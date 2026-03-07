Mucenicii pe care româncele îi pregătesc pentru data de 9 martie reprezintă una dintre cele mai vechi tradiții creștine, închinată îndeosebi martirilor sacrificați pentru credință, dar și tuturor celor plecați dintre noi. Tradiția ne arată de ce se fac mucenicii în formă de 8, care poate părea bizară pentru generațiile mai tinere, dar care are o explicație profundă în istoria noastră religioasă.

Fie că sunt fierți, fie că sunt copți, mucenicii nu se abat de la forma cifrei 8. Această formă este răspândită pe tot cuprinsul țării și este respectată de veacuri. Nicio gospodină nu schimbă tradiția, iar mucenicii care nu sunt în formă de 8 își pierd toată semnificația și devin simpli colaci.

Forma cifrei 8 a rămas atât de puternică și profundă în tradițiile noastre, că s-au inventat aparate speciale cu care se poate decupa aluatul sub formă de 8 încă de acum un secol. Să descoperim de ce se fac mucenicii în formă de 8, ce reprezintă acest cuvânt și ce semnificație are fiecare ingredient din rețetele de mucenici.

Ce sunt mucenicii și ce semnifică acest cuvânt

Termenul de mucenici reprezintă martirii din primele secole de creștinism, care și-au dat viața mărturisind pe Iisus Hristos în vremuri vitrege, în care Europa se afla încă sub dominația credințelor păgâne. Mucenicii sunt primii sfinți ai Bisericii, care a considerat întotdeauna că mucenicia nu ar fi fost posibilă fără ajutorul harului Duhului Sfânt.

De aceea, cel mai adesea mucenicii au fost cinstiți ca sfinți imediat după moarte de către ceilalți creștini. Primii mucenici au fost Sfântul Ioan Botezătorul – văzut de Tradiția Bisericii la granița între Vechiul și Noul Testament – și Sfântul Ștefan, unul din cei șapte diaconi, și „întâiul mucenic”.

Cum a început cinstirea sfinților sau a mucenicilor

Creștinii se adunau cu evlavie la mormintele celor care muriseră pentru Hristos. Ziua morții lor nu era privită cu tristețe, ci ca o „zi de renaștere” în ceruri. Pentru acei oameni, mucenicii erau adevărați eroi ai credinței, care nu ar fi putut rezista suferințelor fără harul trimis de Dumnezeu Tatăl și de Iisus. Ei au fost ocrotiți de voința divină și au primit putere de la Dumnezeu să treacă prin cele mai cumplite torturi și chinuri, tocmai pentru a da un exemplu de credință și un exxmplu al puterii divine. Mulți dintre ei au fost numiți sfinți imediat după ce și-au dat sufletul.

După ce persecuțiile s-au oprit, în vremea Sfântului Împărat Constantin cel Mare, bisericile creștine din diverse zone au adăugat sfinții martiri în calendarul lor. Cu timpul, mucenici au fost considerați nu numai martirii, ci și episcopii, personaje din Biblie sau călugării asceți, cuvioșii care au trăit în curățenie, rugă și post continuu.

Jertfa celor 40 de Mucenici: O poveste despre credință și iubire

An de an, la câteva zile după ce intrăm în Postul Paștelui, creștinii se pregătesc cu evlavie pentru cei 40 de mucenici, sfinți martiri omorâți în chinuri greu de imaginat în lacul Sevastiei. Cei 40 de Sfinți Mucenici au fost tineri ostași care, cu o dragoste mai tare decât moartea, au ales să primească înghețul lacului Sevastiei pentru a nu se despărți de Iisus Hristos.

În prag de sărbătoare, mâinile gospodinelor împletesc cu dragoste aluatul de post, pregătind mucenicii sau sfințișorii. Fie că sunt rumeniți în cuptor sau scăldați în zeamă dulce cu nucă și scorțișoară, acești colăcei sunt ofranda credincioșilor pentru curajul mărturisitorilor din Armenia.

Cine au fost acești fii binecuvântați ai Domnului?

Sfinții 40 de Mucenici au strălucit în vremurile tulburi ale împăratului Liciniu, fiind cu toții parte din aceeași ceată de ostași iscusiți din Capadocia. Deși erau tineri și plini de viață, inimile lor nu băteau pentru gloria lumească, ci pentru credința întru Iisus Hristos.

Când mai-marele oștirii, Agricola, a aflat că acești tineri își pun genunchii la rugăciune în fața lui Hristos, i-a chemat la el, momindu-i cu onoruri și daruri. Însă trei dintre ei – Chirion, Candid și Domnos – care cunoșteau sfintele Scripturi ca pe propria suflare, au stat neclintiți. „Așa cum ne-am arătat ascultători în războaie față de mai-mari, așa ne arătăm acum ascultători față de Dumnezeu”, au mărturisit ei cu smerenie, dar cu o tărie de stâncă.

Condamnați la moarte prin chinuri grele

Pentru că dragostea lor pentru Domnul nu s-a clintit nici în temniță, nici în fața amenințărilor, au fost condamnați la o moarte cruntă: să înghețe în apele reci ale unui lac. În acea noapte de suferință, s-a petrecut o minune care ne înfioară și astăzi: în timp ce trupurile lor tremurau, gura lor nu contenea să cânte imnuri de slavă. Lacul cel înghețat s-a transformat, prin rugăciune, într-un altar al jertfei.

Sinaxarul ne povestește că unul dintre ostași, neputând răbda durerea, s-a lepădat și a ieșit din apă. Însă Dumnezeu, care caută la inima omului, nu a lăsat răul să îi cuprindă sufletul. În acea clipă de taină, deasupra martirilor au coborât din ceruri 40 de cununi strălucitoare. Una singură plutea deasupra, așteptându-și stăpânul. Văzând această minune cu ochii săi, Aglaie, unul dintre păzitori, s-a simțit cercetat de harul Domnului. Cu o mărturisire aprinsă – „Și eu sunt creștin!” – a sărit în apa rece, primind el cununia cea rămasă și câștigând, alături de ceilalți 39, bucuria veșniciei.

De ce se fac mucenicii în formă de 8

Istoria acestui obicei nu este bine cunoscută, dar în mod sigur el s-a răspândit din primele secole de creștinism pe meleagurile românești. Povestea crudă și totodată plină de speranță a martiriului prin care au trecut tinerii soldați din Armenia a lăsat urme adânci în conștiința creștinilor din tot spațiul dunărean. Atât de impresionant a fost sacrificiul celor 40 de tineri, încât creștinii ortodocși din regiune au ținut să prăznuiască moartea și încununarea lor printr-un eveniment deosebit.

De-a lungul timpului, ziua de 9 martie a devenit în mod tradițional praznicul celor 40 de mucenici, iar creștinii i-au cinstit și printr-un obicei culinar deosebit. Gospodinele pregătesc colivă pentru amintirea sufletelor lor, dar în plus pregătesc acești mucenici sau sfințișori sub formă de 8.

Semnificațiile complexe ale numărului 8

Dar ce taină ascunde oare forma cifrei 8? Este simbolul infinitului și al vieții veșnice, dar și o oglindire a celor două lumi: cea de aici, trecătoare, și cea de Sus, unde sfinții se bucură de lumina cea neînserată.

Numărul 8 este încărcat de simboluri profunde, fiind considerat în multe culturi și sisteme de gândire un semn al echilibrului, regenerării și al infinitului. Forma sa, asemănătoare cu simbolul infinitului întors vertical, sugerează continuitatea fără sfârșit, ciclurile vieții și legătura dintre planul material și cel spiritual.

În tradiția creștină, 8 este asociat cu un nou început și cu renașterea spirituală. După cele șapte zile ale creației, a opta zi simbolizează depășirea timpului obișnuit și intrarea într-o realitate divină. De aceea, botezul este adesea legat simbolic de această „a opta zi”, marcând o viață nouă în credință.

În filosofia antică, inclusiv în școala lui Pitagora, numărul 8 era văzut ca expresia armoniei și a echilibrului cosmic, fiind rezultatul dublării lui 4, număr al stabilității și al ordinii. Astfel, 8 devine o formă extinsă a echilibrului, dar și a puterii.

În credințele mistice și esoterice, 8 este adesea asociat cu karma și cu legea cauzei și efectului: ceea ce oferi se întoarce, într-un ciclu continuu. În tradițiile orientale, precum în cultura chineză, numărul 8 este considerat extrem de norocos, simbolizând prosperitatea, succesul și abundența. Astfel, dincolo de valoarea sa numerică, 8 devine un simbol universal al transformării, al echilibrului între lumi și al eternului flux al existenței.

Legătura dintre cifra 8 și mucenici

Forma cifrei 8 a mucenicilor (sfințișorilor) muntenești sau moldovenești nu este deloc întâmplătoare, ci este încărcată de o simbolistică profundă, care împletește tradiția populară cu teologia creștină.

Iată principalele semnificații ale acestei forme:

1. Simbolul Infinitului și al Vieții Veșnice

Din punct de vedere vizual, cifra 8 este un traseu continuu, fără început și fără sfârșit. În tradiția creștină, aceasta reprezintă Eternitatea sau Viața Veșnică în care au trecut cei 40 de Sfinți după jertfa lor în lacul înghețat. Este o trecere de la timpul liniar, pământesc, la timpul divin.

2. „A Opta Zi” a Creației

În teologie, cifra 8 are o semnificație aparte:

Primele 7 zile reprezintă timpul creației și al lumii materiale în care trăim.

reprezintă timpul creației și al lumii materiale în care trăim. Cea de-a opta zi este simbolul Învierii lui Hristos și al Împărăției Cerurilor. Astfel, mucenicul în formă de 8 amintește de faptul că, prin moartea lor martirică, sfinții au intrat în „ziua a opta”, în lumina veșnică a lui Dumnezeu.

3. Cele Două Lumi: Pământul și Cerul

Forma este alcătuită din două cercuri unite. Aceasta poate fi interpretată ca unirea dintre:

Lumea de aici (cercul de jos) și Lumea de dincolo (cercul de sus).

(cercul de jos) și (cercul de sus). Trupul care rămâne pe pământ și Sufletul care urcă la cer.

care rămâne pe pământ și care urcă la cer. Omul care se unește cu Divinitatea prin credință.

4. Stilizarea Chipului Uman

În anumite zone ale țării, se consideră că cifra 8 este o formă simplificată a corpului uman (capul și trunchiul). Această reprezentare amintește direct de trupurile celor 40 de ostași care au îndurat frigul, fiind o formă de „pâine antropomorfă” (pâine cu chip de om) oferită ca pomană pentru sufletele lor, după cum spun tradițiile românești.

5. Echilibrul și Armonia

Cifra 8 este considerată o cifră a echilibrului perfect. În credința populară, la început de martie, se face trecerea de la iarnă la primăvară, de la întuneric la lumină. Mucenicul simbolizează această armonie și victoria spiritului asupra materiei.

Totodată, în multe regiuni din sudul țării se consumă cu preponderență mucenici fierți, zeama fiind îndulcită cu miere și îmbogățită cu nucă. Zeama aceasta este simbolică pentru laculm Sevastia în care și-au găsit sfântul sfârșit cei 40 de mucenici.

Ce reprezintă ingredientele tradiționale din mucenici

În mod tradițional, mucenicii se făceau doar din apă și făină, se fierbeau în zeamă cu nucă sau se presărau cu nucă, după ce erau unși cu miere. Așadar, făina, nuca și mierea sunt ingredientele de bază. Fiecare ingredient din mucenici poartă o încărcătură simbolică, transformând această rețetă simplă într-un adevărat ritual al credinței și al memoriei spirituale.

Făina curată de grâu simbolizează puritatea sufletului și jertfa. Grâul, care moare în pământ pentru a rodi, este adesea asociat cu sacrificiul și cu învierea, amintind de cuvintele Mântuitorului despre viața care se naște din dăruire.

Nuca, cu miezul ei ascuns sub o coajă tare, reprezintă taina credinței și esența divină ascunsă în om. Este și un simbol al înțelepciunii și al profunzimii, sugerând că adevărul spiritual trebuie descoperit dincolo de aparențe.

Mierea, dulce și luminoasă, semnifică bunătatea, harul divin și dulceața vieții trăite în credință. Ea este adesea asociată cu binecuvântarea și cu roadele unei vieți curate, fiind un simbol al iubirii și al milostivirii lui Dumnezeu. Împreună, aceste ingrediente nu doar hrănesc trupul, ci și sufletul, amintind de jertfă, credință și speranța în viața veșnică.

