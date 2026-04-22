Emilia Ghinescu, dezvăluiri despre relația cu iubitul ei, mai tânăr cu 20 de ani. Cum au reacționat părinții bărbatului când au aflat

Emilia Ghinescu a vorbit despre relația cu iubitul ei cu 20 de ani mai tânăr. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste frumoasă, cu toate că sunt criticați cu fiecare ocazie pe rețelele socializare. Acum, vedeta a povestit cum au reacționat părinții lui Viorel când au aflat despre relație.
Cântăreața a vorbit despre diferența de vârstă dintre ea și iubitul ei.
„Important este că ne înțelegem foarte bine și că este un om extraordinar, un om asumat. Asta am apreciat mereu la bărbați și la el apreciez foarte mult acest lucru. Rar mai găsești oameni care să știe exact ce vor și să își asume relația”, a povestit Emilia Ghinescu la emisiunea lui Dan Capatos.
Vedeta a vorbit și anterior despre Viorel, spunând că este un bărbat matur și care știe ce vrea,
„El și-a dorit să pună o poză și am zis că nu e o problemă. Eu sunt un om asumat, nu am de ce să mă feresc. Dacă am nevoie de ajutor, cu siguranță mă ajută. Pe mine nu mă deranjează diferența de vârstă și nici pe el.
Atât părinții lui, cât și familia lui, sunt cei care ne iubesc necondiționat (…) Noi mergem împreună la evenimente, la mall (…) Să zicem că vorbim de șase luni (…) Are maturitatea în gândire a unui om de vârsta mea (…) Din punctul ăsta de vedere, este foarte matur. Nu mă gândesc la lucrul ăsta (n.r. la căsătorie)”, spunea Emilia Ghinescu, la Antena Stars.