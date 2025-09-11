Calina Dumitrescu s-a despărțit de iubit după Asia Express 2025: „Am avut niște revelații destul de mari acolo”

Calina Dumitrescu s-a despărțit de Ionuț Ilie, fiul fostului atacant al Stelei, Sabin Ilie, după filmările pentru Asia Express 2025. Recent, tânăra de 25 de ani a spus ce a determinat-o să ia această decizie, dar și ce caută în prezent la un bărbat. În primăvară, Calina a spus despre fostul iubit că era posesiv și violent verbal.

Calina Dumitrescu s-a despărțit de iubit după Asia Express 2025

Calina Dumitrescu (25 de ani) a făcut dezvăluiri noi despre despărțirea de Ionuț Ilie, fiul fostului atacant al Stelei, Sabin Ilie, după o relație de aproximativ doi ani. Fata Catincăi Roman (58 de ani) a luat decizia de a pune punct fostei relații după filmările pentru Asia Express 2025.

„Pentru mine a fost o experiență extraordinară și am învățat foarte multe. Am trecut prin niște chestii și cu relația pe care am avut-o. Nu mai sunt cu acea persoană. După ce m-am întors, m-am și despărțit. Am avut niște revelații destul de mari acolo. Asia pe mine m-a ajutat foarte mult. Am învățat, m-am maturizat”, a declarat Calina Dumitrescu, pentru Playtech.ro.

Lecția importantă pe care Calina Dumitrescu a învățat-o din relația cu Ionuț Ilie

În acest moment, Calina nu este în căutarea unei noi relații. Tânăra își dorește ca următorul partener să-i fie mai întâi prieten, dar nu se grăbește să formeze din nou un cuplu. Tot pentru Playtech, Calina a spus ce nu ar mai accepta în relația ei.

„Sunt multe chestii pe care nu le-aș mai accepta. S-ar putea să și vorbesc la un moment dat despre chestia asta. Mă pregătesc ușor, ușor, emoțional, ca să zic așa. Nu aș mai accepta să mă las eu pe mine. Să nu mă mai apreciez eu pe mine, ca om, cum o făceam înainte. Și să mă dau pe mine la o parte și să pun persoana respectivă pe primul loc. Tu ești cel mai important lucru. Eu sunt cel mai important lucru. Asta am învățat.

Din păcate, pentru că am acceptat anumite chestii fără să-mi dau seama la momentul respectiv, m-am cam lăsat pe mine deoparte. Uite că mi-am revenit. Sunt pe linia de plutire și urmează să am o grămadă de proiecte. Nu pot să vorbesc deocamdată despre ele. Dar da, e bine să renunți la ceea ce îți face rău în viață, să nu mai tragi de ceva ce nu a fost de la început ok. Pentru că nu o să fie niciodată”, a mai spus Calina Dumitrescu, pentru sursa citată.

„Am iertat posesivitate, violență verbală. Urmează să încep terapia”

În luna mai, în emisiunea „Un Show Păcătos”, de la Antena Stars, Calina Dumitrescu a spus că i-a iertat multe comportamente nepotrivite fostului iubit. Tânăra crede că acest lucru s-a datorat faptului că nu are o relație apropiată cu tatăl ei.

„Urmează să încep terapia. (…) Neavând o relație extraordinară cu tatăl meu, cred că de-asta am făcut aceste alegeri, pentru că am mai avut o relație toxică înainte. Am lăsat de la mine și am iertat prea mult. Am iertat posesivitate, cuvinte urâte, violență verbală. Reciproc (s-au lovit – n.red.). M-am maturizat foarte tare”, a mai spus Calina.

Calina Dumitrescu este fata Catincăi Roman și a lui Petre Dumitrescu, fost component al trupei de dans a lui Cornel Păsat. Părinții Calinei s-au despărțit înaintea ca ea să împlinească un an.

Foto: Instagram

