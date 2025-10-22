Codin Maticiuc a vorbit despre problemele de sănătate ale mamei lui: „Este minimul de bun-simț”. Smaranda Maticiuc a fost operată pe creier a doua oară

Codin Maticiuc a spus cum a gestionat problemele de sănătate ale mamei lui, care a fost operată pe creier pentru a doua oară. În trecut, Smaranda Maticiuc a fost diagnosticată cu cancer, care a recidivat.

Cum a gestionat Codin Maticiuc problemele de sănătate ale mamei

Codin Maticiuc (45 de ani) a dezvăluit cum a gestionat problemele de sănătate ale mamei lui, Smaranda, care are cancer. Aflat la premiera celui mai nou film al său, „Cursa”, Maticiuc a mărturisit că a fost prezent la toate analizele și intervențiile prin care a trecut mama sa. Mai mult, anul acesta, Codin și-a sărbătorit aniversarea de 45 de ani la spital, alături de cea care i-a dat viață.

„Da, este adevărat, trebuie să le facem pe toate în viață. Am stat și cu mama cât am putut. Poate nu destul, însă am stat. Am fost la toate operațiile ei. Nu a existat RMN pe care să îl facă și să nu fiu cu ea. Nu a existat niciun set de analize de imagistică la care să nu merg eu personal. Pe toate le aveam programate în agendă și am mers eu personal la toate”, a declarat Codin Maticiuc, pentru Spynews.ro.

„Mi-aș fi dorit să stau în fiecare zi mai multe ore cu ea”

Maticiuc a spus că și-ar fi dorit să fie și mai prezent, să treacă și mai des pe la mama lui și să petreacă și mai multe ore zilnic alături de ea. În această perioadă i-a fost greu însă să facă acest lucru, fiind prins cu lansarea celui mai nou film al său, „Cursa”, și cu responsabilitățile de tată a trei copii. Codin și soția lui, Ana, au două fiice împreună, Smaranda, numită după mama lui, și Ilinca. Dintr-o fostă căsnicie, Ana mai are un fiu, Dan Marco, pe care Codin îl consideră de asemenea copilul lui.

„Lăsând la o parte că mi-aș fi dorit să stau mai mult, să trec mai mult, în fiecare zi să stau mai multe ore cu ea, nu a existat ceva mare la care eu să nu fiu acolo sau să nu organizez chiar eu. De la programare, mers acolo, absolut tot. Este minimul de bun-simț. Eu sunt minimul de bun-simț. Aș vrea mai mult, dar măcar minimul”, a mai spus producătorul de film, pentru sursa citată.

În prezent, Smaranda Maticiuc se simte bine. Mama lui Codin este în continuare zâmbitoare, în ciuda tuturor provocărilor pe care le-a întâmpinat.

