Codin Maticiuc, declarație emoționantă de dragoste pentru soția lui, Ana: „Liniștea inimii mele”. Cum a început povestea lor de dragoste

Codin Maticiuc i-a făcut două declarații înduioșătoare de dragoste soției lui, Ana Maria Maticiuc, cu ocazia zilelor ei onomastice de Sfânta Maria și Sfânta Ana.

Codin Maticiuc, declarație emoționantă de dragoste pentru soția lui, Ana

Codin Maticiuc (44 de ani) are motive multiple de sărbătoare în luna septembrie. Soția lui, Ana Maria Maticiuc, are două zile onomastice și ziua de naștere luna aceasta. Tot luna aceasta este născut și fiul Anei, Mario Dan Munteanu. Cu ocazia zilelor de Sfânta Maria și Sfânta Ana, de pe 8 și 9 septembrie, actorul i-a făcut două declarații emoționante de dragoste soției lui.

„Maria mea. Ana Maria. Mama la copii. Am vrut să scriu și «pofta inimii» după melodie, dar mi-am dat seama că inima n-are pofte, dar deseori are neliniști groaznice și Maria mea e liniștea inimii mele. La mulți ani de Sfânta Maria!”, a scris Maticiuc în mediul online.

Ziua următoare, Codin i-a urat din nou soției „La mulți ani!”, de Sfânta Ana.

„Ana Maticiuc. Soția mai exact. Azi e Sfânta Ana. Ieri a fost Sfânta Maria. Ea e Ana Maria. Tot luna asta e și ziua ei de naștere. Decembrie știm toți ce nenorocire și imediat vine Valentine’s Day și apoi martie cu belele ei”, a glumit actorul.

Citește și: Codin Maticiuc, dezvăluiri despre colaborarea cu frații Gogan pentru „Sirenele”, filmul „Cursa” și nunta cu Ana Pandeli, mama celor trei copii ai lui: „Am vrut să le fac un cadou fetițelor mele” / Exclusiv

Ana are trei copii, două fete cu Codin și un băiat dintr-un fost mariaj

În aceeași zi, Codin i-a transmis un mesaj înduioșător și fiului vitreg. Soția actorului are un fiu, Mario Dan Munteanu, dintr-o relație anterioară. Împreună, Ana și Codin mai au două fetițe, Smaranda și Ilinca.

„Azi e ziua de naștere a băiatului meu. Băiatul meu nu seamănă cu mine pentru că l-a făcut mă-sa cu alt nene înainte să ne cunoaștem. Ca să eliminăm acest inconvenient, Dan m-a jucat pe mine mic și-n Miami Bici 1 și în 2 și am avut departamente de păr, machiaj și costume care s-au asigurat că și semănam nu doar locuim împreună, ne iubim și ne sprijinim unul pe celălalt. La mulți ani Mario Dan Munteanu, Ilie Piciu mic pentru public și Maticiuc doar în sufletul meu!”, a scris Codin în mediul online.

Citește și: Codin Maticiuc a publicat o fotografie rară cu socrii lui. Ce spune despre părinții soției sale, Ana Pandeli: „Las și eu aici o poză cu doi oameni”

Cum a început povestea de dragoste dintre Codin și Ana Maticiuc

Codin Maticiuc și soția lui s-au cunoscut la o prezentare de modă a unei prietene comune, la scurt timp după divorțul Anei. „Doi ani nu m-a băgat în seamă. Am reușit până la urmă să o combin. E senzațional de frumoasă, extrem de educată și foarte inteligentă”, a povestit Codin în noiembrie 2023, în podcastul lui Cătălin Măruță.

Asemeni lui Codin, Ana a studiat actoria. „Iubita mea e actriță, în sensul că a făcut aceleași cursuri ca și mine. Eu am îndrumat-o, însă nu a jucat până acum. Să vedem ce va face. Ea merge la castinguri, vrea să joace”, mai povestea actorul în 2021, pentru Click!.

Ana Maticiuc este o prezență discretă în showbiz, preferând să-l lase pe soțul ei să fie în centrul atenției.

„Iubita mea este o persoană discretă și nu apreciază genul ăsta de «atenție», iar eu respect asta. Nu înseamnă că ea nu este «deschisă», ci că are un bun-simț care o face să nu își dorească genul ăsta de reflectoare ațintite asupra ei doar pentru că îmi este alături”, mai spunea Codin în 2020, pentru revista VIVA!.

Foto: Instagram/@maticiuc_codin

Urmărește-ne pe Google News