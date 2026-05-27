Marian Vanghelie, confesiune neașteptată despre cum a fost adoptat. Ce regret are cu privire la copiii săi: „Mi-ar fi plăcut…”

Marian Vanghelie a fost invitat în podcastul moderat de Gabriela Cristea. Fostul primar al Sectorului 5 nu este un personaj popular printre invitații de podcast din România. Acesta a vorbit cu fosta prezentatoare și a făcut câteva mărturisiri sincere despre familia lui.

Marian Vanghelie, marele regret legat de copiii lui

Marian Vanghelie a fost întrebat câți copii are și a răspuns că are doar doi copii.

”Am un băiat de 32 de ani care a fost prin Anglia, prin America, și am o fată de 10 ani, care este identică Marian Vanghelie”, a răspuns fostul edil.

El a mărturisit că și-ar fi dorit să aibă mai mulți copii și că acesta este un regret al său.

Vanghelie îl are pe Alexandru cu prima soție, Charlotte, și pe Maria, fiica lui din căsnicia cu Oana Mizil.

Fostul primar a vorbit despre cum, pe vremea când era în școală, fiul lui auzea că tatăl lui este „hoț”.

„Când băiatul lui era în școală, auzea adesea de la colegi și de la oamenii din jur că tatăl lui ”este hoț”. Acum, prietenii și cunoscuții lui îi spun că ”tatăl tău e cel mai șmecher, pentru că au înțeles cum stă treaba”, a spus Vanghelie.

Confesiune despre tatăl lui

Marian Vanghelie a vorbit despre tatăl lui, despre care multă lume știe că este evreu. Acesta și-a părăsit soția când fostul edilul a venit pe lume.

„Mama cu tata erau de un an împreună, Eu m-am născut în 68, dar nu eram printre decreței, m-am născut din dragoste”, a spus fostul politician.

Mai mult, Vanghelie explică faptul că în 1968, tatăl lui a plecat, iar bunica din partea mamei s-a împotrivit total ca fiica ei să plece cu el.

”Era o moldoveancă puternică și mama a ascultat-o. Mama a avut o cădere… era frumoasă ca în filme, l-a iubit mult”, spune Vanghelie.

Mama fostului primar s-a recăsătorit, iar tatăl lui vitreg l-a adoptat legal. Cei doi au mai avut împreună un copil. Marian Vanghelie a aflat târziu că tatăl lui este, de fapt, adoptiv.

”Pe la vârsta de 7 – 8 ani am aflat că am fost înfiat, am găsit documentul în casă. Mama mea era o femeie foarte fină și frumoasă, fata mea seamănă cu ea”, a spus acesta.

Fostul edil știe că tatăl lui biologic trăiește, dar recunoaște că nu l-a căutat niciodată și nici nu s-a întâlnit cu el, spunând că este datoria părintelui său să îl caute.

