Andreea Bălan, în doliu. Artista a fost lovită de tragedie! 'Așa a fost să fie'

Andreea Bălan (40 ani) și-a surprins urmăritorii din mediul online după ce le-a dezvăluit faptul că bunica ei, care locuia cu ea, a murit. Potrivit artistei, femeia a încetat din viață la începutul lunii octombrie 2024, cu doar o săptămână înaintea concertului pe care l-a susținut la Sala Palatului.

Bunica Andreei Bălan la murit la 92 de ani

Bunica Andreei Bălan, cea care a crescut-o și i-a fost mereu alături, a încetat din viață la vârsta de 92 de ani. Tristul eveniment a avut loc anul trecut, înainte de marele concert pe care artista l-a susținut la Sala Palatului, dar ea a preferat să țină totul secret.

Întrebată de fanii de pe Instagram despre bunica ei, care apărea deseori în postările sale, cântăreața a decis să le spună acestora adevărul, acela că a decedat în luna octombrie a anului trecut.

„Din păcate am pierdut-o pe mamaia mea dragă, la 92 de ani, în luna octombrie, cu o săptămână înainte de Sala Palatului. Nu am spus nimic atunci deoarece concertul, sold out, trebuia ținut și nu am vrut să întristez pe nimeni. Am fost foarte tristă, dar am găsit putere și iubire în voi și totul a ieșit superb. Tare aș fi vrut să fie în sală și m-am rugat să nu se întâmple ceva înainte de concert, dar era bolnăvioară și am simțit că nu mai e mult”, a povestit Andreea Bălan.

„Așa a fost să fie și sunt recunoscătoare pentru anii în care m-a crescut și pentru tot ce ne-a oferit. De acolo de sus ne protejează”, a mai scris artista, distribuind pe Instagram și o imagine cu bunica sa.

Andreea Bălan, despre relația pe care o are cu tatăl ei, Săndel Bălan

La doar 14 ani, Andreea Bălan (40 de ani) se afla în vârful tuturor topurilor muzicale românești cu piese ca „Liberă la mare” și „Moșule ce tânăr ești”, ca parte a trupei André, manageriată de tatăl ei și al Andreei Antonescu, cealaltă jumătate a trupei. De atunci, relația dintre ea și tatăl ei s-a deteriorat treptat, până în punctul în care au decis să înceteze colaborarea profesională. O vreme, cei doi nici nu și-au mai vorbit.

Andreea Bălan a reluat legătura cu tatăl ei în urmă cu câțiva ani. În emisiunea „Fresh by Unica”, artista a dezvăluit ce a învățat despre iubire din relația dintre părinții ei. Valeria și Săndel Bălan au decis în urmă cu mai mulți ani să se despartă.

„Noi, ca adulți, vom imita și vom retrăi la nivel inconștient ceea ce am văzut în copilărie la părinții noștri. Eu provin dintr-o generație care nu prea a avut exemple pozitive. Generația mea, de 40 de ani, nu a avut exemple pozitive pentru că, la rândul lor, părinții noștri nu au avut parenting. Părinții lor veneau de pe vremea războiului și nu le-au oferit iubire, atenție și afecțiune”, a afirmat cântăreața pentru Unica.ro.

„Chiar vorbeam ieri cu bunica mea și o întrebam: «Mamaie, cum ai crescut-o pe mama?». Și mi-a zis «cu greu», pentru că erau la țară. Când m-a văzut că le pupam foarte mult pe fetițe, pe Ella și Clara, mi-a spus, «eu nu îi pupam așa» pe mama și pe unchiul meu, pe copiii ei. Voi pupați toată ziua. Asta înseamnă să le arătăm iubire. Atât au știut ei, pentru că, la rândul lor, părinții nu le-au oferit”, ne-a mai povestit artista în urmă cu câteva luni.

