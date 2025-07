Rică Răducanu mătură și spală pe jos, la localul din Neptun. Fostul sportiv e la un pas de faliment: „Numai barosanii mai lasă câte ceva”

Rică Răducanu mătură și spală pe jos, la localul pe care Neptun. Fostul sportiv, în vârstă de 79 de ani, trece prin momente dificile, din cauza afacerii care pare să fie la un pas de faliment.

Rică Răducanu mătură și spală pe jos, la localul din Neptun

Fostul portar Rică Răducanu, o legendă a fotbalului românesc, trece prin momente dificile în această vară. La 79 de ani, el își petrece zilele muncind la terasa familiei din Neptun, un loc pe care l-a transformat într-o afacere de familie de mai bine de 12 ani.

Însă, anul acesta, afacerea sa pare să fie la un pas de faliment, iar fostul sportiv se plânge de scăderea dramatică a încasărilor. Acesta a declarat că afacerea sa nu mai merge, adăugând că doar turiștii cu bani mulți mai lasă bacșișuri, iar ceilalţi se mulțumesc să-și aducă mâncarea de acasă.

„Nu mai merge, tată, afacerea, anul acesta e rău de tot. Mai vin turiștii, vreo 2-3, pe la orele prânzului, mănâncă o ciorbă, fac o poză cu mine, și pleacă. De bacșiș, ce să mai vorbim, este istorie, nu mai e ca odinioară, numai barosanii mai lasă câte ceva. Acum toți au banii drămuiți, mulți mănâncă din traistă, își cumpără mâncare de la alimentara, își fac câte un sendviș.

O ciorbă costă în jur de 20-25 de lei, la toate localurile de la malul mării. E mult pentru turiștii cu bani puțini. Eu am fost aici, vară de vară, am și măturat, am spălat pe jos, am servit, am stat la povești cu clienții, i-am întâmpinat, am făcut tot ce este posibil. Din păcate, ca să mănânci la un local a devenit un lux pentru români”, a declarat Rică Răducanu, exclusiv pentru Click!

Probleme financiare în plin sezon turistic

Rică Răducanu este îngrijorat de situația restaurantului, care, deși a avut cândva un succes considerabil, acum se confruntă cu dificultăți majore. Într-un sezon estival care ar trebui să aducă profit, terasa sa este mai mult goală decât plină. Fostul portar povestește că turiștii vin tot mai puțin la localul său și că, de multe ori, își petrece timpul spălând pe jos și servind clienții.

Ce preţuri sunt la restaurantul lui Rică Răducanu

Localul familiei Răducanu din Neptun oferă mâncare tradițională la prețuri destul de mici pentru zona de litoral, comparativ cu alte locații. Un mic costă doar 5 lei, iar o ciorbă de burtă este disponibilă pentru 25 de lei.

„Avem în meniu și bunătăți tradiționale, nu s-au scumpit cu mult, cu un leu până la patru lei,” a spus Costică, bucătarul și verișorul lui Rică pentru sursa menţionată mai sus.

Deși prețurile sunt mai mult decât accesibile, terasa rămâne totuși goală, iar Rică Răducanu se plânge că a încercat totul pentru a aduce clienți.

„Am dat și pe TikTok, și pe Facebook, să vadă lumea că avem terasă. Poate vine,” a mai spus fostul portar, dar nici aceste strategii nu au dat roade. În ciuda publicității online și a meniului variat, sezonul 2025 pare a fi unul dintre cele mai dificile din istoria localului.

În timp ce afacerea sa se află pe cale de dispariție, Rică Răducanu a observat cu amărăciune și schimbările din întreaga stațiune Neptun.

„Nu e nimeni. E pustiu. Dacă mergi prin stațiune, e gol„, a mai spus Rică, dezvăluind că întreaga zonă suferă din cauza lipsei de turiști. Mulți dintre aceștia aleg să meargă în alte destinații, precum Bulgaria, sau să-și petreacă vacanțele în alte părți ale Europei, lăsând litoralul românesc în urmă.

Rică Răducanu, mari probleme de sănătate

În plus față de problemele financiare, Rică Răducanu se confruntă și cu dificultăți de sănătate. La 79 de ani, fostul portar al naționalei României suferă de dureri severe la genunchi, care îl împiedică să muncească la fel de mult cum ar vrea.

„Nu mai pot să merg mult, am probleme la genunchi, am făcut și injecții, dar tot mă dor. Nu vreau să ajung la operație, la vârsta mea nu știu cum aș suporta„, a explicat Rică, într-un moment de sinceritate.

Chiar și cu aceste probleme de sănătate, Rică Răducanu rămâne optimist și continuă să fie aproape de familie și de afacerea pe care a construit-o cu atâta trudă.

