Mădălina Apostol, condusă pe ultimul drum. Vedeta este înmormântată în cimitirul Eternitatea

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Mădălina Apostol va fi condusă astăzi pe ultimul drum. Slujba de la Biserică va începe curând, iar familia și apropiații deja au început să se adune. Printre cei prezenți este și Nick Rădoi, care a ales să îi aducă iubitei sale mariachi, aceasta fiind o iubitoare a Mexicului și a muzicii mexicane.
Cei dragi au ajuns la Biserica Sfinții Constantin și Elena, unde îi vor fi alături la slujba de înmormântare. Familia Mădălinei a adus coroane de flori imense, iar printre cei prezenți se află Nick Rădoi, dar și tatăl băieților Mădălinei Apostol, George. Acesta a fost prezent în fiecare zi de priveghi și la capelă, susținându-și cei doi copii.
Trupă de mariachi, la înmormântarea Mădălinei Apostol
Nick Rădoi nu a uitat de marea iubire a Mădălinei, Mexicul. Și pentru că a aduce un pic mai aproape de ea în aceste ultime clipe țara pe care o adora, bărbatul a decis să aducă la înmormântare o trupă de mariachi.
Conform Viva, în jurul orei 10, trupul neînsuflețit al iubitei lui Nick Rădoi a fost mutat din capelă în biserică. În lăcașul sfânt are loc slujba de înmormântare, iar o trupă de Mariachi îi cântă pentru ultima dată.
Vezi în Galeria FOTO de mai sus imagini de la slujba de înmormântare a Mădălinei Apostol