Dumitru Gherman, fost deputat al PSD a murit la vârsta de 70 de ani

Lumea politică din România este în doliu. Dumitru Gherman, fost deputat PSD, a încetat din viață la 70 de ani, după o luptă cu o boală terminală. Decesul a fost anunțat de un coleg și prieten apropiat.
Lumea politică din România este în doliu după pierderea unui membru important al Partidului Social Democrat (PSD). Dumitru Gherman, fost deputat PSD, s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani, după o luptă cu o boală terminală. Acesta a decedat miercuri, 19 noiembrie 2025.
Vestea tristă a fost anunțată de Sorin Roman, șeful APIA Bihor și prieten apropiat al defunctului.
„Drum lin spre Ceruri bunul meu coleg și prieten (Mitru) Gherman! Dumnezeu să-l odihnească în pace”, a scris Roman pe pagina sa de Facebook.
Născut pe 28 decembrie 1954 în comuna Bratca, Gherman și-a început cariera politică la Oradea. A ocupat funcția de consilier local între 1996 și 2000, iar ulterior a devenit consilier județean de Bihor în 2015. Ascensiunea sa a continuat în 2017, când a preluat mandatul de deputat PSD, după decesul Adelinei Coste.
În timpul mandatului său, Gherman a propus ”Legea recunoștinței între generații”, un proiect care a stârnit controverse. Acesta prevedea obligația copiilor majori de a-și întreține părinții sau bunicii aflați în dificultate. Inițial, nerespectarea acestei obligații putea duce la amenzi sau chiar închisoare. După numeroase critici, deputatul a retras proiectul.
Gherman s-a remarcat și prin inițiative pozitive. A susținut simplificarea procedurilor de acordare a cetățeniei române pentru diaspora și înființarea de ghișee speciale pentru femei cu copii și persoane vârstnice în instituții publice.
