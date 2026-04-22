Ce onorariu cere Valentin Sanfira la nunți: „Două ore de program cu mine, transport inclus”. Ce tabieturi are artistul

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Valentin Sanfira a vorbit deschis despre tarifele pe care le percepe la evenimentele unde cântă. Acesta subliniat, însă, că are și câteva tabieturi de la care nu se abate sub nicio formă.

Ce onorariu are Valentin Sanfira la nunți

Cât costă să-l ai la nunta ta pe Valentin Sanfira? Ei bine, artistul nu se ferește să vorbească despre tarifele pe care le percepe în această perioadă.

Tarifele variază în funcție de mai mulți factori, precum numărul de programe sau dacă vine însoțit sau nu de formația lui. Astfel, prețurile lui Sanfira pornesc de la 2.000 de euro și pot ajunge până la 4.000 de euro.

„La evenimente private, la nunți, sunt două variante în care pot veni: invitat ca artist și cânt cu trupa de la eveniment sau vin individual, iar oamenii își aleg band-ul. Dacă vin singur, prețul meu este de 2.000 de euro pe program și cânt cu trupa respectivă, dacă vin cu trupa mea, adică măcar trei băieți, asta înseamnă să plătim minim 500 de euro pe instrumentist + transport. Eu nu vin să stau la toată nunta. Pot să vin să stau și 3-4 programe, dar nu tot evenimentul. Eu așa cânt de la 20 de ani, ca să zic așa, cu programul și nu încurc lucrurile, nici pentru prieteni apropiați, adică le recomand formații și eu spun cum funcționez eu. 2 ore cu mine ar însemna 4.000 de euro cu transport cu tot. Avem program cu pauză de 20 de minute între ele. 4.000 cu totul inclus. De obicei eu nu rămân la hotel. Dacă e aproape, eu nu rămân. Adică eu când vin acasă, în mare parte am șofer. Nu mă odihnesc oriunde, îmi place să ajung acasă la mine”, a declarat Valentin Sanfira pentru Cancan.

Citește și: Câți bani a primit Codruța Filip pentru participarea la Desafio. Ce s-a întâmplat cu suma după divorțul de Valentin Sanfira

Citește și: Emilia Ghinescu, dezvăluiri despre relația cu iubitul ei, mai tânăr cu 20 de ani. Cum au reacționat părinții bărbatului când au aflat

Ce tabieturi are artistul

Deși poate sta mai multe ore la o nuntă, Valentin Sanfira alege să nu mănânce nimic la eveniment. Și asta, din cauza unei întâmplări mai neplăcute de care a avut parte în urmă cu ceva timp.

„Eu nu mănânc de obicei la nunți, dar s-ar putea să am șoferul cu mine și atunci pentru șofer, un fel principal. Eu nu mănânc, pentru că am avut un eveniment neplăcut cu ani în urmă, aproape 10 ani, chiar la un restaurant de fițe din București, am mâncat ceva și până să ajung la următorul eveniment am avut probleme. De atunci mănânc înainte de eveniment, am tabieturile mele. Doar apă și cafea consum”, a mărturisit el.

Citește și: Daniela Crudu, apariție rară în public. Cum arată vedeta, la doi ani de când a devenit mamă

Citește și: Ce declarații a făcut Codruța despre Valentin Sanfira înainte de eliminarea de la Desafío

În ceea ce privește repertoriul, Valentin Sanfira nici nu vrea să audă de manele. Acesta spune că are propriul repertoriu și preferă să îi rămână fidel acestuia.

„Nu există, nu, nu, încheiem subiectul. Nici Salam nu se bagă peste repertoriul meu, nici eu peste al lui”, a subliniat artistul.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Valentin Sanfira

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News