anghel Damian a reușit să scoată la lumină detalii neștiute despre lumea interlopă, punând față în față punctele de vedere ale celor implicați, fie de partea legii, fie împotriva ei.

„Un film absolut necesar ca să înțelegem că nivelul la care ne aflăm în acest moment este inexplicabil de bun. Pentru că, privind acest documentar, ai senzația clară că am fi putut să nu mai fim deloc, să dispărem cu toții pur si simplu pe neobservate. Haos generalizat, instituții complice cu infractorii, legi strâmbe sau complet neputincioase în fața răului. După bunul obicei românesc, au apărut păreri despre film încă dinainte ca acesta să fie difuzat, păreri care infierează, bineînțeles. „De ce le faceți reclamă la ăștia?!” Și dă-i și ține-te invective. Oamenii care apar în film au făcut câte 18, 20, 30 de ani de închisoare pentru faptele lor din România si de prin lume. Acum au acceptat să povestească aici cum a fost, din perspectiva lor. Există în film și perspectiva politiștilor din brigada anticorupție, și a procurorilor, a victimelor și încă alte unghiuri din care e privit fenomenul. Să încerci să demistifici un fenomen de asemenea amploare, să-l înțelegi, să explici cum a fost posibil ca el să existe în forma în care a existat, nu înseamnă a face reclamă cuiva. Înseamnă curajul de a privi la lucruri la care nimeni altcineva nu are curaj să privească. Dimpotrivă, toți preferă să întoarcă ochii repede în altă direcție, mai ales că multe personaje sunt printre puternicii zilei, încă au pâinea și cuțitul (murdar de sânge). Sentimentul meu a fost de frică, în primul rând pentru țara în care trăiesc și care a avut așa de mult parte de mâini murdare care au ținut sceptrul puterii. Apoi pentru Anghel, deoarece nicio parte nu iese bine din filmul ăsta și îți trebuie mult curaj să plonjezi în asemenea ape murdare. Cu atât mai mare este admirația mea pentru ce-a reușit să facă, el și toată echipa care-a muncit la filmul ăsta. Sper să nu piardă curajul ăsta si „Cămătarii” să fie doar începutul. Bravo, Anghel, ține-te pe drumul tău și lasă-i pe ceilalți să fie eroi din spatele tastaturii”, a scris Lia Bugnar pe pagina ei de Facebook.

Citește și: Marian Vanghelie, confesiune neașteptată despre cum a fost adoptat. Ce regret are cu privire la copiii săi: „Mi-ar fi plăcut…”

Citește și: Ianca Simion, despre viața cu un părinte celebru: „Am simțit adesea că trebuie să fiu atentă să nu greșesc!” Ce a dezvăluit despre tatăl său

Lia Bugnar, recomandare pentru români

Deși aprecierea actriței este evidentă, comentariile de pe internet nu au fost întotdeauna favorabile. Mulți au criticat decizia de a aborda un subiect atât de controversat, iar alții au pus sub semnul întrebării sinceritatea susținerii venite din partea fostei partenere de viață a lui Anghel Damian. Secțiunea de comentarii s-a umplut rapid de opinii divergente.

Actrița și-a încheiat mesajul cu o recomandare pentru cei care sunt pregătiți să privească realitatea fără filtre: „O să închei spunându-vă să vă uitați la acest serial documentar, e o imensă muncă în spate, cu atât mai incredibilă cu cât aparține unui artist așa de tânăr. Iar celor care au senzația că spusul lucrurilor pe nume dăunează societății le recomand să nu se uite, o să le facă rău”.

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News