Killa Fonic s-a bătut aseară cu un spectator în timpul propriului concert. De la ce a pornit totul: „Avem un obraznic aici”

Un concert care părea promițător s-a transformat într-un moment șocant pentru fani, după ce Killa Fonic, unul dintre cei mai populari artiști ai noii generații din România, s-a bătut cu un spectator chiar în mijlocul show-ului. Incidentul, care a avut loc la Sânnicolau Mare, a fost filmat și postat rapid pe TikTok, devenind viral și stârnind un val de reacții din partea fanilor și a opiniei publice.

Killa Fonic s-a bătut aseară cu un spectator în timpul propriului concert

Killa Fonic este un artist cunoscut, cu o carieră solo de succes, dar și un nume important al trupei Șatra B.E.N.Z. Cu albume de succes ca „Lamă Crimă” și „BeetleJuice”, artistul a devenit o figură extrem de influentă, dar și controversată în același timp.

În weekendul trecut, în timpul unui concert susținut în Sânnicolau Mare, Killa Fonic s-a confruntat cu o situație neașteptată: un spectator a aruncat cu pietre în direcția sa, provocând un moment tensionat pe scenă.

„Avem un obraznic aici!”, a spus Killa Fonic, după ce a fost provocat de spectatorul care nu a ezitat să-l agaseze în timpul unui moment intim al show-ului. Ceea ce părea a fi o seară obișnuită de distracție s-a transformat rapid într-un scandal, iar artistul nu a stat pe gânduri și a mers direct la confruntarea cu persoana care l-a provocat.

„Haide, aruncă încă o dată cu pietre!”

În momentul în care și-a dat seama că era ținta unui atac din public, Killa Fonic a decis să acționeze.

„Mai aruncă o dată cu pietre în mine! Haide, voi ați aruncat cu pietre în mine?”, a spus artistul, provocând astfel un moment de tensiune în fața publicului. Incidentul a fost imortalizat de fanii prezenți și a ajuns rapid pe rețelele de socializare, devenind viral.

După ce l-a identificat pe agresor, Killa Fonic nu a mai stat pe gânduri și l-a provocat direct.

„Vino puțin în față! Eu pe tine te știu după față, dar nu mai contează. Tu ai dat cu piatra?”, i-a spus acesta. Un moment de furie totală, care a culminat cu o reacție fizică din partea artistului.

Răspunsul agresorului: „M-a tras de gât”

În timp ce spectatorul l-a provocat pe Killa Fonic, atmosfera din public a devenit extrem de tensionată. Potrivit celor spuse de artist, tânărul agresor a încercat să-l apuce de gât și să-l atace în zona feței. În acel moment, Killa Fonic a simțit nevoia să reacționeze fizic pentru a-și apăra integritatea și a încercat să controleze situația cu prudență.

„El a fost foarte conflictual și a încercat să mă tragă de gât, să mă atace în zona feței cumva și am încercat să-i răspund. Nu am acționat, am reacționat și am fost extrem de atent. Am încercat să ajung la fața lui pentru că erau și minori prin preajmă”, a explicat Killa Fonic.

Au intervenit autorităţile

Forțele de ordine, care se aflau deja în apropiere, au intervenit rapid pentru a calma spiritele. După ce tânărul recalcitrant a fost calmant, Killa Fonic a revenit pe scenă și a continuat să își susțină concertul. Incidentul nu a mai influențat semnificativ atmosfera evenimentului, însă fanii și publicul au fost șocați de ceea ce au văzut.

„Să clarificăm ce s-a întâmplat. A fost o seară drăguță, organizarea impecabilă, dar un obraznic din public a aruncat cu pietre în mine de câteva ori și apoi l-am pescuit din public și l-am întrebat de ce a făcut asta”, a mai spus Killa Fonic, explicând ce s-a întâmplat după ce agresorul a fost identificat.

Reacția sa a fost una extrem de controlată, având în vedere că minori se aflau în preajma sa, iar artistul a încercat să păstreze o anumită decență în fața lor.

