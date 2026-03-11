Olivia Steer, implicată într-un proces cu miză financiară majoră pentru un teren al familiei sale

Olivia Steer, fosta soție a lui Andi Moisescu, se confruntă cu un proces de amploare prin care încearcă să recupereze un teren valoros din județul Satu Mare, despre care susține că a aparținut bunicii sale. Demersul juridic a readus-o în atenția publicului, la scurt timp după divorțul discret de prezentatorul TV, încheiat după 22 de ani de căsnicie.

Lupta pentru un teren preluat de stat

Procesul aflat pe rolul Judecătoriei Carei vizează un lot de pământ despre care familia Steer afirmă că a fost confiscat abuziv de stat în trecut. Olivia nu parcurge singură acest drum, fiind parte în dosar alături de mama sa, Elena, bunicul ei și un nepot. Miza este una considerabilă, putându-se transforma într-o sumă importantă de bani sau într-un activ imobiliar valoros, notează cancan.ro.

Acuzații dure la adresa autorităților locale

Documentele depuse la dosar arată un conflict tensionat între familia Steer și comisiile de fond funciar din Căuaș și Satu Mare. Reprezentanții Oliviei acuză instituțiile că blochează procedura, refuză să trimită documentele necesare și tratează cazul cu lipsă de respect.

Într-o adresă transmisă instanței, familia a reclamat atitudinea autorităților: „Reprezentanta petenţilor învederează instanţei că acceptă concluziile raportului de expertiză (…) Apreciază că răspunsul comunicat de Comisia Locală, depus la dosar prin serviciul de registratură la data de 12.09.2024, este o bătaie de joc, aceştia refuzând efectiv să pună petenţii în posesie. Dl. expert a solicitat să îi fie puse la dispoziţie înscrisurile necesare pentru a putea răspunde la obiectivul nr. 2 din expertiză, atât Comisiei Locale Căuaş cât şi Comisiei Judeţene Satu Mare, însă fără rezultat!”

Expertul topograf desemnat în cauză nu a putut identifica limitele terenului, deoarece instituțiile nu au furnizat actele necesare. Judecătorii au cerut clarificări suplimentare și acte de moștenitor pentru a stabili cine are dreptul legal asupra proprietății.

Divorțul de Andi Moisescu, gestionat cu discreție totală

Procesul a readus în atenție și separarea Oliviei de Andi Moisescu, finalizată anul trecut, dar ținută complet departe de ochii publicului. Cei doi nu au comentat niciodată oficial despărțirea, însă absența aparițiilor comune și faptul că prezentatorul a fost văzut fără verighetă au alimentat speculațiile.

După două decenii de mariaj, cei doi au împărțit averea în mod civilizat, fără scandaluri publice, iar Olivia s-a concentrat ulterior pe rezolvarea problemelor legate de moștenirea familiei sale.

Procesul este departe de a se încheia, iar tensiunile dintre familie și autorități sugerează că lupta pentru terenul din Satu Mare ar putea continua mult timp. Pentru Olivia Steer, miza este nu doar materială, ci și una simbolică: recuperarea unei părți din patrimoniul familiei sale.

Cum se înțelege Andi Moisescu, după divorț, cu cei doi fii

Andi Moisescu a vorbit deschis despre relația cu cei doi băieți ai săi, în vârstă de 17 și 19 ani, descriind rolul de părinte ca fiind „foarte plăcut”. Juratul de la „Românii au talent” a spus că se înțelege excelent cu fiii săi, deși recunoaște că meseria de tată vine și cu provocări. El a menționat că anul acesta cei doi vor împlini 18 și 20 de ani, subliniind emoția unui nou majorat în familie.

“O să mai avem un majorat, că pe unul l-am avut deja. Și o să avem un majorat, da, cel mic o să facă 18 ani.

Nu s-a exprimat nicio dorință în ceea ce privește petrecerea, dar o să o descurcăm și pe asta. E provocator să fii tată, punct. De fapt e provocator să fii părinte. (…) Sunt foarte buni comunicatori amândoi. Sunt foarte sociabili, au preluat multe din felul meu de a fi, de a comunica, de a relaționa cu oamenii. Sunt foarte respectuoși. Când se naște vreo petrecere, sunt sufletul petrecerii”, a spus Andi Moisescu.

