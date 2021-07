Cu ce bărbat celebru din România a format Ana Morodan un cuplu fără să se afle

Invitată în platoul emisiunii La Măruță, Ana Morodan (36 de ani) a acceptat provocarea lui Cătălin Măruță (43 de ani) de a răspunde mai multor întrebări picante. După fiecare răspuns, vedeta putea alege să dezvăluie întrebarea sau să mănânce picat.

În cadrul provocării, una dintre întrebări a fost: „Cu ce bărbat celebru ai format un cuplu fără ca presa să afle?”. Fiindcă deja mâncase picant la una dintre întrebările primite anterior, creatoarea de conținut a dezvăluit numele celui pe care l-a și numit un „super bărbat”.

Totodată, Ana a admis că, deși nu-și dorește să se căsătorească vreodată, dacă s-ar răzgândi, cu acest artist ar face-o. „Am îmbrăcat atâtea rochii de mireasă pentru pictorialele mele, încât mi-am satisfăcut acest vis. Găzduiesc anual The Millennial Aristo Party, prin urmare și treaba asta cu să ai petrecerea ta e bifată.

Am fost toată viața în centrul atenției, deci n-am dus lipsă de aplauze la scenă deschisă, așa că am rezolvat și cu asta. Nu văd de ce m-aș mai căsători. Plus că pe mine mă emoționează o sală de sute de oameni care vin la conferințele mele de business și mă încarcă o astfel de energie.

Acum, lăsând gluma la o parte, o relație echilibrată nu stă într-un act. Într-o relație nu e importantă căsătoria, e importantă armonia. (…) Dacă armonia deja există, atunci căsătoria devine opțională sau irelevantă, nu?”, mărturisea Ana Morodan în primăvara anului 2019, pentru VIVA!.

Ana a format un cuplu cu artistul Killa Fonic (32 de ani). Surprins, Măruță a spus: „Un super om!”. Iar Ana a completat: „Și un super bărbat, crede-mă! Drăguțul de el, ce simpatic! Este un super om și, bineînțeles, un super bărbat!”.

Întrebată apoi cu cine s-ar vedea căsătorită, Ana a completat: „Eu nu vreau să fac asta cu nimeni, dar dacă tot am vorbit despre el, cu el m-aș căsători. M-a cerut. (glumește) Mie îmi plac bărbații mai tineri”.

Ana Morodan nu-și dorește nici copii

„Nu, sunt tot fermă pe poziție. Cred că un copil îl faci pentru el, nu pentru tine sau pentru partenerul tău de viață. Și mai cred că această responsabilitate este una enormă cu implicații definitorii asupra unei alte ființe umane, nu doar a ta. Atunci când iei o astfel de decizie nu e o joacă.

Cât timp planul meu de viață e să construiesc Corporația Morodan (inside joke), decizia de a face un copil rămâne pe alt plan. Probabil, când o să simt că mă pot dedica așa cum consider eu că trebuie să te dedici creșterii unui copil, o să-mi schimb poziția. Nu văd, totuși, să fie prea curând”, mai declara vedeta în 2019.

Foto: Instagram