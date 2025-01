Codin Maticiuc a publicat o fotografie rară cu socrii lui. Ce spune despre părinții soției lui, Ana Pandeli: „Las și eu aici o poză cu doi oameni”

Codin Maticiuc a publicat o fotografie rară cu socrii lui, Paula și Marin Pandeli, în mediul online. În dreptul postării, actorul din „Miami Bici” și „Miami Bici 2” a scris și câteva cuvinte despre părinții soției lui, Ana.

Codin Maticiuc (44 de ani) și Ana Pandeli (36 de ani) s-au căsătorit civil „din motive administrative” și nu au în plan să facă nuntă în viitorul apropiat. Producătorul filmului „Cursa” urăște nunțile, dar este dispus să organizeze acest eveniment pentru partenera lui de viață. Până atunci însă, Codin s-a mândrit cu socrii lui pe Instagram, alături de o imagine cu ei din tinerețe.

„Las și eu aici o poză cu doi oameni pe care de iubit îi iubesc destul de mult, dar de respectat îi respect enorm: socrii mei, Paula (aka Constanța) și Marin Pandeli. Doi oameni care dacă nu trăiau în Mogoșoaia și trăiau la New York sigur o ardeau pe la Woodstock. Cel puțin după look”, a scris Codin Maticiuc pe Instagram, în dreptul postării cu peste 2.500 de aprecieri.

„Ana e o combinație tare reușită între ei.”

Urmăritorii actorului au remarcat asemănarea dintre soția lui și părinții ei. „Wow! Ce faini! Ana seamănă cu doamna Paula”, a comentat cineva. „Frumoși. Ana e o combinație tare reușită între ei”, a fost un alt comentariu. „Mai rar așa ginere, să se mândrească cu socrii”, a mai scris altcineva.

Atât părinții lui Codin, Smaranda și Ion Maticiuc, cât și părinții Anei, Paula și Marin Pandeli, sunt foarte prezenți în viața copiilor și nepoților lor. La începutul acestui an, Codin, Ana și copiii lor au mers în vacanță în Dubai, iar printre imaginile surprinse acolo se regăsește și una cu mama Anei. Nu este prima oară când părinții îi însoțesc într-o vacanță. În 2024, Ana și Codin au plecat cu cei trei copii și cu părinții lor într-o croazieră.

Ana Pandeli are trei copii, două fete cu Codin și un băiat dintr-un fost mariaj

Codin Maticiuc și Ana Pandeli au două fetițe împreună, pe Smaranda și Ilinca, iar Ana mai are un fiu, Dan Mario, din fosta căsnicie cu un bărbat pe nume Mihai Munteanu, care locuiește la Tulcea. În 2023, Codin a povestit că l-a contactat pe Mihai atunci când Ana și fiul lor s-au mutat cu el.

„Salut, Codin sunt. De ieri băiatul tău locuiește la mine, pe șoseaua… Orice ai nevoie, dacă nu te descurci cu Ana, te rog să-mi scrii și îți voi sta la dispoziție. Te așteptăm și la noi oricând”, a fost mesajul trimis de Codin lui Mihai. „Bună, Codin, mă bucur că ai scris. Sunt convins că vei avea grijă de Mario și de Ana, desigur ne vom ține aproape”, a răspuns fostul soț al Anei.

„Dan este fratele fetelor mele.”

Pentru Codin a fost foarte important să aibă o relație frumoasă cu tatăl lui Dan deoarece a realizat că în același mod i-ar plăcea să fie și el, la rândul lui, tratat.

„Dan este fratele fetelor mele și mai are o soră la Tulcea din partea tatălui lui. Băiatul meu are surori prin toate colțurile. Am vorbit cu Mihai și l-am rugat, când vine cu fata lui la București, să ne vedem cu Smaranda în parc. Eu vreau să se cunoască (n.red.: fiicele lui) cu fata de la Tulcea, care este sora fratelui lor. E o fată acolo undeva care este soră cu fratele lor în egală măsură”, a mai declarat Codin Maticiuc, în podcastul „Acasă la Măruță”.

Cum s-au cunoscut Codin Maticiuc și Ana Pandeli și ce diferență de vârstă este între ei

Codin Maticiuc și soția lui s-au cunoscut la o prezentare de modă a unei prietene comune, la scurt timp după divorțul Anei.

„Doi ani nu m-a băgat în seamă. Am reușit până la urmă să o combin. E senzațional de frumoasă, extrem de educată și foarte inteligentă”, a povestit Codin, în podcastul lui Cătălin Măruță.

„Iubita mea e actriță, în sensul că a făcut aceleași cursuri ca și mine. Eu am îndrumat-o, însă nu a jucat până acum. Să vedem ce va face. Ea merge la castinguri, vrea să joace”, mai povestea actorul în 2021, pentru Click!.

