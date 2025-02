Laurette, dezvăluiri fără perdea despre bărbații faimoși din trecutul ei. „Cristi Borcea. Horia Tecău. Chiar mișto, e mișto rău!” Ce spune despre Ion Țiriac

Laurette a vorbit în emisiunea lui Cătălin Măruță despre bărbații celebrii din trecutul ei. Unii i-au fost iubiți, cu alții a avut doar o aventură sau din partea unora a primit doar avansuri, iar vedeta a amintit acum câteva nume mari din showbiz-ul românesc, și nu numai.

Laurette, dezvăluiri despre bărbații celebri din trecutul ei

Laurette a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță și a fost întrebată acolo despre bărbații din viața ei. În timpul rubricii cu sosurile picante, Laurette l-a menționat pe Cristi Borcea, cum că i-ar fi făcut avansuri în trecut.

„Ce întrebări mi-ai pus… În trecut, din tinerețe, când eram eu mai mică? Atunci mănânc picant și spun. Cristi Borcea și… Grea întrebarea asta. Îl lăsăm doar pe Cristi Borcea. Nu citim, că se supără soția actuală și nu vreau să facem probleme. Aveam eu vreo 23 de ani, acum am 41”, a dezvăluit Laurette.

Apoi a apărut în discuție Ion Țiriac. În trecut s-a vorbit mult în presă despre o posibilă relație între cei doi.

„Cu nea Ion Țiriac, că e bine… Decât să schimbăm cu unul sau cu altul. Nu am mai vorbit de mult. Preferăm să facem altceva cu domnul Ion Țiriac, decât ce scria acolo. Aș prefera să fac altceva. Nu crezi că e mai bine?” – a spus Laurette.

Citeşte şi: Bărbatul acuzat că a agresat-o pe Laurette în hotel: „A pus mâna pe plicul meu cu bani și țipa că vreau să o omor!”

Citeşte şi: Laurette vrea ajutor social pentru creșterea fetei. Avocatul Adrian Cuculis: „Ajunge în atenția autorităților și a Direcțiilor care se ocupă de Protecția Copiilor!”

Citeşte şi: Laurette, primele declarații după accidentul de mașină în care a fost implicată: „Am văzut moartea cu o ochii!”

Citeşte şi: Laurette Atindehou și logodnicul ei se pregătesc de nuntă. „Nu va fi în România”

Numele lui Horia Tecău a fost și el menționat de Laurette, ea dând de înțeles că ar fi avut o aventură cu el:

„Jucătorul de tenis, care a fost cu Andreea Raicu: Horia Tecău. Chiar mișto, e mișto rău. După… Cine altcineva? Pot să zic actualul sau fostul meu? Vrei de aici, buni? Nu-mi aduc aminte așa wow, ceva… Horia Tecău, sub clar de lună… Undeva prin Herăstrău. Arată bine, e brunețel, joacă bine, din ce am văzut eu.”

Cătălin Măruță a fost curios să afle de la Laurette dacă au exsitat bărbați care să-i ofere bani pentru o noapte romantică. Dar ea a spus că numai „proștii” încearcă așa ceva. „Sunt numai proști care încearcă„ „Au fost propuneri, dar nimeni… Mulți. Nu, n-are sens. Oricum, sunt numai proști care încearcă. Dar toți sunt o apă și un pământ. Bunătatea mea a fost înțeleasă greșit și de multe ori am picat victimă. Îți dai seama că bărbații încearcă, mai ales aici la noi, în România”, a mai spus Laurette.

Laurette s-a despărțit de fostul iubit după patru ani de relație

Laurette și fotbalistul Magaye Gueye și-au spus „Adio” la începutul acestui an. Cei doi erau logodiți și ea chiar se mutase în Franța pentru a fi alături de el. Dar relația lor nu a mai funcționat. Cei doi au mai trecut prin despărțiri și împăcări în trecut, dar această separare a fost definitivă.

„Nu mai sunt împreună de Magaye, nu am spus încă public, dar acum o fac. Eu mă mutasem în Franța atât pentru mine, dar și pentru el. A fost un motiv serios ca lucrurile să meargă mai bine între noi, dar dacă nu merg, nu are sens să o mai lungim, că o lungim degeaba. Așa mi se pare cel mai corect. Nu are rost să forțăm nimic, o relație merge cât merge”, a declarat Laurette pentru Cancan.

Foto – Facebook / Instagram

Urmărește-ne pe Google News