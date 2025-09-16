Francisca Dulceanu este însărcinată! Ea și TJ Miles vor deveni părinți: „Cea mai frumoasă aventură abia începe”

Francisca Dulceanu și TJ Miles au anunțat că vor deveni părinți pentru prima oară în doar câteva luni. Artista este însărcinată cu primul lor copil.

Francisca Dulceanu și TJ Miles vor deveni părinți pentru prima oară

Francisca Dulceanu (31 de ani) și TJ Miles (37 de ani) au dezvăluit în mediul online că vor deveni părinți pentru prima oară. Primele imagini cu artista însărcinată, în galeria foto de mai sus!

„Cea mai frumoasă aventură abia începe… vom fi părinți!”, au scris Francisca și TJ Miles în mediul online, în dreptul unui videoclip cu ei doi.

„Dumnezeu ne-a trimis o binecuvântare. În curând. Martie 2026”, a mai scris cuplul pe rețelele sociale.

Francisca și TJ Miles formează un cuplu de la începutul anului 2023. Au fost întâi colegi de muncă, apoi prieteni, iar mai apoi iubiți. După aproximativ un an de relație, cuplul s-a logodit în Republica Dominicană, în timpul filmărilor emisiunii Survivor All Stars, de la Pro TV.

„Eu am avut un plan și nu mă așteptăm că o să câștig o recompensă de genul ăsta, să vii la Survivor! (…) Știu că o să vină un timp când pot să o fac așa cum trebuie, dar acum, în momentul ăsta, nu am nimic și vreau să dau tot ce am, pe viață! Vreau să fii soția mea! Vrei să fii soția mea? Asta e tot ce am acum (o pungă de orez – n.red.)! Te iubesc așa de mult și când vin în România, un inel frumos, tot. Și mergem în vacanță. Îmi doresc să stau toată viață lângă tine și să fim bătrâni d-ăia, boșorogi d-ăia care merg împreună, știi?”, i-a spus Miles Franciscăi, la Survivor All Stars.

Citește și: TJ Miles a fost ajutat de bunica lui să vândă droguri: „Dădea şi ea pachete. Era mai reală decât mulți trapperi”

Cum a început povestea de iubire dintre Francisca și TJ Miles

Anterior, timp de zece ani, Francisca Dulceanu a format un cuplu cu Bogdan Lățescu, de care a divorțat la începutul anului 2023, după patru ani de căsnicie.

„Eu și Miles am avut perioada aia de tatonare. Aveam problemele cu căsnicia, eu am stat o bună perioadă la o prietenă, vreo lună jumate, nu eram decisă ce să fac. Ajungeam greu la filmări (de TikTok-uri cu TJ Miles – n.red.), programam și nu mai ajungeam… Devenisem aproape neserioasă pentru că nu eram în starea necesară să-mi respect programările. (…) Spuneam, «nu vă supărați pe mine, dar nu sunt în stare azi să filmez, să râd oamenilor pe TikTok».

Cred că aici a intervenit Miles. De fapt, după perioada aia de tatonare, cred că a început să ne surâdă ideea, a început să ne placă. Era clar, chimia aia a existat dintotdeauna, eu am văzut niște calități la el în timpul ăsta, la fel și el a văzut la mine niște calități, ne-am apropiat. Îmi știa problemele, înțelegea situația, înțelegea stările mele, înțelegea că lipsesc, că întârzii. Și s-a oferit să mă ajute. A fost mereu acolo. A făcut lucruri pe care mulți alții nu le-au făcut, deși mi-au fost prieteni ani de zile”, povestea Francisca în aprilie 2023, pentru Cancan.ro.

Foto: Instagram/@franciscaofficial

Urmărește-ne pe Google News