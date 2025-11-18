Reacția lui Nicușor Dan după moartea lui Ilie Ilașcu: „A fost un erou contemporan cu noi”

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj după moartea lui Ilie Ilașcu, fost senator român, deținut politic în regiunea transnistriană și una dintre figurile centrale ale mișcării de eliberare națională din Republica Moldova. Ilașcu a murit luni, 17 noiembrie, la vârsta de 73 de ani.

Reacția lui Nicușor Dan după moartea lui Ilie Ilașcu

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj emoționant după trecerea în neființă a lui Ilie Ilașcu. Acesta l-a descris pe Ilașcu drept un „patriot care a crezut și a acționat fără nicio ezitare pentru un vis de unire și libertate”.

„Ne luăm astăzi rămas-bun de la un patriot care a crezut și a acționat fără nicio ezitare pentru un vis de unire și libertate. Ilie Ilașcu, un exemplu de verticalitate și curaj, ne amintește că lupta pentru identitate națională și demnitate merită prețul, oricât de mare ar fi acesta. Când ne referim la eroi, adesea ne gândim la cei care s-au sacrificat în trecut pentru păstrarea libertății. Ilie Ilașcu a fost însă un erou contemporan cu noi, un simbol al rezistenței românești în regiunea separatistă transnistreană care, confruntat cu teribile amenințări și ani lungi de detenție politică, a rămas neclintit și nu s-a temut să riște totul pentru idealul său. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să păstreze vie amintirea lui Ilie Ilaşcu în inimile tuturor!”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Cine a fost Ilie Ilașcu

Ilie Ilașcu s-a născut pe 30 iulie 1952, în Taxobeni, Raionul Fălești, Republica Moldova. Potrivit Digi24, el este unul dintre fondatorii Mișcării de Eliberare Națională din Basarabia (1988-1992). La acea vreme, din cei peste 200.000 de locuitori ai Tiraspolului, doar 17% erau de etnie română, iar aceștia nu aveau acces la educație în limba maternă, toate școlile fiind cu predare în limba rusă.

Din 1989 până în 1992, Ilașcu a fost președintele Frontului Popular din Moldova – Filiala Tiraspol, organizație lichidată de forțele separatiste transnistrene. Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu sunt invitați la capela Bisericii Sfânta Sofia din București, pe strada Floreasca nr. 216, începând de marți, 18 noiembrie, ora 14:00, până joi, 20 noiembrie.

