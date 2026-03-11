Secretele Danei Săvuică pentru o siluetă impecabilă la 56 de ani. Cum își păstrează energia și echilibrul fizic și emoțional

Dana Săvuică (56 ani) a dezvăluit care sunt secretele ei pentru o siluetă de invidiat. Fostul fotomodel a descoperit o modalitate de a-și păstra energia și echilibrul fizic și emoțional.

Cum reușește să se mențină în formă Dana Săvuică, la 56 de ani

La 56 de ani, Dana Săvuică continuă să inspire printr-o siluetă impecabilă și o energie debordantă, demonstrând că un stil de viață sănătos poate face minuni. Fostul fotomodel a dezvăluit cum reușește să-și mențină tinerețea și vitalitatea, iar secretul său include obiceiuri simple, dar eficiente.

Dana Săvuică a adoptat fastingul intermitent, o metodă care presupune alternarea perioadelor de alimentație cu cele de post.

„Eu țin fasting pentru sănătatea corpului meu. Încerc să mănânc seara pe la ora 18.00 și a doua zi mai mănânc pe la 14-15 așa. E mult, da, sunt multe ore, dar așa e ritmul meu și, dacă nu simt nevoia să mănânc, nici nu mă forțez”, a mărturisit vedeta.

Această practică ajută organismul să elimine toxinele, să regleze metabolismul și să gestioneze mai eficient energia. Deși nu este un regim restrictiv, Dana Săvuică a subliniat că fastingul nu trebuie confundat cu postul religios.

„Postul este bine să-l ții pentru un detox sau pentru că vrei să te apropii de Dumnezeu. Fiecare are propriile alegeri și eu le respect”, a mai spus ea.

Ce este dieta bazată pe plante

Un alt pilon al stilului său de viață este dieta bazată pe alimente vegetale. Dana a redus considerabil consumul de carne și lactate, preferând să își ia proteinele din surse precum legumele, semințele și nucile.

„Eu merg pe o alimentație sănătoasă. Am redus foarte mult carnea, brânzeturile. Îmi iau proteina mai mult din vegetale”, a explicat Dana Săvuică pentru Click.

Această abordare nu doar că ajută la menținerea greutății ideale, dar sprijină sănătatea cardiovasculară și digestivă. Alimentele bogate în fibre și vitamine contribuie la o imunitate puternică, esențială pentru un stil de viață activ la orice vârstă.

Pe lângă alimentație, Dana Săvuică pune un accent deosebit pe sănătatea mentală și emoțională. Fostul fotomodel subliniază importanța pasiunilor și a timpului dedicat propriei persoane.

„Un sfat pentru o astfel de femeie ajunsă la maturitate?! Să aibă încredere în ea, să se pună pe primul loc, să se iubească mult mai mult pe ea și să nu se mai simtă vinovată pentru asta. Alt sfat ar fi să-și aducă aminte de pasiunile ei din tinerețe și să le transforme în realitate”, a precizat ea.

Sursă foto: Instagram

