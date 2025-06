Cătălin Dobrescu i-a cerut înapoi inelul de logodnă Alinei. Ce s-a întâmplat între cei doi: „Dacă am greșit cu ceva, a fost că m-am grăbit”

Cătălin Dobrescu și Alina s-au despărțit, deși cei doi se logodiseră de curând. Mai mult, fostul soț al Oanei Radu i-a cerut înapoi inelul de logodnă, iar acum a explicat ce s-a întâmplat, de fapt, între ei.

Cătălin Dobrescu i-a cerut Alinei inelul de logodnă

Cătălin Dobrescu a decis să rupă tăcerea și să vorbească deschis despre despărțirea de Alina, femeia cu care spera să își refacă viața după divorțul de Oana Radu. Mai mult, acesta i-a cerut înapoi și inelul de logodnă, însă spune că bijuteria nu a mai ajuns la el.

„Când două persoane se despart, nu cred că este nimeni fericit. De aici cred eu că vine acest spectacol de care voi aveți parte. Sunt două probleme care au dus la despărțirea mea de Alina: lipsa de comunicare și orgoliul dus la un alt nivel, cum nu vă imaginați. Atât! Nu au existat niciodată certuri între mine și Alina, nu s-a pus problema de înșelat, nici din partea mea, nici din partea ei, furat, mințit etc. Nu a existat nimic”, a mărturisit Cătălin Dobrescu pentru Spynews.

Antrenorul spune că nu înțelege de ce a fost catalogat drept „toxic”, susținând că s-a comportat exemplar în relația sa. Mai mult, el spune că nu vrea să ăi aducă vreo acuzație Alinei și că preferă să țină totul pentru el.

„Eu am suferit foarte mult în trecut, pentru că s-a vorbit la adresa mea, și când spun foarte mult, chiar dacă sunt bărbat, să știți de la mine că și bărbații au sentimente, nu doar fetele. Am ales să tac, aleg și acum. Eu nu fac nicio acuzație la adresa Alinei, dimpotrivă, am spus doar vorbe frumoase. Mie nu-mi place circul între două persoane, cu atât mai mult legat de viața mea privată. Viața privată este viață privată”, a mai spus el.

Cătălin Dobrescu, despre logodna cu Alina

Cătălin Dobrescu consideră că s-a grăbit când a cerut-o pe Alina de soție, dar a fost încântat de felul în care a evoluat relația lor și modul în care tânăra îl trata.

„Dacă am greșit cu ceva, a fost că m-am grăbit. În apărarea mea, vin și spun că a fost totul foarte frumos la început. Am fost tratat cum nu am fost tratat de nicio femeie în viața mea. Și, la rândul meu, am tratat-o așa cum nu am tratat nicio femeie în viața mea. De aici această grabă. Dacă lumea vrea să mă judece că m-am grăbit, să mă judece. Nu îmi place să dau explicații despre viața mea privată, dar sunt nevoit să o fac”, a mai spus Cătălin Dobrescu pentru publicația menționată anterior.

Antrenorul a cerut înapoi inelul de logodnă

După despărțirea de Alina, Cătălin Dobrescu a decis să îi ceară înapoi inelul de logodnă, însă bijuteria nu a mai ajuns la el, femeia susținând că l-a aruncat. Totuși, antrenorul spune că nu o crede și încă deține inelul cu diamant.

„Încă ceva: în momentul în care eu am făcut interviul, Alina a declarat că noi eram despărțiți. Nu este adevărat. Noi ne-am despărțit seara, după interviu. Probabil că nu-și mai aduce aminte. Poate din cauza supărării a omis acest lucru. Noi nici măcar atunci nu ne-am despărțit, în seara aceea. Seara ne-am separat pentru că au fost câteva vorbe care nu i-au convenit, iar ea a ales să plece. Repet: fără jigniri, fără ton ridicat. Dacă Alina are o supărare pe mine, este posibil să fie și din cauza faptului că eu nu am încercat să salvez relația. Despărțirea definitivă a venit la două săptămâni după, când eu i-am trimis mesaj ca să îi cer inelul înapoi. Acest lucru a deranjat-o foarte tare. Însă, eu nu am cerut inelul pentru a-l da altcuiva în viitor. Nu. Inelul l-am cerut pentru că am considerat că a fost dat cu un scop, cu un angajament care nu mai are loc”, a spus el.

Cătălin Dobrescu spune că nu știe cum s-a ajuns la separare, când lucrurile mergeau bine între el și Alina.

„Credeți-mă că nici eu nu știu de ce ne-am separat. Și atunci m-am gândit să ne vedem să vorbim. Mi-a fost și greu să-i spun de inel. Inelul nu a ajuns nici până acum la mine și nici nu îl mai doresc Te întreb pe tine: tu ai arunca un inel de 10.000 de euro, cu diamant de 1 carat, de la brandul ******? Și dacă l-ai arunca, să zicem că l-ai arunca, nu i-ai da mesaj persoanei respective să-i spui că ai făcut-o?! Mie mi s-a spus că inelul a fost aruncat când l-am cerut eu, adică acum câteva zile, ceea ce nu cred. Nu cred și nu crede nimeni. Repet: nu este vorba de bani, era vorba pur și simplu de faptul că inelul a fost dat cu un angajament care nu mai are loc. Cred că nici pe ea nu a deranjat-o că am cerut inelul, cât faptul în sine că se concretiza despărțirea, prin cererea inelului”, a mai spus Cătălin Dobrescu.

Cătălin Dobrescu, despre divorțul de Oana Radu

Bărbatul a vorbit și despre divorțul de Oana Radu, dar și despre procesele pe care le-a avut și le mai are cu fosta lui soție.

„Toți oamenii care se despart vorbesc. Pot spune lucruri rele despre fostul partener. Eu nu vreau să dau declarații nici despre fosta soție, nici despre fosta iubită, și cred că ar trebui să fiu apreciat pentru asta. Credeți că, dacă aș vrea, nu aș găsi nod în papură? Nu-mi place. Aleg să țin în mine, să mă frustrez… Alina, în schimb, vrea să posteze. Oana a vrut să vorbească. Vreți să vă spun eu de ce a vorbit Oana? Pentru a-și face reclamă. S-a agățat de o chestie. Nu sunt supărat pe ea. Bravo ei”, a continuat Cătălin Dobrescu.

Bărbatul spune că a câștigat trei din cele patru procese pe care le-a avut cu fosta lui soție, Oana Radu.

„Este foarte urât să vorbești de rău omul care ți-a fost alături. Asta spune foarte multe despre tine. Am avut patru procese cu Oana. Nu ați mai spus că trei dintre ele le-am câștigat, iar al patrulea trebuie să înceapă. Este vorba despre partaj, acesta va dura. Dacă eram atât de rău, mai câștigam eu procesele? Mai ales că ea este și mai influentă, ea este vedetă. Dacă tot ce spunea Oana era real, iar eu sunt atât de rău… Pentru că eu nu am ieșit să vorbesc, foarte mulți m-au acuzat că nu o fac pentru că sunt vinovat. Nu. Am ales să tac, pentru că asta îmi este caracterul”, a susținut Cătălin Dobrescu.

