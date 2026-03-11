Lucia Bubulac, fostă soție a lui Cătălin Crișan, vorbește despre viața de după divorț: „Nu a fost simplu și a trebuit să muncesc mult”

Lidia Bubulac a vorbit despre cum i-a fost viața după divorțul de Cătălin Crișan. Cei doi au fost căsătoriți până în 2009, însă femeia a fost mereu discretă în declarații și a preferat să nu vorbească despre despărțire sau motive care au dus la aceasta. Mai mult, ea a ales să nu vorbească nici despre perioada în care a fost mamă singură. Acum, Lidia face mărturisiri și își deschide sufletul.

Lucia Bubulac, mărturisiri despre viața de mamă singură

Lucia Bubulac și Cătălin Crișan au fost căsătoriți între anii 1995 și 2009. Cei doi au divorțat în urmă cu mulți ani, iar acum, Lucia a vorbit despre cât de greu i-a fost să joace rolul ambilor părinți pentru copiii ei.

„Dacă tu ai grijă de toți și ai grijă și de tine, înseamnă că deja ești pe primul loc. Viața mea arată la fel, am cântat atunci când am simțit nevoia să le transmit ceva celorlalți, pentru că fiecare melodie a fost compusă de mine și a fost rodul unei trăiri, unei emoții, unei tristeți sau bucurii, și atunci îți trebuie timp pentru așa ceva, pe care nu l-am mai avut în ultimii ani. Dar va veni și acel moment, pentru că Dumnezeu îți prioritizează activitățile”, a declarat Lucia Bubulac, la Știrile Antena Stars.

Citește și: Cătălin Crișan, transformat total la doi ani de la operația suferită. Fanii nu l-au recunoscut: „Ce e cu el? Imposibil!”

Fosta soție a artistului a vorbit despre cum a trebuit să îl înlocuiască pe acesta în cadrul familiei și, mai mult de asta, să se ocupe și de partea financiară.

„M-am străduit să fiu și mamă și tată, să fiu și blândă și fermă, dar sintetizând, am fost uimită de puterea pe care am primit-o de undeva. pentru că nu a fost simplu și a trebuit să și muncesc foarte mult. De asta m-am dus să fiu și cadru universitar la facultate, să mai am un serviciu și niște bani. Toate lucrurile acestea mi-au dat o satisfacție foarte mare”, a declarat Lucia Bubulac.

Care a fost motivul despărțirii

Cei doi au format unul dintre cele mai de succes cupluri din lumea mondenă și au împreună doi copii.

Niciunul dintre ei nu a vorbit direct despre motivele despărțirii, însă ambii au făcut declarații din care s-a lăsat de înțeles că mariajul lor a ajuns într-un punct critic.

Citește și: Cătălin Crișan s-a împăcat cu iubita. Ce spune Camelia despre artist: „Este bărbatul pentru care sunt în stare să fac orice”

„Erau niște discuții, cum se întâmplă în orice familie, peste care am crezut că putem trece. M-am gândit că 20 de ani de când suntem împreună înseamnă ceva. Am aflat din ziar că s-a plâns unor prieteni că vrea să divorțeze”, spunea Lucia Bubulac, în urmă cu mai mulți ani.

Urmărește-ne pe Google News