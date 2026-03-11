Cum arată mama lui Theo Rose. Fanii au înțeles de la cine a moștenit artista frumusețea: „A devenit mai frumoasă odată cu trecerea timpului”

Theo Rose a avut un moment extrem de frumos când se pregătea pentru o apariție și și-a amintit de mama ei și de felul în care aceasta arăta în ziua nunții. Artista a vorbit cu drag despre legătura pe care o are cu mama ei despre asemănările dintre ele.

Cum arată mama lui Theo Rose și cât de bine seamănă cu fiica ei

În timp ce se pregătea pentru o apariție, Theo Rose și-a adus aminte de mama ei și de felul în care această arăta în ziua nunții. Ea a povestit cu nostalgie despre mama ei și despre cât de multe trăsături comune are cu cea care a născut-o.

Theo Rose provine dintr-o familie mare. Părinții ei, Nina și Ioan Diaconu sunt căsătoriți de mulți ani și au împreună trei copii. Artista a vorbit despre legătura specială dintre ea și mama ei și despre influența pe care aceasta a avut-o în viața ei.

„Deci așa arăta mama la nunta ei… așa, cu sarmale d-astea și o rochie albă”, a povestit artista zâmbind.

Vedeta s-a uitat în oglindă și a văzut asemănarea izbitoare dintre ea și mama ei, în ziua nunții.

„Zici că semăn cu mama mea”, a spus ea. Ulterior, ea a luat poza mamei sale și a constat că asemănarea nu este atât de mare, însă există niște trăsături care s-au transmis.

„Nicio treabă la final, în mintea mea eram ca două picături de apă eu și mama. Cert e că mama doar a devenit mai frumoasă odată cu trecerea timpului”, a scris artista în descrierea clipului publicat online.

Theo Rose, explicații privind faptul că nu își arată copilul pe internet

Theo Rose le-a explicat urmăritorilor de ce preferă să îl țină pe Sasha departe de rețelele sociale și de ochii curioșilor. Artista a povestit că vrea ca băiețelul ei să crească într-un mediu normal, fără atenția și presiunea din partea publicului.

„Cred că voi vă închipuiți că eu vi l-aș arăta și acum, ca orice părinte mă mândresc, mi-e drag de el, mi-ar plăcea să-l vedeți și voi. Nu e ca și cum îl port cu cagulă pe față atunci când ieșim afară, nu suntem absurzi, dar odată ce am face publice imagini cu fața copilului ar putea fi fotografiat oriunde, oricând, fără acordul nostru, și postat în aceleași condiții. Nu vrem să atragem genul ăsta de atenție asupra lui.”, a spus artista.

