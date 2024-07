Codin Maticiuc s-a declarat nemulțumit de condițiile unei unități de cazare din Costinești, unde s-a dus pentru a participa la faimosul festival Beach, Please!. Deși evenimentul în sine i-a plăcut, actorul și filantropul a fost dezamăgit de camera murdară și cu igrasie în care a fost cazat.

Codin Maticiuc, nemulțumit de condițiile de cazare de la Costinești

Codin Maticiuc a vorbit în mediul online despre experiența lui neplăcută de la Costinești, când a găsit în camera unde s-a cazat pleoșnițe, perdele murdare și igrasie.

„Beach, Please din POV-ul meu. Am ajuns și eu la deja faimosul festival din Costinești. Prima dată, recunosc, dar nu aveam efectiv cum să ratez Rick Ross, Wiz Khalifa și Travis Scott dintr-un singur foc. M-am cazat, inspirat și nu prea, (…) în capătul celălalt al stațiunii. Inspirat pentru că fac 35 de minute dus, 35 de minute întors până în festival pe jos.



Neinspirat pentru că arată execrabil camerele. Perdele murdare de pete vișinii și lipsă pe alocuri, coropișnițe pe care doar în Africa le-am mai văzut care apar sau când stingi lumina sau când dai drumul la apă să curgă și miros de stătut și igrasie”, a scris Codin pe Facebook.

Cu toate nemulțumirile legate de cazare, Codin Maticiuc a spus că s-a simțit mai mult decât bine la eveneimentul pe care l-a numit „fenomen”.

Citeşte şi: Codin Maticiuc și fiica sa, Smaranda, apar în primul film Gașca Zurli: „Ce? Numai Măruță să-și bage copiii în film?”

Citeşte şi: Codin Maticiuc, despre rolul de tată. „Încerc să nu fiu permisiv întru totul!” Ce lecție a învățat de la copiii săi / Exclusiv

Citeşte şi: Codin Maticiuc, vacanță de vis cu familia pe barcă. „Poze cu noi 9!” Cum și-a fotografiat actorul părinții, soacra, soția și copiii

Citeşte şi: Fetița cea mare a lui Codin Maticiuc a împlinit 5 ani. Smaranda a avut o petrecere cu zâne și tort supraetajat

„Festivalul în sine un fenomen. Woodstock curat din toate punctele de vedere. Felicitări Selly și conducerea Global! Probleme? Au fost, am auzit și de simțit le-am simțit doar pe cele de acces, dar totuși vorbim de o stațiune cu infrastructură zero, care ar trebui să le facă statui acestor băieți în fața primăriei. Artiștii au venit însă, au performat, incidente aproape zero, ultra VIP-ul de la Nuba impecabil.

Rick Ross m-a uns pe inimă cu ale sale «All I do is win» și «BMF» care mi-au amintit de zilele mele de burlăcie la Miami. Wiz Khalifa la fel, piele de găină la «See you again», când toată lumea a aprins luminile din dotare. «We dem boyz» și «Black and Yellow» au fost piesele pe care le-am urlat din toți bojogii ca în tinerețile mele zbuciumate” – a adăugat el în postarea sa.

Ce lecție importantă a învățat Codin Maticiuc de la copiii săi

Actorul și soția sa, Ana Pandeli, au împreună două fetițe – Smaranda (5 ani) și Ilinca (1 an și jumătate). Ana mai are un băiat, în vârstă de 13 ani, pe care Maticiuc îl crește ca pe propriul fiu.



Codin Maticiuc spune despre el că este un tată echilibrat și că încearcă să nu fie întru totul permisiv cu copiii săi. În cadrul unui interviul pentru Unica, Codin Maticiuc dezvăluia că a învățat de la copiii săi să se mulțumească mereu cu mai puțin.

„Au acea inocență. Pe măsură ce avansăm în viață, pe măsură ce citim mai mult, ce ne informăm, întrebările și răspunsurile pe care le aveam când eram mici, care erau de bază se dezvoltă și ajungem să ne complicăm foarte tare. Și de fapt, răspunsurile sunt acolo și eram deținătorii răspunsurilor când eram mici. Eu mă mai mai uit la ei, îmi dau seama că sunt fericiți cu ceva puțin și îmi dau seama că așa ar trebui să fiu și eu”, ne-a spus actorul.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News