Cum arată părinții lui Teo de la Insula iubirii. Imagini rare cu mama și tatăl fostei ispite. Fotografiile au apărut recent pe rețelele de socializare și au stârnit numeroase comentarii și aprecieri, mulți observând legătura puternică dintre tânăr și frumoasa lui familie. Iată ce poze a publicat Teodor Costache în mediul online, dar și cum au reacționat internauții!

Teodor Costache a făcut recent o surpriză fanilor săi, după ce a postat câteva imagini rare cu părinții lui. Fotografiile au atras imediat atenția tuturor și au generat multe reacții pe rețelele de socializare. Mulți au observat cât de mult seamănă cu familia lui și au fost curioși să afle mai multe despre viața lui personală.

Cum arată părinții lui Teo de la Insula iubirii

Teodor Costache a atras atenția publicului după apariția lui în cadrul emisiunii Insula iubirii de la Antena 1, unde a fost unul dintre cei mai apreciați tineri. După ce show-ul s-a încheiat, el a strâns un număr mare de urmăritori pe rețelele de socializare, iar fanii îi urmăresc acum fiecare pas.

Recent, fosta ispită de la Insula iubirii a surprins pe toată lumea printr-o postare în care a împărtășit fotografii cu părinții săi. Imaginile rare au stârnit imediat curiozitate și au adus zeci de comentarii. Mulți dintre urmăritori au observat cât de mult seamănă cu mama și tatăl lui.

Pe lângă aceste fotografii, fanii au aflat și că Teo are o soră. Relația lui apropiată cu familia este evidentă în gesturile și postările sale, care arată cât de apropiat este de cei dragi lui.

Citește și: Teo de la Insula iubirii a reacționat după apariția imaginilor cu el și Teodora Bănică de la Casa iubirii: „Ne-am cunoscut datorită fanilor noștri. Am invitat-o să ieșim să luăm masa”

Citește și: Teo Costache, surpriză pentru o vedetă din România. Ce gest a făcut ispita de la Insula Iubirii

Cine este Teodor Costache de la Insula iubirii

Teodor Costache, cunoscut drept „Teo” sau „ispita supremă”, este un tânăr în vârstă de 27 de ani din Ploiești. El a câștigat popularitate prin aparițiile sale în emisiunea Insula Iubirii de la Antena 1. A debutat în sezonul 8 și a revenit în sezonul 9 din 2025 ca ispită, atrăgând atenția publicului și concurentelor.

Deține o firmă de închirieri de toalete ecologice, afacere moștenită de la tatăl său, cu peste 160 de contracte și venituri bune, dovedind talent în business.

Citește și: Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, ironii la adresa lui Cătălin Scărlătescu după despărțirea de Doina Teodoru. „De când ești singurel…”

Citește și: Câți bani au câștigat Raluca Bădulescu și Florin Stamin la Asia Express. Au stat trei săptămâni în competiție

În plan personal, Teo de la Insula iubirii a fost implicat în mai multe relații și a fost văzut recent la un eveniment cu o tânără șatenă, sugerând o nouă legătură. Este vorba despre Teodora Bănică, fostă concurentă la Casa iubirii, dar tânărul a declarat că nu există o relație amoroasă între ei.

„Nu suntem împreună. Noi ne-am cunoscut datorită fanilor noștri care ne dădeau tag în comentarii și ne trimiteau postări ba mie, ba ei. Am invitat-o să ieșim să luăm masa împreună atunci când am venit la București. Noi ne urmăream de vreo două săptămâni pe social media, înainte nu știam de ea, nu știam cine e ea. A fost o discuție plăcută, ne-am înțeles fain.

Eu sunt prins cu treburile mele, ea cu treburile ei, nu știm când o să ne mai vedem, dacă ne mai vedem. A fost doar o cunoaștere și atât. Avem planuri destul de diferite”, a mărturisit el atunci pentru spynews.ro.

Sursa foto: Facebook/ Instagram

Urmărește-ne pe Google News