Câți bani a primit Codruța Filip pentru participarea la Desafio. Ce s-a întâmplat cu suma după divorțul de Valentin Sanfira

Codruța Filip a încasat 24.000 de euro pentru cele aproape două luni petrecute la Desafío, potrivit Cancan.ro. Fiecare etapă parcursă i-a adus 1.500 de euro.
Timp de aproape două luni, artista a demonstrat că ambiția și perseverența pot aduce nu doar recunoaștere, ci și câștiguri materiale semnificative. Codruța a demonstrat o rezistență de fier și o determinare de invidiat, câștigând admirația publicului și consolidându-și imaginea. Condițiile dificile ale concursului nu au descurajat-o, ci dimpotrivă, i-au oferit prilejul de a arăta că succesul vine doar prin efort susținut.
Ce s-a întâmplat cu suma după divorțul de Valentin Sanfira
Pe lângă participarea la Desafío, viața personală a artistei a fost la rândul ei în centrul atenției. Divorțul de Valentin Sanfira a ridicat întrebări legate de soarta câștigurilor din cadrul show-ului.
Situația juridică a divorțului vine însă cu lămuriri importante. Separarea nu s-a făcut în instanță, ci la notar, ceea ce aduce anumite particularități când vine vorba de împărțirea bunurilor. În astfel de situații, dacă nu există clauze speciale sau înțelegeri diferite între foștii parteneri, fiecare rămâne cu bunurile și veniturile pe care le deține.
De ce au divorțat Codruța Filip și Valentin Sanfira
Codruța Filip a vorbit cu lacrimi în ochi despre despărțirea de Valentin Sanfira, în podcastul lui Cătălin Măruță. Întrebată direct despre infidelitate, artista a lăsat să se înțeleagă că ea nu a călcat strâmb.
Cătălin Măruță: „Să ne înțelegem, nu a fost violență domestică.”
Codruța Filip: „Nu.”
Cătălin Măruță: „Deci… infidelitate. Din partea ta?”
Codruța Filip: „Nu.”
„Peste anumite lucruri chiar nu poți trece și pentru anumite probleme chiar nu există o rezolvare. Pentru că eu am fost în decursul anilor foarte înțelegătoare. Și am încercat să fiu cât de ok am putut”, a mai spus artista.