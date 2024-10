Medicul pediatru Ilinca Tranulis spune clar: „Nu există un sirop magic care să ferească toți copiii de îmbolnăviri”. Ce putem face pentru a le întări imunitatea celor mici / Exclusiv

Ilinca Tranulis este un foarte mediatizat medic pediatru. Având în vedere că a inceput sezonul virozelor, bronșiolitelor și otitelor, Ilinca Tranulis trage un semnal de alarmă explicând că „nu trebuie să uităm că, în colectivitate, copiii își transmit cu ușurință nu doar virusuri sau bacterii, ci și paraziți, cum ar fi oxiurii sau păduchii”. Ilinca Tranulis ne explică ce sunt vaccinurile opționale, adică cele care nu intră în schema obligatorie de vaccinare și de ce ar trebui făcute, dar și cum le putem întări imunitatea celor mici, la începutul sezonului rece.

Ilinca Tranulis (42 de ani) are trei copiii și este o mămică fericită. Are specializarea în pediatrie și este consultant în lactație acreditat internațional (IBCLC). Ilinca Tranulis a încercat întotdeauna să dea cele mai bune explicații când vorbește despre orice diagnostic și recunoaște că „părinții au învățat să aibă încredere în mine, să aibă încredere în corpul copilului și în puterea lui de vindecare”.

Medicul pediatru Ilinca Tranulis avertizează: „Când vremea se răcește, copiii revin în spații închise, adesea insuficient aerisite. Dacă unul are o viroză îi poate îmbolnăvi ușor pe cei din jur”

Ilinca Tranulis ne spune ca perioada optimă de vaccinare antigripală este finalul lunii septembrie-luna octombrie și că, in general, „vaccinul este cea mai bună metodă de prevenție pentru anumite boli, mai ales pentru cele cu evoluție potențial gravă”. Cunoscutul medic pediatru ne explică de ce este important să le administram copiilor noștri vaccinurile opționale pentru că exista boli foarte grave ce nu sunt cuprinse în schema obligatorie. Aflam că nu exista leacuri minune pentru imunitate și ne învață cum să o creștem, însă, la copiii noștri.

Care sunt factorii care ajută la întărirea imunității la copii

„Imunitatea mai ține de timpul petrecut în aer liber și de mișcarea pe care o face copilul, de contactul cu animale, de odihnă și lipsa stresului” ne spune Ilinca Tranulis.

Ilinca Tranulis are 3 copii, iar cei mari au deja 14 si 16 ani. Încearcă să nu fie o mamă strictă și le explică de ce e bine sa mănânce sănătos. Recunoaște ca nu are cum sa-i verifice atunci când ies în oraș singuri, dar pune totul pe seama faptului că „tentațiile sunt mari, iar lobul lor prefrontal, responsabil de luarea deciziilor, încă incomplet dezvoltat”. Aflăm, de asemenea, cum a reușit să treacă peste cea mai dificilă perioadă din viața ei.

Care sunt cele mai întâlnite probleme de sănătate la copii, în sezonul rece

Cu ce probleme de sănătate se confruntă copiii odată cu venirea toamnei?

Dacă pe timpul verii ne confruntăm mai des cu viroze digestive, manifestate prin vărsături și diaree, toamna aduce cu ea mai adesea infecții de căi respiratorii. Dar dacă până în pandemie virusurile și bacteriile aveau perioade destul de clare în care se răspândeau, acum nu se mai întâmplă cum știam noi. Perioadele când ele circulă pot varia, așadar e mai greu să prezicem ce urmează.

„Copiii care nu au făcut Covid probabil că vor face odată cu începerea colectivității”, avertizează medicul pediatru Ilinca Tranulis

Cu ce ne confruntăm atunci când ducem copiii în colectivitate?

Când vremea se răcește, copiii revin în spații închise, adesea insuficient aerisite. Dacă unul are o viroză îi poate îmbolnăvi ușor pe cei din jur. Așadar ne așteptăm la viroze respiratorii frecvente, cu febră, secreții nazale, tuse, dar pot continua și virozele digestive, cu febră, vărsături și diaree. Pot exista și viroze eruptive, adică febră și erupție pe piele, sau chiar complicații ale virozelor respiratorii, cum ar fi otitele. În ultimul timp au circulat multe pneumonii bacteriene, cu tuse cu niște caracteristici mai speciale.

Să nu uităm de gripă, tot o viroză, dar ale cărei simptome generale sunt mai severe. Febră mare multe zile, dureri de cap (cefalee) și dureri musculare, stare generala modificată. Copiii care nu au făcut Covid probabil că vor face odată cu începerea colectivității. Pot apărea și bronșiolite, date de virusul respirator sincițial, care dă dificultăți de respirație celor mici de tot.

„Streptococul dă încă bătăi de cap părinților din colectivități”

Te rog să-mi vorbești și despre streptococ. Ce ar trebui să știm despre el?

Streptococul dă încă bătăi de cap părinților din colectivități pentru că infecția cu streptococ poate să se repete de mai multe ori în același sezon. Gât dureros, amigdale mărite, febră mare multe zile în varianta cea mai simplă. Dar să nu uităm că în colectivitate copiii își transmit cu ușurință nu doar virusuri sau bacterii, ci și paraziți, cum ar fi oxiurii sau păduchii.

Ilinca Tranulis spune clar: „Nu există un sirop magic care să ferească toți copiii de îmbolnăviri”. Ce îi poate ajuta pe cei mici

Există vreun tratament care poate îmbunătăți imunitatea unui copil? Sau este doar un mit?

Nu există un sirop magic care să ferească toți copiii de îmbolnăviri. Putem în schimb să oferim regulat vitamina D, ulei de pește, conform recomandărilor pediatrului sau medicului de familie care urmărește copilul. Putem suplimenta cu vitamina C dacă nu consumă fructe sau legume. Există anumite probiotice care pot reduce în oarecare măsură frecvența îmbolnăvirilor. Există siropuri din plante care oferă corpului și alte substanțe folosite de sistemul imunitar. Este, însă, extrem de important să setăm corect așteptările: copiii tot se vor îmbolnăvi, dar vor face forme ușoare de boală.

Există siropuri pentru imunitate mai speciale ce trebuie folosite doar la recomandarea medicului în cazuri țintit alese. Atunci când apar îmbolnăviri frecvente, complicate adesea, sau când copilul suferă de boli cronice. Vaccinul este cea mai bună metodă de prevenție pentru anumite boli, mai ales pentru cele cu evoluție potențial gravă. Nu doar sugarul sau copilul pot face vaccinuri. Și mamei i se pot administra vaccinuri în timpul sarcinii, oferind astfel anticorpi și copilului câteva luni după naștere.

Ce ar trebui să știe părinții despre imunitatea copiilor lor

Ce contribuie, cu adevărat, la îmbunătățirea imunității?

Imunitatea unui copil ține de starea de sănătate a mamei cât ea e însărcinată, de modul nașterii, nașterea naturală asigurând un microbiom mai bogat. Alăptarea contribuie enorm, alimentația cu solide trebuie să fie variată cu alimente nutritive. Imunitatea mai ține de timpul petrecut în aer liber și de mișcarea pe care o face copilul, de contactul cu animale, de odihnă și lipsa stresului.

Sistemul imun depinde în mare măsură de starea microbiotei, a florei din sistemul digestiv. Avem în corpul nostru de adult 2-3 kilograme de bacterii bune ce ne pot influența major starea de sănătate, de ele trebuie să avem grijă printr-o alimentație sănătoasă. Eu încurajez părinții să lase copiii să se joace în natură, mișcarea și contactul cu pământul ne aduc multe beneficii.

„Vaccinul este cea mai bună metodă de prevenție pentru anumite boli, mai ales pentru cele cu evoluție potențial gravă”

Ce ne poți spune despre vaccinuri?

Medicina a inventat o armă eficientă împotriva anumitor microbi, vaccinul. Vaccinul este cea mai bună metodă de prevenție pentru anumite boli, mai ales pentru cele cu evoluție potențial gravă. Nu doar sugarul sau copilul pot face vaccinuri, ci și mama, chiar în timpul sarcinii, oferind astfel anticorpi și copilului câteva luni după naștere.

Ilinca Tranulis explică necesitatea rapelurilor, atunci după un vaccin: „Acești anticorpi scad ca număr în timp și de aceea, sunt necesare rapeluri”

De ce este bine sa nu uitam sa facem rapelul la 5 si 6 ani?

Există o schemă națională de vaccinare, ce conține două vaccinuri în maternitate, apoi câte două vaccinuri la două, patru și unsprezece luni, și un vaccin la un an (pe perioada de epidemie de rujeolă, schema națională conține suplimentar un vaccin la nouă luni). Aceste vaccinuri pot fi completate de altele, opționale, extrem de importante și ele, dar neacoperite de sistemul nostru de sănătate de stat.

Dacă efectuăm vaccinurile conform schemei recomandate, în corpul copilului se produce un numar optim de anticorpi, care protejează copilul de boli. Acești anticorpi scad ca număr în timp și de aceea, din când în când, sunt necesare rapeluri, adică refacerea numărului protector de anticorpi. Noi toți ar trebui să facem rapeluri la unele vaccinuri, există unii medici de familie care se ocupă de acest lucru.

De ce este important vaccinul antigripal și cât de eficient este, de fapt

Cât de eficient este vaccinul antigripal și de la ce vârstă se recomandă?

Vaccinul antigripal reușește să protejeze de forme severe ale bolii și să prevină necesitatea prezentării la medic peste 85% dintre persoanele vaccinate. O parte dintre aceștia, chiar dacă vin în contact cu virusul, nu prezintă deloc simptome. Cu cât ne vaccinăm mai mulți, cu atât virusul se răspândește mai greu și vor fi mai puține îmbolnăviri chiar și intre cei nevaccinați.

Perioada optimă de vaccinare este finalul lunii septembrie-luna octombrie, dar sezonul de gripă durează până în martie sau chiar mai târziu, deci putem face vaccin și mai târziu. Chiar și cei care au făcut gripă sezonul respectiv se pot vaccina pentru că circulă mai multe tulpini, ei se pot îmbolnăvi din nou.

Ce spune medicul pediatru Ilinca Tranulis despre vaccinurile opționale. „Vaccinurile împotriva meningitei cu Meningococ salvează vieți”

E bine sa facem sau nu copiilor nostri vaccinurile opționale?

Da, se numesc opționale doar pentru că nu sunt incluse în schema gratuită, nu pentru că nu ar fi importante. Vaccinul împotriva Rotavirusului previne enterocolita cu Rotavirus ce duce adesea la deshidratare și necesitatea internării în spital. Vaccinul împotriva gripei previne îmbolnăvirile banale, manifestate prin multe zile de febră și stare generală proastă, dar și complicațiile gripei. Vaccinul împotriva varicelei previne îmbolnăvirea sau formele severe sau complicate de varicelă. Vaccinurile împotriva meningitei cu Meningococ salvează vieți, Meningococul fiind extrem de agresiv. Mai sunt și alte vaccinuri opționale, e important ca părinții să discute cu medicul de familie sau medicul pediatru al copilului.

Ilinca Tranulis explică de ce sunt necesare vaccinurile opționale. Sursă foto: Arhivă personală

Ilinca Tranulis a vrut să devină medic dermatolog

De ce specializarea pediatrie? Ce te-a determinat sa alegi acest drum?

Pediatria m-a ales pe mine. Când am dat la Facultatea de Medicină visam la dermatologie sau gastroenterologie. Totuși, la examenul de specialitate nu am avut note suficient de mari pentru ele și am ales pediatria. După primele zile de rezidențiat în Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu am realizat că e alegerea perfecta. Nu m-aș mai fi întors la nicio specialitate în care să tratez adulți. Iar după ce am născut primul copil și am înțeles importanța alăptării, am urmat acest drum care mi-a schimbat radical viața.

„Părinții au învățat să aibă încredere în mine, să aibă încredere în corpul copilului și în puterea lui de vindecare”

Cât de greu este să te faci înțeleasă atunci când unele mame „știu” ele mai bine?

Am avut mereu răbdarea să ascult mamele, ele chiar își cunosc cel mai bine copilul și e important să nu presupun că știu eu mai bine. Le cer foarte multe detalii despre starea copilului, despre temerile lor, apoi le prezint opțiunile și luam decizii împreună. E important să menționez că îmi permit să fac acest lucru pentru că am un cabinet mic, pacienții sunt urmăriți de mine periodic, îi cunosc destul de bine și pe ei și pe părinți. În plus, nu tratez boli grave cu tratamente complicate.

Părinții au învățat să aibă încredere în mine, să aibă încredere în corpul copilului și în puterea lui de vindecare. Cel mai adesea e vorba de viroze banale care trec de la sine, doar susținând organismul cu lichide, confort și brațe iubitoare. Eu le sunt alături și le atrag atenția care simptome pot însemna o agravare și ce au de făcut în acea situație. Căpătând încredere în mine sunt mult mai ușor de convins când spun că trebuie să facă investigații suplimentare, sau să ia anumite tratamente.

Ilinca Tranulis s-a îndrăgostit de copii și pediatrie. Sursă foto: Arhivă personală

Ilinca Tranulis este expert acreditat în alăptare

Când ai avut cel mai frumos moment din carieră?

Am parte frecvent de multe momente frumoase, nu pot să aleg unul singur. Cel mai recent exemplu: așteptam să iasă cel mic de la scoală și mă abordează o doamnă care își aștepta și ea copilul. Mă întreabă dacă sunt Ilinca Tranulis. Îi confirm și îmi mulțumește că acum 10 ani am ajutat-o cu alăptarea și i-am dat încredere în ea și în copil. Am multe astfel de exemple, e o perioadă extrem de vulnerabilă pentru mame, vin la mine adesea cu temeri copleșitoare și pleacă liniștite și fericite.

Care a fost cel mai greu moment din cariera Ilincăi Tranulis. „Am stat cu emoții, o noapte întreagă, pentru că nu știam cum se descurcă o micuță pacientă, de 2 ani, cu o saturație a oxigenului scăzută”

Dar cel mai greu, mai nefericit?

Unul greu pentru mine a fost când am stat cu emoții, o noapte întreagă, pentru că nu știam cum se descurcă o micuță pacientă, de 2 ani, cu o saturație a oxigenului scăzută. O trimisesem spre investigații suplimentare, dar care s-au amânat. Nu apucasem să îi spun mamei ce are de făcut și urmărit acasă. Din fericire a fost bine, dar mi-am readus aminte cât de important e să fiu atentă la tot, să explic părinților ce au de făcut. Să mă asigur că știu când să meargă la camera de gardă. Cum spuneam, problemele medicale cu care mă confrunt sunt de obicei unele ușoare.

„Facem echipă mai bună când ne respectăm reciproc”

Cat de important este ca un medic să aibă răbdare și să explice corect niște lucruri?

Nu am presiunea unei camere de gardă cu zeci sau sute de pacienți, pacienții mei vin la consulturi periodice la care răspund la toate întrebările pe care ei le au. Eu consider că e extrem de important să le explic ce se întâmplă cu copilul lor, care poate fi evoluția afecțiunii, care este tratamentul. Când ei înțeleg situația sunt mai cooperanți în a urma sfaturile mele. Așadar facem echipă mai bună când ne respectăm reciproc. Pe de altă parte, știu că acest lucru nu poate fi făcut pe îndelete când e buluc la ușă de alte urgențe. Sau când ești într-o secție cu mulți copii bolnavi. În astfel de situații explicațiile sunt rapide, deciziile sunt ferme.

Cum este mămica Ilinca? Bănuiesc că un medic pediatru nu se sperie atât de usor la o răceală.

Așa este, nu ma sperii prea ușor, dar sunt recunoscătoare pentru că am niște copii foarte sănătoși, toți trei. Nu au avut intervenții chirurgicale, nu au stat internați în spital, au nevoie de medicamente extrem de rar. Pe de altă parte, am apelat adesea la colegele mele pentru a mă sfatui cu ele, a mă asigura că nu ratez ceva. Cu copiii mei sunt mai ales mamă, mai puțin medic.

Ilinca Tranulis alături de copiii ei. Sursă foto: Arhivă personală

„Cei mari mănâncă singuri în oraș. Sunt sigură că nu își comandă pește și salată, ci fast food, dar îi înțeleg”, mărturisește Ilinca Tranulis despre copiii ei

Ești strictă atunci când este vorba de alimentația copiilor tăi?

Depinde pe cine întrebi. Dacă îi întrebi pe ei, o să zică Da. Eu mă stresez uneori că mai încălcăm din principii uneori. Primul copil nu a știut ce sunt dulciurile până pe la trei ani, mijlocia a descoperit ceva mai devreme de la fratele ei mai mare. Al treilea, la un an, mânca dulciuri cot la cot cu cei mari.

În rest mănâncă destul de echilibrat, preponderent gătit în casă, dar mai și comandăm. Le explic mereu de ce refuz să le cumpăr chipsuri sau cola, de ce e important să mănânce și salată nu doar paste, dar uneori fac și ca ei. Acum cei mari mănâncă singuri în oraș, uneori. Au 16 și 14 ani, sunt sigură că nu își comandă pește și salată ci fast food, dar pot să îi înțeleg, sunt sigură că ei știu varianta optimă. Tentațiile sunt mari iar lobul lor prefrontal, responsabil de luarea deciziilor, încă incomplet dezvoltat.

Detalii din copilăria medicului pediatru. „La 4 ani mi-am băgat un bob de fasole în nas”

Apropo de copilărie, a ta cum a fost?

Am copilărit la Câmpina, într-un cartier cu foarte muți copii, stăteam mult la joacă afară. La 7 ani am venit în București, dar mă reîntorceam la prietenii mei în toate vacanțele. Aduceam pui de pisică în casă și încercam să îi păstrez. Făceam bomboane de lut și le serveam copiilor mai mari, aruncam pungi cu apă de la balcon. Năzbâtia care m-a făcut să ajung la spital pe la 4 ani a fost că mi-am băgat un bob de fasole în nas și am mers la ORL să mi-l scoată.

Ai fost mai mult fata mamei sau fata tatei?

Am fost mai mult fata tatei, mama stătea cu mine și sora mea mai mare mereu. Ea se ocupa de mâncare, curățenie, verificat lecții o mare parte din timp singură, drept care era mereu cea strictă. Tata făcea naveta, ne vedea mai puțin timp și, deși era și el strict, mă răsfăța mai mult. La certuri, tata era cel care mă asculta și îmi explica de ce au luat anumite decizii care nu erau pe placul meu.

Ilinca Tranulis recunoaște: „Am făcut mulți ani terapie, am participat la grupuri de sprijin, am discutat cu prietenele”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Cum ai reușit să mergi mai departe?

Cred că cel mai dificil moment a fost când a început în mine conflictul între cine am fost crescută să fiu, cuminte, ascultătoare, mereu atentă la ceilalți și cine sunt eu de fapt. O persoană care ține mai puțin la reguli și mai mult la relații. Am făcut mulți ani terapie, am participat la grupuri de sprijin, am discutat cu prietenele, am citit cărți, am ascultat oameni pricepuți la conferințe sau cursuri și încă mă descopăr. La asta a contribuit mult și puștoaica mea care mi-a arătat cât e de important să iubești necondiționat. Să lași deoparte aparențele și să fii atent la ce e în suflet, lucru pentru care îi mulțumesc infinit.

Spune-mi tot ce trebuie să știe lumea despe tine.

Avem 07ALAPTARE – Call center de alăptare. Acolo poate apela orice mamă care are nevoie de sfaturi legate de alăptare, medicamente sau investigații în alăptare, orice probleme întâmpină pe durata alăptării.

Conturile de Instagram Pediatree by Ilinca Tranulis, Facebook Dr Ilinca Tranulis IBCLC, Tik Tok Pediatree Ilinca Tranulis. Podcast PediaTalks pe YouTube. Cursuri extrem de complexe de diversificare și febră, în curând și altele pe site pediatree.ro. Curând va apărea o carte de Puericultură.

