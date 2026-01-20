Cătălin Crișan (57 de ani) și-a surprins fanii din mediul online cu o filmare în care apare vizibil schimbat, iar imaginile au stârnit imediat reacții puternice. După operația dificilă de dublă hernie de disc prin care a trecut în 2024 și după luni întregi de recuperare, artistul, care va împlini 58 de ani pe 6 februarie, se arată slăbit și obosit, o transformare care i-a șocat pe mulți dintre cei care îl urmăresc de ani de zile.

Filmarea care i-a uimit pe fani

Într-un videoclip postat pe o rețea de socializare, Cătălin Crișan apare alături de iubita lui, Camelia, în timp ce pregătesc împreună o salată de boeuf. Artistul este filmat în timp ce prepară maioneza, iar imaginile au atras imediat atenția internauților, care au remarcat cât de mult s-a schimbat fizic.

„Prima lui maioneză. Și i-a și ieșit, chiar arată foarte bine. Bravo, iubitule, facem salată boeuf și o să vă arătăm opera finală”, spune Camelia în filmare, în timp ce îl surprinde pe artist în bucătărie.

Deși atmosfera este una caldă și relaxată, mulți dintre cei care au văzut clipul au fost surprinși de aspectul vizibil îmbătrânit al cântărețului.

Reacțiile diverse ale internauților

Comentariile nu au întârziat să apară, iar reacțiile au fost împărțite. Unii fani s-au arătat îngrijorați de starea lui de sănătate, remarcând că artistul pare slăbit și obosit. Alții au apreciat faptul că, în ciuda transformărilor fizice, Cătălin Crișan păstrează zâmbetul pe buze și se bucură de momente simple alături de partenera sa.

Mulți au recunoscut că abia l-au identificat în imagini, iar discuțiile s-au concentrat în special pe schimbările fizice apărute în ultimii doi ani.

„Pe bune? Cătălin Crișan? Dar ce-i cu el?”

“Sper sa nu fie bolnav!”

“Nu cred așa ceva! Nu-i Cătălin Crișan! Imposibil!”

“Doamne ferește ce schimbat este!”

“Nu te am recunoscut… Îmbătrânit rău.”

“Ce bătrân arată, zici că are 70 ani, cred că are 57, cam așa.”

“Doamne, cate comentarii urâte! Toti îmbătrânim, este un om ca toți oamenii la o vârstă matură, era în bucătărie, nu pe scenă! Nu judecați repede, după aparențe! Vârsta nu iartă pe nimeni, iar pe artisti îi consumă mult mai repede!” – sunt câteva dintre reacțiile internauților.

Operația prin care a trecut în 2024

Transformarea artistului nu este întâmplătoare. La începutul anului 2024, Cătălin Crișan a suferit o intervenție chirurgicală majoră, fiind operat de dublă hernie de disc laterală. Înainte de operație, luni întregi a fost chinuit de dureri intense, care l-au obligat să se retragă aproape complet din viața publică.

Intervenția nu a fost una simplă, fiind amânată de mai multe ori, iar recuperarea s-a dovedit a fi anevoioasă. Artistul a vorbit deschis despre suferința prin care a trecut și despre medicul care l-a ajutat să scape de durerile care îi afectau grav viața.

După operație, el a transmis un mesaj de recunoștință, mărturisind că a scăpat de „acele dureri GROAZNICE” care îl ținuseră pe loc luni întregi.

