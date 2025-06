Cătălin Dobrescu, despre acuzațiile Oanei Radu privind „taxa pe kilogram”: „Nu mai reușea să slăbească deloc”

Oana Radu și Cătălin Dobrescu au divorțat în 2023, după trei ani de mariaj. După divorț, artista a apărut de mai multe ori în spațiul public, vorbind despre agresiunile la care a fost supusă pe timpul căsniciei cu antrenorul de fitness. Acum, bărbatul a decis să rupă tăcerea și să expună și partea lui de adevăr.

Cătălin Dobrescu, despre acuzațiile Oanei Radu privind „taxa pe kilogram”

După separarea de Cătălin Dobrescu, Oana Radu a vorbit public despre agresiunile la care ar fi fost supusă pe timpul căsniciei care a durat doar 3 ani. Artista a afirmat că Dobrescu a fost agresiv cu ea și chiar îi impusese o „taxă pe kilogram” când îi lua zeci de mii de lei dacă nu reușea să slăbească.

Acum, Cătălin Dobrescu a decis că este momentul să rupă tăcerea și a recunoscut că au existat astfel de momente, dar lucrurile nu ar fi stat așa cum a spus cântăreața.

”Depinde ce înseamnă agresiune. Dacă o prinzi de mână și o împingi, poate e una, și să bați e altceva. Fizic, de asta am spus, dacă o apuci… asta a fost, da, recunosc. Dar nu ce spune ea. Nici n-am auzit să fi spus, dar probabil a lăsat de interpretat”, a afirmat Cătălin Dobrescu în emisiunea „Un show păcătos”.

În ceea ce privește „taxa pe kilogram”, bărbatul a explicat că a fost, de fapt, ideea Oanei Radu, pentru a o motiva să slăbească atunci când începuse să se îngrașe iar.

„Ea nu mai reușea să slăbească deloc. Nu mai făcea sport, mânca, creștea cântarul. Ea vine: ”Hai să facem un pariu. Așa mă motivez și o să am rezultate”. (…) A venit următoarea săptămână, s-a pus pe cântar, nimic. ”Băi, fraiere, dacă nu îmi iei banii… Ia-mi banii ca să am rezultate”, a mai spus Cătălin Dobrescu.

Citește și: Imagine rară cu Oana Radu în copilărie. Transformarea incredibilă prin care a trecut artista

Citește și: Cine este Cristina Petrovici, iubita lui Victor Ponta. Pasiunea pentru sport i-a adus împreună

Ce a spus Oana Radu despre „taxa pe kilogram”

La începutul acestui an, Oana Radu a fost invitată în podcastul lui Bursucu, unde a vorbit deschis despre chinurile prin care a trecut în timpul căsniciei cu Cătălin Dobrescu.Cântăreața a povestit acum că bărbatul o obliga să slăbească și o cântăreața în fiecare dimineață. Dacă nu corespundea standardelor impuse de Dobrescu, artista era amenințată cu despărțirea și chiar îi era percepută o taxă financiară pentru fiecare kilogram în plus pe care îl avea.

De asemenea, vedeta a precizat că greutatea impusă de fostul ei soț varia în funcție de preferințele acestuia, iar abaterile erau sancționate pe loc.

Citește și: Cătălin Dobrescu i-a cerut înapoi inelul de logodnă Alinei. Ce s-a întâmplat între cei doi: „Dacă am greșit cu ceva, a fost că m-am grăbit”

Citește și: CRBL, prima reacție după ce s-a speculat că s-ar fi despărțit de iubita lui, Olga Guțanu: „Am făcut o resetare”

„În timpul căsătoriei, mâncam în baie, mă ascundeam. Nu aveam voie… Dacă aveam un cheat meal permis pe săptămână… De asta spun că eu, după ce am ieșit din lagăr… din relație, scuze, mi-a scăpat… Eu, în această relație, am fost obligată să slăbesc, deși oamenii vor spune că datorită lui am slăbit. Eu am fost obligată să slăbesc, pentru că eram amenințată că o să fiu părăsită și eram cântărită în fiecare dimineață. Dacă nu aveam kilogramele pe care trebuia să le am, plăteam financiar. Uite, zic o chestie în premieră… Da (n.r.: avea o taxă), taxă pe kilogram se numește. Jur! Prietenii apropiați știu”, a dezvăluit Oana Radu în podcastul lui Bursucu.

Oana Radu a mai spus că Dobrescu nu stabilise o sumă fixă, iar ea îl plătea în funcție de evenimentele la care participa sau în funcție de kilogramele în plus pe care le avea.

„El încontinuu mă amenința cu ceva. Cred că vreo sută de milioane, ceva de genul (n.r.: atât a plătit cel mai mult pentru kilograme) sau poate și mai mult, nu mai știu. Îți dau un exemplu: trebuia să ne intre banii pe o cântare în firmă și zicea: ”Dacă nu ai kilogramele, banii ăia sunt ai mei”. Așa funcționau lucrurile. Jur! Eu nu mint și pot demonstra”, a mai spus Oana Radu.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Cătălin Dobrescu și Oana Radu

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News