Cu ce se ocupă acum Consuelo Matos Gomez, fosta soție a lui Adrian Mutu. Are propria afacere

Adrian Mutu și Consuelo Matos Gomez au fost căsătoriți între anii 2005 și 2013 și împreună au două fiice, Adriana (17 ani) și Maya (15 ani). Când s-au cunoscut, Consuelo lucra la serviciul consular al Ambasadei Republicii Dominicane de la Vatican. Ulterior, a făcut o schimbare în carieră.

După divorțul de Adrian Mutu, Consuelo Matos Gomez s-a mutat cu fiicele sale în Republica Dominicană, unde locuiește și acum. Înainte să îl cunoască pe fostul jucător de fotbal, Consuelo a fost fotomodel și actriță. A jucat în două filme, „Desperado” și „El Mariachi”.

Cu ce se ocupă acum Consuelo Matos Gomez, fosta soție a lui Adrian Mutu

Când l-a cunoscut pe Adrian, Consuelo deja făcuse prima schimbare majoră în carieră, iar, după despărțirea de antrenor, a făcut-o și pe a doua. În prezent, Consuelo Matos Gomez activează în domeniul imobiliarelor. Potrivit GSP.ro, fosta actriță are propria agenție. Consuelo vinde case dintr-un complex de lux în cadrul căruia prețul unei locuințe este de aproximativ un milion de dolari.

În cartea sa autobiografică, „Revenirea din Infern”, Adrian Mutu a dezvăluit cum s-au cunoscut el și Consuelo, dar și motivul destrămării relației lor. „Domnișoara cu care mă vedeam venea cu o prietenă, Consuelo Matos Gomez, ministrul-consilier al Republicii Dominicane la Vatican. Ne-am cunoscut la Roma și, treptat, ne-am dat seama că între noi există o atracție. Ce mi-a plăcut la ea? Era sensibilă, caldă”, scrie Adrian Mutu, în cartea sa.

„OK, eram firi foarte diferite, dar pe atunci credeam că acest lucru este benefic, pentru că urma să ne completăm. Șase, șapte luni am fost prieteni, apoi am decis să ne căsătorim. După câțiva ani, au apărut, din păcate, divergențele între noi doi, multe dintre ele provocate de diferența de cultură. Intervenise monotonia, lucru firesc când stai mult timp împreună cu o persoană. Fiind firi opuse, relația a început să scârțâie”, a continuat.

„A contat mult și faptul că încercam să mă întorc în țară, iar Consuelo, deși nu mi-o spunea direct, nu prea dorea acest lucru. Am semnat cu cei de la Ajaccio, acela a fost momentul în care ne-am despărțit de tot. Am rămas în relații civilizate și cu două fetițe superbe”, a încheiat Adrian Mutu.

Adrian Mutu, „schimbat” de Consuelo Matos Gomez

În trecut, Adrian Mutu admitea că a doua soție l-a schimbat. „M-a schimbat (n.red.: Consuelo) și mă enervează bărbații care spun că nimic nu-i schimbă sau că nu e ok să te influențeze o femeie, mai ales nevasta. Eu am făcut asta ca să o am lângă mine; mi-am dat seama de la început că e foarte specială – pentru mine, nu știu cum o privesc alții. Toată lumea spune că e foarte frumoasă și eu știu asta. Dar dacă era numai foarte frumoasă și asta-i tot, nu era același lucru. Nu m-aș fi schimbat doar pentru atât. Cred că alături de Consuelo am descoperit ce-mi doresc, dar nu dezvolt, că nu facem aici poezie”, declara Adrian Mutu în trecut, potrivit Cancan.

Ce relație are Adrian Mutu cu fiicele lui și ale lui Consuelo

Deși locuiesc pe continente diferite, Adrian Mutu și fiicele lui, Adriana și Maya, țin legătura în permanență. În prezent, ambele adolescente își doresc să studieze în Europa. „Fetele vor să studieze în Europa. Trebuie să le fac pașapoartele românești. Cea mare are 17 ani. Acum are prieten, de aici a început să se deterioreze relația noastră, că și-a făcut prieten”, povestea Adrian Mutu, de curând.

Din 2001 până în 2003, antrenorul a mai fost căsătorit cu Alexandra Dinu. Alături de actriță, Adrian are un fiu, Mario, în vârstă de 20 de ani. Din anul 2015, fostul jucător de fotbal este căsătorit cu Sandra Mutu, alături de care mai are un fiu, Tiago, în vârstă de 6 ani.

