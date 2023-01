Roxana Blagu de la Trident, despre durerea că nu își poate vedea fiica din prima căsătorie: „Nu am altă cale să îi spun că o iubesc”

Roxana Blagu, fostă membră a unei trupe muzicale din România, trece prin momente grele. Artista nu este lăsată de ani buni să își vadă fiica din prima căsătorie, iar acest lucru a afectat-o destul de tare.

Roxana Blagu este una dintre fetele care au făcut parte din cunoscuta trupă Trident. Grupul era faimos, în special pentru tăieturile adânci pe care fetele le purtau în partea din spate a pantalonilor.

Roxana Blagu nu își poate vedea fiica

Invitată, luni, în emisiunea „Vorbește lumea”, de la PRO TV, Roxana Blagu a mărturisit și a povestit despre cea mai grea experiență din viața ei.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 8)

Deși pare fericită și împlinită cu viața ei și cu faptul că îl are pe băiețelul Sasha, cu care se poate mândri, cântăreața ascunde o dramă în adâncul sufletului.

Vedeta a vorbit despre fiica ei din prima căsătorie, dar mai ales despre faptul că nu o poate vizita atât de mult pe cât își dorește. Ultima întrevedere a avut loc anul trecut, într-un parc din București, asta după ce 8 ani, Roxana nu a mai știut nimic de primul ei copil.

„Nu ii place să vorbesc despre ea si nu am altă cale prin care să îi spun că ma gândesc mereu la ea și că o iubesc. Ultima dată am văzut-o anul trecut, într-un parc, după 8 ani. Am vrut atunci ca Sasha să nu fie de față și să nu vadă că sunt afectată. E greu!”, a mărturisit cu ochii în lacrimi Roxana Blagu.

Citește și: Paula Seling și fiica ei, prima apariție la TV: „Mama contează cel mai mult” / Video

Roxana a fost căsătorită pentru prima dată cu un om de afaceri, iar din această căsnicie a apărut pe lume o fetiță care acum este la vârsta adolescenței.

În urma procesului de custodie, copilul a rămas în grija tatălui, iar de atunci, Roxana nu a mai putut păstra legătura cu aceasta. De la vârsta de 5 ani a micuței, cele două nu au mai avut contact direct.

Roxana Blagu este căsătorită cu Andrei Badiu

Între timp, fosta membră a trupei Trident și-a refăcut viața. Roxana Blagu și Andrei Badiu au decis în 2020 să facă dublă petrecere.



Astfel, după cununia civilă care a avut loc în 2017, cei doi au decis să se căsătorească religios în ziua în care a fost botezat micuțul Sasha.

Citește și: Cât de des își vede Alex Dobrescu fiica, după despărțirea de Cristina Cioran: „Fetița îi simte lipsa”

Anii de glorie din cariera Roxanei Blagu

Roxana Blagu este originară din Craiova. Acolo a venit pe lume la 1 aprilie 1985. Copilăria ei, după cum ea declară, a fost una frumoasă, petrecută împreună alături de familie.

A învățat la Colegiul Național „Ștefan Velovan”- Pedagogic apoi s-a înscris la Design Vestimentar la Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca.

Fiind pasionată de muzică, Roxana a fost aleasă să facă parte din trupa Trident. Roxana împreună cu Andreia Sibechi și Loredana Poghircă au ajuns rapid cunoscute datorită ținutelor sexy abordate.

Cele trei membre ale grupului au purtat timp de doi ani niște blugi extrem de provocatori, care lăsau foarte mult la vedere în partea din spate. Grupul lor s-a destrămat însă în anul 2006.

Sursă fotografii: Facebook / Captură PRO TV