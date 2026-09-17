Mădălina Apostol, condusă pe ultimul drum. Vedeta este înmormântată în cimitirul Eternitatea

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Mădălina Apostol va fi condusă astăzi pe ultimul drum. Slujba de la Biserică va începe curând, iar familia și apropiații deja au început să se adune. Printre cei prezenți este și Nick Rădoi, care a ales să îi aducă iubitei sale mariachi, aceasta fiind o iubitoare a Mexicului și a muzicii mexicane.

Mădălina Apostol, condusă pe ultimul drum

Mădălina Apostol este condusă astăzi pe ultimul drum, aceasta urmând să își doarmă somnul de veci în cimitirul privat Eternitatea, din București.

Cei dragi au ajuns la Biserica Sfinții Constantin și Elena, unde îi vor fi alături la slujba de înmormântare. Familia Mădălinei a adus coroane de flori imense, iar printre cei prezenți se află Nick Rădoi, dar și tatăl băieților Mădălinei Apostol, George. Acesta a fost prezent în fiecare zi de priveghi și la capelă, susținându-și cei doi copii.

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Trupă de mariachi, la înmormântarea Mădălinei Apostol

Nick Rădoi nu a uitat de marea iubire a Mădălinei, Mexicul. Și pentru că a aduce un pic mai aproape de ea în aceste ultime clipe țara pe care o adora, bărbatul a decis să aducă la înmormântare o trupă de mariachi.

Potrivit declarațiilor milionarului, Mădălina Apostol visa să revină în Mexic alături de cei trei copii ai săi, țară în care ar fi deținut și o casă.

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Conform Viva, în jurul orei 10, trupul neînsuflețit al iubitei lui Nick Rădoi a fost mutat din capelă în biserică. În lăcașul sfânt are loc slujba de înmormântare, iar o trupă de Mariachi îi cântă pentru ultima dată.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus imagini de la slujba de înmormântare a Mădălinei Apostol

Sursă foto: Viva, Instagram

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