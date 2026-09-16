Răsturnare de situație în cazul morții Mădălinei Apostol. „A fost un pur accident”

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Tony, fiul Mădălinei Apostol, a făcut un apel emoționant, cerând oprirea speculațiilor despre moartea mamei sale. Fostul ei partener, milionarul Nick Rădoi, a spus că și-a pus capăt zilelor, din cauza depresiei. Tony, în schimb, susține că decesul a fost un accident.

Răsturnare de situație în cazul morții Mădălinei Apostol

Durerea pierderii unei mame este de nedescris, iar Tony, fiul cel mare al Mădălinei Apostol, a făcut un apel către cei care speculează pe marginea morții mamei sale: „A fost un pur accident”.

Mădălina Apostol a lăsat în urmă un gol imens în sufletele celor trei copii ai săi și ai tuturor celor care au cunoscut-o și iubit-o. În ciuda declarațiilor făcute de Nick Rădoi, care susține că Mădălina s-a sinucis, fiul cel mare al acesteia dezminte categoric speculațiile conform cărora ar fi recurs la un gest extrem, subliniind că este vorba despre un tragic accident.

„Lumea vorbește în orice situație. (…) Vă rog, rog toată lumea, așa este normal: înainte să spuneți ceva, asigurați-vă că ceea ce spuneți este măcar 80% real, nu doar 5% sau total minciună, minciuni multe. (…) Foarte multe exagerări. Cum am mai spus, a fost un pur accident, un moment de neatenție și asta a dus la ceea ce s-a întâmplat”, a declarat Tony, pentru Spynews TV Live, potrivit Spynews.

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„Este ceva cumplit”

Tânărul a subliniat că doar 5% din informațiile vehiculate în spațiul public sunt corecte. Restul sunt simple speculații, care adâncesc și mai mult suferința celor apropiați. De aceea, Tony le cere oamenilor să trateze subiectul cu respect și empatie.

Pierdere mamei sale a lăsat un gol imens, dar Tony și frații săi încearcă să găsească puterea de a merge mai departe. „Este ceva cumplit, dar suntem puternici și trecem peste așa, ușor, ușor. (…) Încercăm să fim cât de cât ok. (…) Pe toți ne doare, ne doare și suntem foarte mișcați acum, în perioada asta. E o situație dificilă pentru toată lumea”, a adăugat el.

Conform raportului preliminar medico-legal, în sângele Mădălinei Apostol s-au descoperit urme de alcool și medicamente. Aceste descoperiri au condus apropiații să creadă că femeia ar fi ingerat accidental o combinație periculoasă de substanțe, ceea ce i-a fost fatal.

Foto: Instagram

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