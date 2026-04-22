Daniela Crudu, apariție rară în public. Cum arată vedeta, la doi ani de când a devenit mamă

Daniela Crudu (36 ani) a revenit în atenția publicului, după o lungă pauză din luminile reflectoarelor. Fosta asistentă de televiziune, care s-a menținut departe de rețelele sociale pentru o perioadă, a revenit în mediul online, etalând o siluetă impecabilă după cele două sarcini.

Daniela Crudu, apariție spectaculoasă pe rețelele sociale

Daniela Crudu surprinde din nou publicul cu o apariție spectaculoasă, dovedind că viața de mamă poate merge mână în mână cu eleganța și încrederea. Deși în ultimii ani a ales să păstreze discreția, fosta asistentă TV le-a oferit recent fanilor un moment de neuitat pe TikTok, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Fanii au fost încântați să o vadă pe brunetă într-o formă de zile mari, radiind de fericire și stil.

În 2023, Daniela Crudu a experimentat bucuria maternității pentru prima dată, devenind mama unei fetițe pe care a numit-o Daiana. Doar un an mai târziu, în 2024, vedeta a adus pe lume un băiețel, completând astfel tabloul unei familii fericite.

Rolul de mamă a venit cu un nou capitol în viața vedetei, care a ales să-și reducă prezența în spațiul public și pe rețelele de socializare pentru a se concentra pe familie.

Cu toate acestea, recent, Daniela Crudu a decis să reapară în mediul online cu o postare pe TikTok care a atras toate privirile. Într-un videoclip plin de energie și bună dispoziție, bruneta a defilat într-o parcare, etalându-și silueta impecabilă și o ținută îndrăzneață. Fustă scurtă, bluză decoltată, pantofi cu toc și ochelari de soare – un look care i-a pus în evidență frumusețea și încrederea redobândite.

„Arăți superb, ca întotdeauna!”, a fost doar unul dintre multele complimente primite din partea fanilor.

Fosta asistentă tv, poveste de dragoste discretă

Dincolo de viața sa publică, Daniela Crudu trăiește o poveste de dragoste discretă, dar fericită. Partenerul său, despre care bruneta vorbește cu multă admirație, este descris ca fiind un om liniștit și echilibrat.

„Important e că noi ne iubim. El mă iubește și eu îl iubesc, a fost ceva discret și ăsta a fost și motivul pentru care relația dintre noi a ținut, că dacă știe lumea și te afișezi și te postezi, se bagă lumea, și uite așa se strică totul. Important e că ne iubim și că ne înțelegem. El este mai discret, tot timpul trebuie să fie o balanță”, mărturisea ea într-un interviu anterior.

Această abordare a confidențialității pare să fi fost cheia succesului în relația lor, iar Daniela Crudu se declară fericită și împlinită.

„E un băiat care e cuminte, e potrivit pentru mine, e liniștit. Mă face pe mine fericită, iar asta e cel mai important. (…) Supărări am avut destule, e și timpul meu”, adăuga ea.

Sursă foto: TikTok, Instagram

