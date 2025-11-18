  MENIU  
Home > Știri > Reacția lui Nicușor Dan după moartea lui Ilie Ilașcu: „A fost un erou contemporan cu noi”

Reacția lui Nicușor Dan după moartea lui Ilie Ilașcu: „A fost un erou contemporan cu noi”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adelina Duinea
.

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj după moartea lui Ilie Ilașcu, fost senator român, deținut politic în regiunea transnistriană și una dintre figurile centrale ale mișcării de eliberare națională din Republica Moldova. Ilașcu a murit luni, 17 noiembrie, la vârsta de 73 de ani.

Reacția lui Nicușor Dan după moartea lui Ilie Ilașcu

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj emoționant după trecerea în neființă a lui Ilie Ilașcu. Acesta l-a descris pe Ilașcu drept un „patriot care a crezut și a acționat fără nicio ezitare pentru un vis de unire și libertate”.

„Ne luăm astăzi rămas-bun de la un patriot care a crezut și a acționat fără nicio ezitare pentru un vis de unire și libertate. Ilie Ilașcu, un exemplu de verticalitate și curaj, ne amintește că lupta pentru identitate națională și demnitate merită prețul, oricât de mare ar fi acesta. Când ne referim la eroi, adesea ne gândim la cei care s-au sacrificat în trecut pentru păstrarea libertății. Ilie Ilașcu a fost însă un erou contemporan cu noi, un simbol al rezistenței românești în regiunea separatistă transnistreană care, confruntat cu teribile amenințări și ani lungi de detenție politică, a rămas neclintit și nu s-a temut să riște totul pentru idealul său. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să păstreze vie amintirea lui Ilie Ilaşcu în inimile tuturor!”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Citește și: Nicușor Dan, noi detalii despre nunta cu Mirabela Grădinaru: „Nu mai e nevoie de foarte multe cuvinte între noi”

Cine a fost Ilie Ilașcu

Ilie Ilașcu s-a născut pe 30 iulie 1952, în Taxobeni, Raionul Fălești, Republica Moldova. Potrivit Digi24, el este unul dintre fondatorii Mișcării de Eliberare Națională din Basarabia (1988-1992). La acea vreme, din cei peste 200.000 de locuitori ai Tiraspolului, doar 17% erau de etnie română, iar aceștia nu aveau acces la educație în limba maternă, toate școlile fiind cu predare în limba rusă.

Din 1989 până în 1992, Ilașcu a fost președintele Frontului Popular din Moldova – Filiala Tiraspol, organizație lichidată de forțele separatiste transnistrene. Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu sunt invitați la capela Bisericii Sfânta Sofia din București, pe strada Floreasca nr. 216, începând de marți, 18 noiembrie, ora 14:00, până joi, 20 noiembrie.

Foto: Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Fanatik
Scandal în vestiarul naționalei României înaintea barajului de calificare la Mondiale: „Oficialii FRF au luat prime, nu și jucătorii!”
Scandal în vestiarul naționalei României înaintea barajului de calificare la Mondiale: „Oficialii FRF au luat prime, nu și jucătorii!”
Click.ro
Ultima dorință a lui Horia Moculescu, înainte de a părăsi această lume. Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Numai Nidia i-o va putea îndeplini. Aștepta cu nerăbdare...”
Ultima dorință a lui Horia Moculescu, înainte de a părăsi această lume. Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Numai Nidia i-o va putea îndeplini. Aștepta cu nerăbdare...”
Redactia.ro
Ce diferență de vârstă este între Denise Rifai și Dan Alexa, cel mai nou cuplu din showbiz. Publicul nu se aștepta
Ce diferență de vârstă este între Denise Rifai și Dan Alexa, cel mai nou cuplu din showbiz. Publicul nu se aștepta
Citește și...
Video șocant! Un nou scandal de proporții în gimnastica românească: Camelia Voinea și-a abuzat verbal fiica în sala de antrenament. ”Du-te dracului! Ce să-ți fac eu dacă ești proastă?!”
Ce salariu are un soldat român fără Bacalaureat, cu doi ani vechime în armată. Cât câștigă lunar în 2025
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
ANAF blochează conturi și pune sechestru în aceeași zi. Ce efecte nocive are măsura, potrivit unui avocat
Judecătorii CCR ar putea rămâne fără bonusul de pensionare. Proiectul, votat de Senatul României
Ilie Ilașcu a murit la vârsta de 73 de ani. Unde va fi înmormântat fostul deținut politic al regimului de la Tiraspol
Ilie Bolojan, anunț despre bugetul pe anul viitor. "Aceasta este o problemă majoră!" Mesajul premierului pentru români

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Dani Oțil a spus care a fost cea mai mare provocare de la filmările Power Couple, sezonul 3: „Am ajuns să mă încarc cu lucrurile astea” / Exclusiv
Dani Oțil a spus care a fost cea mai mare provocare de la filmările Power Couple, sezonul 3: „Am ajuns să mă încarc cu lucrurile astea” / Exclusiv
Cine ar putea fi prezentatorul Survivor România de la Antena 1. Numele mari luate în calcul de producătorii emisiunii
Cine ar putea fi prezentatorul Survivor România de la Antena 1. Numele mari luate în calcul de producătorii emisiunii
Gina Pistol și Smiley, planuri mari în 2026: „Trebuie să ne apucăm”
Gina Pistol și Smiley, planuri mari în 2026: „Trebuie să ne apucăm”
Horoscop 19 noiembrie 2025. Mercur retrograd revine în Scorpion. O zodie are probleme grave. Luminița de la capătul tunelului nu se întrevede pentru ea
Horoscop 19 noiembrie 2025. Mercur retrograd revine în Scorpion. O zodie are probleme grave. Luminița de la capătul tunelului nu se întrevede pentru ea
Ilona Brezoianu a născut. Actrița a devenit mama unui băiețel
Ilona Brezoianu a născut. Actrița a devenit mama unui băiețel
Mihaela Rădulescu, din nou pe platourile de filmare. În ce emisiune va putea fi văzută fosta prezentatoare
Mihaela Rădulescu, din nou pe platourile de filmare. În ce emisiune va putea fi văzută fosta prezentatoare
Redactia.ro
Ce diferență de vârstă este între Denise Rifai și Dan Alexa, cel mai nou cuplu din showbiz. Publicul nu se aștepta
Ce diferență de vârstă este între Denise Rifai și Dan Alexa, cel mai nou cuplu din showbiz. Publicul nu se aștepta
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Cine deține clinica stomatologică unde o fetiță de doar doi ani a murit înaintea unui control
Cine deține clinica stomatologică unde o fetiță de doar doi ani a murit înaintea unui control
Cum s-a întâmplat tragedia din București unde o fetiță a murit la o clinică stomatologică. Tatăl, dezvăluiri cutremurătoare
Cum s-a întâmplat tragedia din București unde o fetiță a murit la o clinică stomatologică. Tatăl, dezvăluiri cutremurătoare
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Cum îți afectează tensiunea arterială funcția cerebrală pe măsură ce îmbătrânești. Legătura dintre hipertensiune și declinul cognitiv
Cum îți afectează tensiunea arterială funcția cerebrală pe măsură ce îmbătrânești. Legătura dintre hipertensiune și declinul cognitiv
Șuncă sau curcan? Ce carne este mai sănătoasă pentru tensiunea arterială. Explicațiile nutriționiștilor
Șuncă sau curcan? Ce carne este mai sănătoasă pentru tensiunea arterială. Explicațiile nutriționiștilor
Probleme urinare la diabetici: semnele care îți arată că nervii și rinichii sunt afectați
Probleme urinare la diabetici: semnele care îți arată că nervii și rinichii sunt afectați
Leguma ignorată care poate susține regenerarea ficatului. Secretul ei stă în compușii naturali
Leguma ignorată care poate susține regenerarea ficatului. Secretul ei stă în compușii naturali
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton