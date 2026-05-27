Codin Maticiuc, ajutorul lui Anghel Damian în documentarul „Cămătarii”, de pe PRO TV: „El cunoaște foarte bine lumea asta și oamenii din ea”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Codin Maticiuc a jucat un rol important în realizarea serialului-documentar „Cămătarii”, regizat de Anghel Damian. În producție se vorbește despre viața liderilor unui clan interlop, Sile și Nuțu Cămătaru.

Anghel Damian, documentar despre viața lui Sile și Nuțu Cămătaru

Anghel Damian a realizat un serial-documentar care se difuzează în fiecare luni de la ora 23:30 pe PRO TV, iar primele două episoade sunt deja disponibile pe VOYO.

Regizorul a povestit că totul a pornit de la o obsesie personală mai veche, când la televizor se vorbea despre clanuri, cămătari, răpiri și multele altele, glorificându-se într-un fel această viață.

„Ideea a venit dintr-o obsesie personală mai veche. Eu sunt copilul tranziției. Am crescut într-un București în care lumea asta exista la vedere, chiar dacă noi eram prea mici să o înțelegem complet. Îmi amintesc perfect perioada aia: la televizor se vorbea despre clanuri, despre cămătari, despre răpiri, prostituție, taxe de protecție, dar totul era tratat aproape ca un spectacol.

Citește și: Codin Maticiuc, dezvăluiri despre prietenia cu Mario Iorgulescu: „Problemele lui se vedeau dinainte să aibă această nenorocire”

Și am avut mereu senzația că România a trecut foarte repede peste anii 90 fără să-i înțeleagă cu adevărat. Noi încă trăim consecințele acelei perioade, doar că sub alte forme. Documentarul ăsta a pornit din nevoia de a mă întoarce acolo și de a înțelege ce s-a întâmplat de fapt”, a explicat Anghel Damian pentru Libertatea.

Ce rol a avut Codin Maticiuc

Regizorul a vorbit despre faptul că prietenul lui, Codin Maticiuc, a avut un mare aport în realizarea serialului „Cămătarii”.

„Codin Maticiuc a avut un rol esențial de intermediere, pentru că el cunoaște foarte bine lumea asta și oamenii din ea. Dar cred că ceea ce ne-a legat cu adevărat a fost că amândoi am simțit că aici există o poveste mult mai mare decât niște interlopi celebri. De fapt, «Cămătarii» este un studiu despre România postcomunistă.

Citește și: Codin Maticiuc a vorbit despre problemele de sănătate ale mamei lui: „Este minimul de bun-simț”. Smaranda Maticiuc a fost operată pe creier a doua oară

Despre un stat slab, despre goluri de autoritate, despre felul în care puterea se mută atunci când instituțiile nu funcționează, despre oameni aflați in circumstanțe ieșite din comun”, a mai spus Anghel Damian pentru sursa citată.

Urmărește-ne pe Google News