Codin Maticiuc, urare emoționantă pentru aniversarea de 3 ani a fiicei mici, Ilinca: „Sunt îndrăgostit iremediabil de prințesa mea tornadă”

Codin Maticiuc sărbătorește astăzi, 10 octombrie, aniversarea de 3 ani a fiicei mici, Ilinca. Cu această ocazie, actorul a scris un mesaj înduioșător pe rețelele sociale, în dreptul mai multor imagini cu mezina familiei.

Codin Maticiuc, urare emoționantă pentru aniversarea de 3 ani a fiicei mici, Ilinca

Codin Maticiuc este tatăl a trei copii, un fiu și două fiice. Pe 10 octombrie, actorul sărbătorește aniversarea mezinei, Ilinca, pe care o descrie drept „păpușa lui perfectă”.

„Fix acum trei ani de zile se năștea Ilinca. În Los Angeles, în timp ce tatăl ei pregătea filmările la Miami Bici 2. Astăzi sunt îndrăgostit iremediabil de prințesa mea tornadă, șefa incontestabilă a dragonilor. La mulți ani, păpușa mea perfectă!”, a scris actorul în mediul online.

Codin și soția lui, Ana, mai au o fiică, Smaranda, în vârstă de 6 ani. Din primul mariaj, Ana Maticiuc mai are un fiu, Dan Marco.

Maticiuc, mesaj înduioșător pentru ziua de naștere a fiului vitreg

La începutul lunii, Codin și-a serbat aniversarea de 45 de ani, iar în luna septembrie și-a sărbătorit soția și fiul vitreg. Familia Maticiuc are cinci motive de sărbătoare în luna septembrie, Sfânta Maria Mică și Mare, Sfânta Ana, ziua de naștere a Anei și ziua de naștere a lui Marco, născut chiar de Sfânta Ana.

„Azi e ziua de naștere a băiatului meu. Băiatul meu nu seamănă cu mine pentru că l-a făcut mă-sa cu alt nene înainte să ne cunoaștem. Ca să eliminăm acest inconvenient, Dan m-a jucat pe mine mic și-n Miami Bici 1 și în 2 și am avut departamente de păr, machiaj și costume care s-au asigurat că și semănam nu doar locuim împreună, ne iubim și ne sprijinim unul pe celălalt. La mulți ani Mario Dan Munteanu, Ilie Piciu mic pentru public și Maticiuc doar în sufletul meu!”, a scris Codin în mediul online, pe 9 septembrie 2025.

Cum s-a acomodat actorul în rolul de tată

Deși Marco nu este fiului lui biologic, Codin îl tratează exact cum le tratează și pe fiicele lui.

„Eu spun că am trei copii, pentru că iubita mea a avut un copil înainte. Practic, eu am trecut prin tot felul de faze. Îl știu de la 4 ani. Ne-am mutat împreună când el avea 8 ani. După aia a venit fata. Fata a fost o experiență extraordinară, apoi a venit a doua fată. Am început să creez un atașament așa, pentru că tații nu se atașează din prima secundă, ne vine greu, vine gradual. Suntem foarte bine. E foarte frumos”, spunea Codin în 2023, pentru Fanatik.

