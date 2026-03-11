Gabriela Cristea, cu buricul la vedere. Cum a reacționat soțul ei. A ținut să îi atragă atenția: „Și aici, la biserică…”

Gabriela Cristea și-a surprins fanii când s-a postat în timp ce purta o ținută îndrăzneață care îi lăsa la vedere buricul. Fosta prezentatoare a purtat o pereche de blugi și o geacă din denim, la care a asortat un tricou scurt, care îi lăsa buricul la vedere. Cum a reacționat soțul ei când a văzut-o.

Gabriela Cristea, apariție de senzație

Gabriela Cristea a atras atenția din nou, când a apărut cu un outfit care i-a lăsat la vedere buricul. Vedeta a slăbit considerabil, așa că se simte foarte bine în corpul ei și nu ezită să încerce ținute tinerești și îndrăznețe. Așa a fost și de această dată, când vedeta s-a îmbrăcat într-o pereche de blugi largi și în partea de sus a ales un crop top.

Îmbrăcată ca o adolescentă, vedeta a plecat la plimbare cu soțul ei. Când a văzut-o, acesta a scos telefonul și i-a filmat ținuta.

El i-a spus soției sale că o dă pe mâna poliției că a ieșit din casă cu buricul la vedere. Mai mult, Clonda i-a făcut observație, spunând că ținuta nu ar fi potrivită, mai ales că se află fix lângă biserică.

„Bă, iubirică, la buricu’ gol așa? A venit vara?“, i-a spus Tavi Clonda Gabrielei Cristea.

„Da, mă, iubire, dar ce are?“, a întrebat Gabriela Cristea.

„Și, uite, și aici, la biserică (…) Te dăm pe mâna poliției (…) Răcești la șale, la asta mă refeream“, a spus Tavi Clonda.

Cât de mult a slăbit Gabriela Cristea

Fostă prezentatoare s-a ținut de treabă și dieta a dat roade. Ea a slăbit considerabil, lucru care se vede tot mai bine din clipurile și fotografiile pe care le postează pe social media.

Internauții o complimentează și o felicită cu fiecare ocazie pentru schimbarea făcută și pentru kilogramele pierdute, însă mulți au crezut că a început să slăbească pentru că urmează să se întoarcă în televiziune.

Vedeta nu a dat curs zvonurilor privind reîntoarce pe micile ecrane, așa că rămâne de văzut dacă printre proiectele sale viitoare se numără și televiziunea.

Momentan, Gabriela Cristea se concentrează pe familie, afacere și pe conținutul pe care îl face în mediul online, de la rețete până la prezentarea ținutelor pe care și le achiziționează sau diverse subiecte pe care le tratează alături de comunitatea sa de pe internet.

