Cum arată casa „muzeu” în care Mara Bănică locuiește cu familia. „E boierească!”

Mara Bănică (48 de ani) locuiește de ani buni într-o casă boierească din centrul Bucureștiului, pe care și-a amenajat-o după bunul plac cu mult stil și rafinament. Celebra jurnalistă a făcut turul locuinței și le-a arătat tuturor cele mai dragi și de preț obiecte de mobilier din căminul familiei sale.

Cum arată casa boierească în care locuiește Mara Bănică

Mara Bănică este o mare fană a stilului vintage și adoră obiectele decorative vechi, de valoare și lucrurile cu însemătate aparte. Casa în care Mara Bănică locuiește cu familia ei are trei dormitoare mari, o cameră de oaspeți și un living spațios și majoritatea cemarelor sunt ticsite cu obicet de artă valoroase, dar au și elemente moderne.

„Este o casă boierească. Fiecare tablou are o poveste sentimentală. De exemplu, acesta de deasupra șemineului l-am păstrat cu rama cu care a fost cumpărat și așa cum l-am primit. Tatăl meu mi l-a făcut cadou de Crăciun. Și-a strâns, săracul, bani din pensie… cred că a dat în jur de 2000 de lei pe el; e un pictor interbelic.

În toate țările în care merg, mă duc la târgurile de vechituri pentru a cumpăra bronzuri, tablouri aparent fără valoare. Dar sunt foarte frumoase. Oglinda este luată de la comunitatea evreiască și este recondiționată de tata. Valoarea sentimentală este mult mai mare”, declara jurnalista acum ceva timp.

Camerele din casa Marei Bănică sunt spațioase și amenajate într-un stil mix, cu elemente de actualiate, dar și cu unele obicete decorative vintage. Jurnalista spune că are o femeie care o ajută cu treburile casnice și curățenia săptămânal.

„Depinde de cameră (n.r. – cât de mari sunt). Asta are 14 metri, celelalte sunt mai mari. (…) Eu în fiecare cameră am televizor, am icoane și tot felul de valori sentimentale, am biblioteci. Camera de oaspeți nu prea e folosită, dacăvine cineva la mine, doarme aici. Și se mai joacă fiu-meu playstation aici” -a explicat jurnalista în timp ce făcea turul casei.

Mara Bănică a devenit mamă pentru a doua oară la 46 de ani

Mara Bănică are doi copii – un fiu, Dima, dintr-o relație de scurtă durată din trecut și o fiică, Donca Maria, venită pe lume pe 1 februarie 2022. Jrnalista este este căsătorită din primăvara lui 2021 cu un bărbat a cărui identitate nu dorește să o dezvăluie. După ce a devenit mamă pentru a doua oară, Mara Bănică a vorbit depre provocările primei luni dei viață ale fiicei sale.

„Tocmai ce i-am schimbat medicamentele pentru colici, căci a plâns nopți la rând! Acum s-a potolit. I-am dat niște pastile din Germania și văd că-i merge mai bine. Am avut nopți în care am dormit doar 43 de minute și are faza medie de colici. Eu stau non-stop cu fetița.

Am chemat deja la interviu o bonă, româncă. Am nevoie de cineva cu program 9-18. Dar trebuie să-i placă și lui bărbată-miu. Eu, de o lună, am ieșit doar de trei ori din casă, asta cât a fost soțul meu în țară. În rest, sunt consemnată la domiciliu. Mi-am angajat, în schimb, un șofer pentru băiatul meu, Dima, care să-l ducă și să-l ia de la școală” – a explicat jurnalista acum doi ani.

Mara Bănică a apelat la fertilizarea în vitro pentru a deveni mamă pentru a doua oară.

„Luni la rândul am trecut prin puncții pentru a reuși. Anestezie generală, dureri, nici nu pot spune. Da, am rămas însărcinată în urma unor proceduri in-vitro. Ne doream enorm să devenim părinți. (…) Este un copil foarte dorit și de mine și de soțul meu”, mai povestea Mara cu ceva timp în urmă.

„Pe cale naturală era aproape imposibil să mai rămân însărcinată, mai ales că vorbim de o vârstă. Eu sunt fericită că s-au făcut asemenea progrese în medicină și că o femeie ca mine poate, chiar dacă trebuie să suporte niște greutăți, să mai rămână însărcinată”, a adăugat ea.

