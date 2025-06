Ilie Năstase vrea să se împace cu soția lui, după ce Ioana Năstase a depus actele de divorț: „O voi iubi până la moarte”

Ioana Năstase a depus actele de divorț, după aproape șapte ani de mariaj cu Ilie Năstase, dar fostul tenismen speră să reușească să o recucerească pe cea care încă îi este soție. Acesta susține că o iubește și este femeia vieții lui, deși între ei mai există și certuri.

Ilie Năstase nu vrea să divorțeze de Ioana Năstase

Ilie Năstase regretă greșelile pe care l-a făcut pe timpul căsniciei cu Ioana Năstase care, zilele trecute, a depus actele de divorț. Fostul sportiv spune că nu vrea să o piardă pe cea pe care o numește „femeia vieții mele”. Acum, el speră că soția sa se va răzgândi și nu va merge mai departe cu divorțul.

„Eu îi datorez multe Ioanei. A venit în viața mea într-un moment în care aveam mare nevoie de cineva ca ea, să aibă grijă de mine. Noi după ce ne-am cunoscut plecam mult în Turcia. Ea avea un magazin de haine și mergeam cu mașina. Acum, datorită ei îmi place Turcia și merg în Turcia. În fiecare an, noi ne facem control la spitalul american de acolo, care e cel mai sigur. Când am fost prima oară cu ea acolo, ea avea treabă cu consultația. Am fost și eu la control și după un sfert de oră, îi aud că mă întreabă: aveți pe cineva care să vină să semneze pentru că e pericol să muriți. Mi se blocaseră două artere. Atunci, Ioana a venit și a semnat să poată să mă opereze. Iar dacă nu mă operau atunci, poate că astăzi nu mai eram. Pentru mine ea a venit frumos, la momentul potrivit”, a declarat Ilie Năstase pentru Cancan.

Totodată, fostul sportiv i-a cerut scuze Ioanei Năstase, precum și familiei ei.

„Sunt și lucruri pe care eu le regret, că am greșit poate în mod nevoit. Oamenii nu vor să accepte că niciun cuplu nu e perfect. Să mă atace pe mine, nu pe ea, că e femeie. Ea nu vrea scandal. Are clasă. Îmi pare rău ce s-a întâmplat și îi cer și ei scuze, și familiei ei. Are o familie frumoasă, un băiat de 30 de ani, Teo, care se ocupă de tot și muncește. Ea a fost foarte cumsecade în divorțul pe care l-a avut (n.r. de tatăl fiului său). A lăsat totul copilului. N-a luat banii și a plecat. I-a lăsat fiului ei să continue. Iar băiatul continuă, e în fiecare zi e la muncă la ora 6.00”, a mai spus Ilie Năstase.

Citește și: Ioana Năstase a reacționat după ce Brigitte Pastramă i-a luat apărarea lui Ilie Năstase. Ce spune despre divorț

Citește și: Brigitte Pastramă, prima reacție după ce Ioana Năstase a dezvăluit că divorțează de Ilie Năstase: „Ilie este un om cu un suflet foarte bun, dar cu o gură mare”

Fostul tenismen spune că Ioana Năstase este femeia vieții lui

Ilie Năstase spune că își iubește soția și va face tot posibilul ca ea să îl ierte și să își repare căsnicia.

„Am vorbit frumos, am zis ca zilele astea să ne întâlnim să mergem și la mama ei. Pentru că e păcat. Noi ne-am căsătorit pe timpul pandemiei, la Mănăstirea Crucea unde părintele a deschis special pentru noi, pentru că atunci nu se făcea nimic. Au trecut șapte ani. Am lăsat ca lucrurile să se liniștească puțin. Ea nu a stat cu mine pentru bani. Cu toate că ne mai certăm, ce e între noi e iubire adevărată. Ioana e femeia vieții mele. Au trecut acești ani foarte frumos. O voi iubi până la moarte, indiferent ce va fi între noi doi”, a continuat el.

Mai mult Ilie Năstase spune că și-a tatuat numele ei pe deget.

„Ea are un suflet extraordinar de bun. N-am acceptat niciodată până acum să-mi fac vreun tatuaj cu vreo femeie. Ea e singura, am numele ei tatuat pe deget”, a precizat acesta.

Citește și: O influenceriță și iubitul său au fost împușcați mortal de fostul ei soț. Femeia a lăsat în urmă 7 copii

Citește și: Katy Perry și Orlando Bloom s-au despărțit după o logodnă de șase ani: „Katy este supărată”

Ilie Năstase, mesaj pentru Brigitte Pastramă

Ilie Năstase i-a transmis un mesaj și fostei lui soții, Brigitte Pastramă, după ce aceasta din urmă a atacat-o pe Ioana Năstase.

„Și Brigitte și toată lumea văd că-și dau cu părerea. Și nu înțeleg de ce. Tot ce se întâmplă acum, e între mine și Ioana. Ce vor oamenii? Scandal? O văd pe Ioana că are mașină și comentează. Vor să o vadă în căruță sau pe trotinetă în oraș? Ioana a avut mașină dintotdeauna. Și ea are afacerile ei. E normal să aibă și casă și mașină. Și dacă primea, era soția mea, primea de la soțul ei. Care e problema?”, a mai spus fostul sportiv.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Ilie și Ioana Năstase

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News