Cătălin Dobrescu îi aduce acuzații grave Oanei Radu, la un an de la divorț: „Mi-ai omorât copilul”

Cătălin Dobrescu și Oana Radu au divorțat anul trecut, după trei ani de căsnicie. La finalul relației lor, artista i-a adus numeroase acuzații antrenorului de fitness care a decis să păstreze tăcerea. Acum, bărbatul, sătul de tot ceea ce s-a spus despre el, a hotărât că este timpul să spună și partea lui de adevăr. Acesta o acuză pe Oana de infidelitate, dar și că ar fi făcut avort fără voia lui.

Cătălin Dobrescu o acuză de Oana Radu de infidelitate

După ce timp de un an a ales să nu vorbească despre divorțul de Oana Radu, Cătălin Dobrescu a decis să spună public tot ceea ce s-a întâmplat între el și artistă, pe parcursul celor trei ani de mariaj. Acesta o acuză că i-a fost infidelă, dar și că l-a spionat.

„Referitor la Oana, când am început să ne certăm, într-adevăr i-am spus: uite, hai să facem terapie amândoi. Am spus să mergem într-o vacanță. Am spus.(…)

Oana Radu mie mi-a clonat WhatsApp peste 1 an și jumătate fără ca eu să știu. Mi-a spus acum la final. Voi știți că Oana Radu a cumpărat trei reportofoane să pună unul în casă la București, unul într-o mașină și unul în mașina de firmă?”, a spus Cătălin Dobrescu pe TikTok.

În ceea ce privește divorțul, el spune că decizia a fost luată după o discuție aprinsă, iar ea chiar și-ar fi dorit să nu meargă mai departe cu acest pas.

„Începe să mintă la faza cu divorțul. Într-adevăr, într-un moment de tensiune, am ajuns la divorț, în Craiova. Am ajuns acasă, după care femeia ne-a spus să ne mai gândim, la care Oana îmi zice: vrei să ne răzgândim? I-am zis că nu, am ajuns aici, de ce să ne mai răzgândim, noi oricum nu ne mai înțelegem de ceva timp”, a mai spus Cătălin Dobrescu.

Bărbatul susține că Oana Radu ar fi făcut avort fără voia lui

Mai mult, Cătălin Dobrescu săune că el i-a fost fidel Oanei Radu în cei 4 ani de relație, însă nu poate spune același lucru și despre ea, susținând că l-a înșelat cu actualul ei logodnic.

Dobrescu a dus dezvăluirile la un nou nivel și spune că Oana Radu a rămas însărcinată și a decis să facă avort, dând de înțeles că el nu a fost de acord cu această hotărâre a artistei.

„Nu am avut pe nimeni. I-am fost loial 4 ani de zile și Dumnezeu mi-e martor. (…) Nu am furat, nu am mințit, nu am înșelat. (…) Vă spun adevărul despre Oana Radu. A rămas însărcinată și mi-a omorât copilul. Punea telefonul să sune și că să pară ceva în fața mea: Alo,Smiley, să fac o piesă cu Inna? Punea telefonul să sune singur. Trebuie să fii debil mintal să faci chestia asta, și Cătălin a tăcut. (…) Dacă eu am plecat, nu te-am supărat. Ai rămas cu casa, ai luat mobila din casă, ai rămas cu bărbatul cu care m-ai înșelat, cu care ești acum.(…) Ai vorbit, acum vrei să tac din gură. Eu am plecat, nu ți-am făcut nimic. (…) Poate ai ieșit să vorbești despre mine să îți faci reclamă”, a mai spus antrenorul.

