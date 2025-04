Nadir este în doliu, după decesul tatălui său: „Am rămas fără prietenul meu cel mai bun”

Nadir Tamuz (36 ani), cunoscut în industria muzicală ca Nadir, este în doliu. Tatăl artistului, de care era foarte apropiat, a încetat din viață. Tristul anunț a fost făcut de cântăreț în mediul online, unde a distribuit și o fotografie rară cu părintele său.

Nadir, în doliu, după decesul tatălui său

Nadir a anunțat pe pagina sa de Instagram că tatăl său, Nadir Hashim, a încetat din viață. Cei doi aveau o relație apropiată, mai ales că era singurul părinte rămas al artistului.

„Azi am rămas fără tovarășul meu cel mai bun. Mulțumesc pentru tot și sper că te-ai liniștit. Mulțumesc”, a fost mesajul scurt transmis de cântăreț după decesul tatălui lui.

Nadir și tatăl lui au fost foarte uniți, aceștia urcând la un moment dat împreună pe scenă.

Tristețea artistului este cu atât mai mare cu cât acesta și-a pierdut mama pe când avea doar 12 ani, din cauza unei boli incurabile. În amintirea celei care i-a dat viață, artistul și-a făcut un tatuaj cu chipul ei.

Povestea de viață a tatălui lui Nadir

În urmă cu câțiva ani Nadir a fost concurent al emisiunii „Te cunosc de undeva”, iar într-o ediție a avut onoarea de a cânta alături de tatăl său, Nadir Hashim. Cei doi s-au transformat în Khaled și Amr Diab și au interpretat piesa „Habibi Ya Nour El Ain”.

Tatăl artistul s-a născut în Irak și a fost de profesie inginer mecanic. Acesta s-a mutat în România în urmă cu mai mulți ani.

„Am fost partizan în Irak și, în 1971, partidul m-a trimis aici. Ulterior, am fost plecat pentru zece ani în Libia, ca inginer și profesor universitar, și m-am întors în România după 1990”, a povestit atunci Nadir Hashim.

În ceea ce îl privește pe fiul său, bărbatul avea doar cuvinte de laudă: „Sunt foarte mândru de Tamuz, din toate punctele de vedere”.

Artistul este tatăl a doi copii

De câțiva ani, Nadir este la rândul lui tatăl a doi copii: Eve, în vârstă de 8 ani, și Azar, de 6 ani. Artistul postează deseori fotografii cu frumoasa lui familie în mediul online.

În ceea ce o privește pe soția lui, Georgiana, cântărețul mărturisea că s-a îndrăgostit de ea la prima vedere, însă familia ei nu a fost de acord cu relația lor.

„Într-o zi m-am urcat în tramvai. Era iarnă. Am văzut o fată frumoasă… Am salutat-o şi am vrut să cobor lângă Regie. Am văzut-o că merge în continuare. Am zis ‘hai s-o conduc’. Apoi s-a făcut legătura şi uşor uşor am cucerit-o. A fost foarte greu s-o cer în căsătorie, din partea tatălui ei. Un verişor de-al soţiei mele nu vrea să mă vadă deloc. E ofiţer”, povestea Nadir în urmă cu câțiva ani, în cadrul unei emisiuni televizate.

În cadrul unui alt interviu, artistul spunea că Eve și Azar l-au salvat: „M-au ajutat să trec peste toate momentele grele din ultimii doi, trei ani. Dacă nu aveam copii, nu mai eram aici cu voi. M-au ajutat să îmi trăiesc viața. Universul m-a ajutat să am moștenitori pe care îi iubesc din tot sufletul. Pentru mine, Dumnezeu e tata. Cred în univers și mulțumesc energiei și doresc tuturor numai bine”.

