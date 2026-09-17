Sfârșit tragic și plin de mister pentru o sportivă de 30 de ani. Era însărcinată cu primul copil și a fost găsită inconștientă

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Kayla Saager-Beckley, fostă jucătoare remarcabilă de fotbal în Divizia I din Statele Unite, s-a stins din viață la vârsta de doar 30 de ani, lăsând în urmă o comunitate sportivă împietrită de durere.

Tânăra sportivă, care era însărcinată cu primul ei copil, s-a prăbușit brusc și neașteptat la numai zece minute după încheierea unui antrenament desfășurat săptămâna trecută în Tulsa, Oklahoma. Dispariția sa fulgerătoare a declanșat o anchetă complexă, în timp ce apropiații și fostele sale echipe încearcă să înțeleagă tragedia.

O cauză a decesului învăluită în mister

Tragedia rămâne pentru moment neelucidată, iar răspunsurile oficiale vor lăsa de așteptat din cauza analizelor medicale amănunțite. Purtătorul de cuvânt al Biroului Medicului Legist din comitatul Tulsa a precizat circumstanțele legate de raportul necropsiei. „Un raport nu va fi disponibil până când nu vom finaliza toate testele — ceea ce va dura aproximativ trei până la șase luni”, a declarat reprezentantul instituției pentru publicația The Post.

O familie distrusă de o dublă pierdere

Dimensiunea dramatică a evenimentului este amplificată de faptul că tânăra fusese recent mireasă și aștepta să devină mamă. Soțul ei, John Beckley, lucrează ca antrenor secund în cadrul echipei Universității din Tulsa. Antrenorul principal al echipei, Tre Lamb, a vorbit public despre momentele cumplite prin care trece întreaga comunitate sportivă din Tulsa.

„A fost o săptămână cu adevărat grea pentru Beckley, pentru noi ca colectiv tehnic, pentru soțiile antrenorilor noștri. Avea 30 de ani. Era însărcinată cu fiica lor, Sawyer. A fost greu pentru colectivul nostru. Am avut o ceremonie comemorativă pentru ea azi-noapte. Vă rugăm doar să vă rugați pentru familia Saager și familia Beckley”, a afirmat Tre Lamb în cadrul unei conferințe de presă. În plus, tehnicianul a menționat că jucătorii vor aduce un omagiu special pe teren, purtând autocolante comemorative pe căști în cadrul următoarei partida.

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Amintirea unei cariere strălucite

Până să ajungă în Tulsa, Kayla Saager-Beckley s-a remarcat ca una dintre cele mai valoroase jucătoare din istoria echipei Universității Binghamton din statul New York, unde a marcat 22 de goluri în două sezoane și a servit drept căpitan. Antrenorul echipei feminine din Binghamton, Neel Bhattacharjee, a transmis un mesaj emoționant în numele instituției.

„Echipa de fotbal feminin din Binghamton este profund îndurerată de trecerea în neființă a Kaylei Saager-Beckley. Kayla a fost un atacant periculos și dinamic, cu un adevărat talent de a trimite mingea în plasă, iar contribuțiile ei au ajutat la ridicarea nivelului competitiv și a prestigiului programului nostru. Până în ziua de azi, ne sprijinim pe realizările ei.

Dincolo de teren, era cunoscută pentru inima ei mare și dragostea profundă pentru familie. Suntem devastați de această pierdere și transmitem compasiunea și sprijinul nostru din suflet părinților ei, Ron și Noranne, și soțului ei, John. Kayla, ești pentru totdeauna o Bearcat. Odihnește-te în pace”, a declarat Neel Bhattacharjee. După absolvirea facultății în 2019 și obținerea mai multor premii de cel mai bun atacant, sportiva își continuase pentru o perioadă cariera profesionistă în Europa, evoluând în Republica Cehă.

Foto – Instagram

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