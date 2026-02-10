Andreea Bănică, dezvăluiri despre primul ei iubit. Era verișorul soțului ei, Lucian Mitrea: „M-a învățat să sărut”

Andreea Bănică este căsătorită de mulți ani cu Lucian Mitrea. Cei doi sunt împreună de când vedeta era în liceu, iar acum ea a vorbit despre primul ei iubit, care era nimeni altul decât verișorul soțului său.

Andreea Bănică, amintiri despre prima iubire

Andreea Bănică și Lucian Mitrea sunt căsătoriți din anul 2008, însă relația lor a început în adolescență. Acum, ei formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc și au împreună doi copii: Sofia și Noah.

Totuși, cântăreața a povestit că în perioada liceului, ea era îndrăgostită de verișorul lui Lucian, în timp ce acesta era atras de prietena artistei.

„Ne chicoteam pe holuri, dar eu chicoteam mai mult cu verișorul lui și prietena mea cu el. La un moment dat a venit momentul Balului și când am ajuns la Bal, ei au dat cu banul care cu cine să cadă. Eu am căzut cu verișorul lui și el cu prietena mea.

Mie îmi plăcea de verișorul lui mai mult decât îmi plăcea de Lucian. Verișorul lui m-a învățat să sărut, dar nu prea îi plăcea atât de mult de mine, era mai fustangiu. Eu sufeream acolo, iar Lucian a început să lucreze la mine, să bage intrigi ca să mă cucerească”, a spus Andreea Bănică în emisiunea CanCan Exclusiv.

„Există doar compatibilitate”

Andreea Bănică a fost întrebată în multiple rânduri despre secretul căsniciei sale. Artista a spus că nu există o rețetă a succesului, ci doar compatibilitate.

„Astăzi, un ziar scrie că suntem printre cele mai longevive cupluri din showbiz. Acum, nu știu ce să zic, dacă suntem unul dintre ele sau cel mai longeviv. Am fost întrebată de multe ori despre rețeta longevității… Cam ce aș putea să spun?

Oamenii care se iubesc se văd! Îi vezi din gesturi, mimică, expresie! Nu există o rețetă, ci compatibilitate, spun eu, clar! Este nevoie de ceva umor (el are mai mult, eu mai puțin), suntem doi pupăcioși de mici (eu o alergam pe mama după masă, prin sufragerie, să o pup). Dacă ești compatibil, durează; dacă nu, nu!”, a scris Andreea Bănică, pe Instagram.

