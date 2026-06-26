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Horoscop săptămânal 29 iunie – 5 iulie 2026. O zodie face pace cu trecutul și închide definitiv un capitol de viață. Rănile se vindecă și au loc transformări profunde

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Claudia Grigore
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Horoscop săptămânal 29 iunie – 5 iulie 2026. O săptămână cu un val de transformări pozitive pentru unii nativi. Citește horoscopul săptămânii și află ce fac zodiile în ultima săptămână a lunii iunie 2026. Previziuni pentru toate zodiile.

Săptămâna 29 iunie – 5 iulie aduce pentru Balanță un proces intens de eliberare emoțională și maturizare interioară. Mercur retrograd în Rac reactivează amintiri, conversații neterminate și situații din trecut care nu au fost pe deplin înțelese sau închise. În paralel, Jupiter în Leu susține reconstrucția în zona prieteniilor și a proiectelor de viitor, oferind o perspectivă mai optimistă asupra drumului înainte. Este o perioadă în care trecutul nu mai poate fi ignorat, dar poate fi integrat cu luciditate.

Horoscop săptămânal 29 iunie – 5 iulie 2026 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul săptămânal și află cum sunt influențate zodiile. Vezi ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop săptămânal Berbec – previziuni pentru perioada 29 iunie – 5 iulie 2026

Săptămâna aceasta aduce evenimente importante care te obligă să încetinești ritmul și să analizezi mai atent direcția în care te îndrepți. Mercur retrograd în Rac activează sectorul familiei și al trecutului, readucând în atenție situații care necesită clarificare. Jupiter intră în Leu și îți oferă un val de energie pozitivă, creativitate și șanse de afirmare. În plan profesional, vei avea ocazia să revizuiești unele proiecte și să corectezi greșeli din trecut. Luna Plină în Capricorn scoate la lumină aspecte importante legate de carieră și statut social. În dragoste, vei simți nevoia de mai multă stabilitate și sinceritate. Financiar, este recomandat să eviți deciziile impulsive și investițiile riscante. Finalul săptămânii îți poate aduce o veste care îți redă încrederea în viitor. Astrele te încurajează să privești fiecare provocare ca pe o oportunitate de creștere.

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Horoscop săptămânal Taur – previziuni pentru perioada 29 iunie – 5 iulie 2026

Pentru tine, săptămâna pune accent pe comunicare, familie și planuri de viitor. Mercur retrograd în Rac poate aduce întâlniri neașteptate cu persoane din trecut sau reluarea unor discuții importante. Jupiter în Leu îți concentrează atenția asupra vieții de familie și a confortului personal. În plan profesional, anumite proiecte vor necesita mai multă răbdare și atenție la detalii. Luna Plină în Capricorn favorizează concluziile și rezultatele unor eforturi depuse în ultimele luni. În dragoste, atmosfera este mai stabilă, iar relațiile bazate pe încredere se consolidează. Financiar, apar oportunități interesante, dar este recomandat să analizezi atent fiecare ofertă. Spre finalul săptămânii, vei avea mai multă claritate în privința unor decizii importante. Universul îți oferă șansa de a construi pe baze solide.

Horoscop săptămânal Gemeni – previziuni pentru perioada 29 iunie – 5 iulie 2026

Mercur retrograd în Rac îți îndreaptă atenția către bani, siguranță și priorități personale. Este o perioadă bună pentru a revizui bugete, investiții și planuri financiare. Jupiter în Leu îți amplifică puterea de convingere și îți oferă oportunități prin comunicare și colaborare. În plan profesional, vei avea multe discuții și negocieri care pot influența evoluția următoarelor luni. Luna Plină în Capricorn scoate la lumină situații financiare care necesită rezolvare. În dragoste, sinceritatea și dialogul deschis vor fi esențiale pentru evitarea neînțelegerilor. Unele persoane din trecut pot reveni cu explicații sau propuneri neașteptate. Finalul săptămânii aduce mai multă claritate și stabilitate emoțională. Astrele îți recomandă să nu te grăbești atunci când iei decizii importante.

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Horoscop săptămânal Rac – previziuni pentru perioada 29 iunie – 5 iulie 2026

Mercur retrograd în semnul tău transformă această săptămână într-una de introspecție și reevaluare. Vei simți nevoia să analizezi deciziile luate în ultimele luni și să faci ajustări importante. Jupiter în Leu îți activează sectorul financiar și poate aduce oportunități de creștere a veniturilor. În plan profesional, anumite proiecte vor necesita răbdare și o strategie mai bine pusă la punct. Luna Plină în Capricorn luminează sectorul relațiilor și poate aduce clarificări importante într-un parteneriat. În dragoste, trecutul poate reveni în atenția ta într-o formă neașteptată. Este o perioadă favorabilă împăcărilor și rezolvării conflictelor mai vechi. Spre finalul săptămânii, vei avea o imagine mai clară asupra direcției pe care dorești să o urmezi. Astrele te încurajează să ai încredere în procesul de transformare.

Horoscop săptămânal Leu – previziuni pentru perioada 29 iunie – 5 iulie 2026

Intrarea lui Jupiter în semnul tău marchează începutul unei perioade extrem de favorabile, care îți poate aduce succes, recunoaștere și oportunități importante. Vei simți că energia și optimismul revin în viața ta. În plan profesional, apar șanse de afirmare și posibilitatea de a începe proiecte ambițioase. Mercur retrograd în Rac te îndeamnă însă să nu ignori lecțiile trecutului și să fii atent la detalii. Luna Plină în Capricorn îți cere să găsești un echilibru între muncă și sănătate. În dragoste, farmecul personal este accentuat, iar relațiile pot evolua într-o direcție pozitivă. Financiar, apar perspective promițătoare, însă este bine să eviți riscurile inutile. Finalul săptămânii îți aduce motive de optimism și încredere. Universul pare hotărât să îți deschidă noi drumuri.

Horoscop săptămânal Fecioară – previziuni pentru perioada 29 iunie – 5 iulie 2026

Săptămâna aceasta favorizează analiza, planificarea și reorganizarea obiectivelor de viitor. Mercur retrograd în Rac readuce în atenția ta proiecte mai vechi sau colaborări care necesită ajustări. Jupiter în Leu îți activează sectorul introspecției și al dezvoltării spirituale. În plan profesional, este recomandat să acționezi prudent și să nu forțezi rezultatele. Luna Plină în Capricorn îți aduce claritate în privința unei situații sentimentale sau creative. În dragoste, ai ocazia să înțelegi mai bine nevoile persoanei iubite și propriile dorințe. Financiar, este o săptămână favorabilă organizării și reducerii cheltuielilor inutile. Spre finalul perioadei, vei avea mai multă încredere în planurile tale. Astrele te încurajează să construiești cu răbdare și disciplină.

Horoscop săptămânal Balanță – previziuni pentru perioada 29 iunie – 5 iulie 2026

Luna Plină în Capricorn activează sectorul carierei și al responsabilităților publice, aducând un moment de culminație profesională. Pentru unii nativi Balanță, se poate contura o decizie importantă legată de statut, direcție profesională sau închiderea unui proiect major. Această energie lunară scoate la suprafață adevăruri care nu mai pot fi amânate și cere asumare totală.
Pe plan emoțional, Mercur retrograd poate genera discuții cu persoane din trecut sau revenirea unor situații care păreau rezolvate. Totuși, de această dată, abordarea este diferită: există mai multă maturitate, mai mult discernământ și o capacitate mai mare de a înțelege cauzele reale ale conflictelor. Balanța nu mai reacționează impulsiv, ci analizează strategic ce merită păstrat și ce trebuie închis definitiv.
În dragoste, se produce o clarificare importantă. Relațiile fragile pot ajunge la un punct de cotitură, în timp ce relațiile stabile se pot consolida prin discuții sincere și asumate. Este o perioadă în care iluziile sunt eliminate, iar adevărul devine criteriul principal de selecție emoțională.
Jupiter în Leu aduce sprijin din partea cercului social și deschide uși către noi oportunități de afirmare. Chiar dacă unele procese interioare sunt intense, direcția generală rămâne una de creștere și expansiune. Universul oferă resursele necesare pentru a construi o etapă mai stabilă și mai autentică.
Finalul săptămânii marchează un moment de eliberare emoțională și de închidere definitivă a unui capitol important. Rănile nu mai sunt purtate ca poveri, ci transformate în experiență și înțelepciune. Pentru Balanță, aceasta nu este doar o săptămână de încheieri, ci începutul unei reconstrucții interioare solide, bazate pe adevăr și echilibru real.

Horoscop săptămânal Scorpion – previziuni pentru perioada 29 iunie – 5 iulie 2026

Pentru tine, această săptămână deschide noi perspective și îți oferă ocazia să privești dincolo de limitele obișnuite. Mercur retrograd în Rac poate readuce în atenție planuri de călătorie, studii sau proiecte abandonate. Unele documente sau negocieri pot necesita revizuiri și corecturi. Jupiter în Leu îți activează sectorul carierei și marchează începutul unei perioade favorabile afirmării profesionale. Luna Plină în Capricorn aduce clarificări importante în comunicare și în relațiile apropiate. În dragoste, sinceritatea și răbdarea vor avea un rol esențial în menținerea armoniei. Financiar, apar oportunități de creștere, însă acestea trebuie analizate cu atenție. Finalul săptămânii îți poate aduce o veste care schimbă direcția unui proiect important. Universul te încurajează să ai curaj și să îți urmezi ambițiile.

Horoscop săptămânal Săgetător – previziuni pentru perioada 29 iunie – 5 iulie 2026

Săptămâna aceasta pune accent pe transformări, resurse financiare și lecții importante de maturizare. Mercur retrograd în Rac te îndeamnă să reevaluezi anumite investiții, parteneriate sau obligații financiare. Este posibil ca unele situații din trecut să revină pentru a fi rezolvate definitiv. Jupiter în Leu îți aduce energie pozitivă, noroc și oportunități de dezvoltare personală. Luna Plină în Capricorn luminează sectorul banilor și poate aduce concluzii importante legate de stabilitatea materială. În dragoste, vei simți nevoia de sinceritate și profunzime emoțională. Relațiile solide se consolidează, iar cele fragile vor fi puse la încercare. Spre finalul săptămânii, vei avea o perspectivă mai clară asupra viitorului. Astrele te încurajează să ai încredere în experiența acumulată.

Horoscop săptămânal Capricorn – previziuni pentru perioada 29 iunie – 5 iulie 2026

Luna Plină din semnul tău este unul dintre cele mai importante evenimente ale săptămânii și te aduce în centrul atenției. Vei simți nevoia să tragi concluzii și să închizi capitole care și-au încheiat rolul în viața ta. Mercur retrograd în Rac poate provoca tensiuni sau neînțelegeri în relațiile personale și profesionale, motiv pentru care comunicarea trebuie tratată cu atenție. Jupiter în Leu favorizează transformările profunde și oportunitățile financiare. În plan profesional, unele proiecte importante încep să producă rezultate vizibile. În dragoste, adevărul iese la suprafață, iar relațiile trec printr-un proces de maturizare. Financiar, este o perioadă bună pentru reorganizare și planificare. Finalul săptămânii aduce mai multă claritate și încredere în propriile decizii. Universul îți oferă șansa unui nou început.

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Horoscop săptămânal Vărsător – previziuni pentru perioada 29 iunie – 5 iulie 2026

Pentru tine, săptămâna este strâns legată de relații și colaborări. Mercur retrograd în Rac poate aduce schimbări de program, întârzieri sau nevoia de a reveni asupra unor responsabilități profesionale. Este important să nu ignori detaliile și să îți organizezi eficient timpul. Jupiter în Leu activează sectorul parteneriatelor și poate aduce persoane importante în viața ta. Luna Plină în Capricorn scoate la lumină aspecte ascunse și te ajută să înțelegi mai bine anumite situații din trecut. În dragoste, ai ocazia să clarifici neînțelegeri și să construiești relații mai solide. Financiar, este recomandat să fii prudent și să eviți cheltuielile neplanificate. Spre finalul săptămânii, vei avea parte de revelații importante. Astrele te îndeamnă să acorzi atenție semnalelor subtile pe care le primești.

Horoscop săptămânal Pești – previziuni pentru perioada 29 iunie – 5 iulie 2026

Săptămâna 29 iunie – 5 iulie aduce un amestec interesant de introspecție, inspirație și oportunități practice. Mercur retrograd în Rac activează sectorul iubirii și al creativității, readucând în atenție persoane sau sentimente din trecut. Unele proiecte abandonate pot primi acum o nouă șansă de dezvoltare. Jupiter în Leu îți susține activitatea profesională și te ajută să îți organizezi mai eficient responsabilitățile. Luna Plină în Capricorn favorizează clarificările în cercul de prieteni și în proiectele de grup. În dragoste, emoțiile sunt intense, iar sinceritatea va contribui la consolidarea relațiilor importante. Financiar, apar oportunități de stabilizare și creștere graduală. Finalul săptămânii îți oferă mai multă claritate și încredere în propriile alegeri. Universul te încurajează să îmbini sensibilitatea cu pragmatismul pentru a obține cele mai bune rezultate.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

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Doctorul Zilei
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Excesul de fier din organism poate afecta grav neuronii și crește riscul de Alzheimer și Parkinson
Semnul numărul unu de demență pe care majoritatea oamenilor îl ignoră
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Ce s-a descoperit despre efectele grave ale statinelor asupra mușchilor
TV Mania
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„De ce să-mi fie rușine?”. Carmina Vârciu merge pe jos 40 de minute zilnic spre muncă în America. Cu ce se ocupă acum
Imaginile care au aprins internetul! Cum arată Raluca Zenga în costum de baie și care este singura ei teamă „clasic feminină”
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„Arăți de top!” Vedeta Pro TV a declanșat o adevărată isterie pe internet după ce s-a filmat la plajă. Imaginile care au strâns mii de reacții instant
„Arăți de top!” Vedeta Pro TV a declanșat o adevărată isterie pe internet după ce s-a filmat la plajă. Imaginile care au strâns mii de reacții instant
Sezonul divelor a început! 10 vedete de la noi au încins plajele din Dubai, Maldive și Mamaia. Topul celor mai spectaculoase apariții în costum de baie
Sezonul divelor a început! 10 vedete de la noi au încins plajele din Dubai, Maldive și Mamaia. Topul celor mai spectaculoase apariții în costum de baie
CSID.ro
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Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică! Fostul Ministru s-a schimbat radical. A avut și probleme mari de sănătate
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Cum a ajuns să arate Tuncay Ozturk la aproape 10 ani de la divorțul de Andreea Marin. S-a recăsătorit și are copil
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Magda Pălimariu, apariție de senzație în Grecia. Fotografiile în costum de baie i-au cucerit pe fani
În anii ‘90 era una dintre cele frumoase actrițe din lume și juca în cele mai populare filme! O recunoști în cele mai recente imagini surprise de paparazzi? A lăsat actoria în urmă. Cu ce se ocupă acum
În anii ‘90 era una dintre cele frumoase actrițe din lume și juca în cele mai populare filme! O recunoști în cele mai recente imagini surprise de paparazzi? A lăsat actoria în urmă. Cu ce se ocupă acum
Libertatea
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