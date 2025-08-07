Cătălin Dobrescu spune că Oana Radu că l-ar fi înșelat cu actualul iubit, Șerban Balaban. „I-am găsit mesaj în telefon de la un hotel!”

  MENIU  
Situația tensionată dintre Oana Radu și fostul ei soț, Cătălin Dobrescu, revine în atenția publicului după ce antrenorul de fitness a făcut o serie de declarații surprinzătoare într-un podcast moderat de Bursucu.

Dobrescu susține că artista l-ar fi înșelat cu actualul ei logodnic, Șerban Balaban, înainte ca mariajul lor să se încheie oficial. Acuzațiile au stârnit controverse și au ridicat semne de întrebare cu privire la începutul relației dintre Oana și Șerban.

Cătălin Dobrescu, acuze dure la adresa Oanei Radu

Declarațiile lui Cătălin Dobrescu aduc în prim-plan o serie de aspecte controversate din viața personală a Oanei Radu, punând sub semnul întrebării începutul relației ei cu Șerban Balaban. Deși artista nu a oferit un răspuns public la aceste acuzații, povestea continuă să atragă atenția publicului și să alimenteze speculațiile din jurul vieții ei private.

Potrivit lui Cătălin Dobrescu, suspiciunile au început să apară în momentul în care a observat o schimbare de comportament la Oana Radu. El afirmă că a descoperit un mesaj trimis dintr-un hotel din Predeal, care i-a atras atenția. Mesajul, spune el, părea să ascundă o întâlnire cu Șerban Balaban.

„Nu vreau să fac niște acuzații, dar ceva s-a schimbat. (…) I-am găsit mesaj în telefon de la un hotel din Predeal și spune: ‘Să nu spuneți că vin acolo!’”, a declarat Dobrescu. El susține că a aflat ulterior că mesajul provenea de la Șerban, ceea ce i-a întărit convingerea că Oana îl înșela.

Citeşte şi: Cătălin Dobrescu și-a cerut iubita de soție de Paște. Cum arată Alina, cea care i-a luat locul Oanei Radu

Citeşte şi: Cătălin Dobrescu, despre acuzațiile Oanei Radu privind „taxa pe kilogram”: „Nu mai reușea să slăbească deloc”

Citeşte şi: Cătălin Dobrescu îi aduce acuzații grave Oanei Radu, la un an de la divorț: „Mi-ai omorât copilul”

Relația cu Șerban Balaban, începută înainte de despărțire?

Dobrescu mai povestește că Oana Radu i-a prezentat pe Șerban ca pe un simplu prieten, însă circumstanțele i s-au părut neclare. Potrivit acestuia, artista ar fi fost într-un moment de vulnerabilitate și l-ar fi chemat pe Șerban să o ia din hotel, după ce ar fi plâns singură.

„Am fost acolo, m-am trezit singură, am început să plâng și l-am sunat pe Șerban să vină să mă ia! Am venit cu tatăl lui, după care m-au lăsat”, ar fi spus Oana, conform relatării lui Dobrescu. El susține însă că cei doi s-au dus acasă împreună, ceea ce i-a întărit suspiciunile.

Probleme financiare și datorii uriașe, după trei ani de relație

Oana Radu și Cătălin Dobrescu au trăit o poveste de dragoste intensă, începută cu prietenie și încoronată cu o căsnicie în 2020. Timp de trei ani, au fost considerați unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc. Totuși, în noiembrie 2023, artista a anunțat oficial despărțirea lor, mărturisind că nu mai sunt în cea mai bună perioadă a vieții și că au ales să meargă pe drumuri separate.

Motivul despărțirii nu a fost unul concret. Oana a recunoscut că separarea a fost devastatoare, dar crede că este un nou început, iar dacă sunt suflete pereche, poate se vor regăsi într-o zi.

Pe lângă acuzațiile de infidelitate, Cătălin Dobrescu a vorbit și despre situația financiară dificilă în care s-ar fi aflat Oana Radu în perioada în care s-au cunoscut. El afirmă că artista avea datorii de aproximativ două miliarde de lei vechi și că împrumuta bani chiar pentru nevoi de bază.

„În 2019, tu știi ce cântări și datorii avea Oana Radu?! 2 miliarde! Lua bani împrumut să mănânce!”, a spus Dobrescu. El a menționat și numele unor persoane de la care Oana ar fi împrumutat sume considerabile, precum și datorii la bănci și pentru o mașină.

Foto – Facebook / Instagram

