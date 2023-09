Ce a experimentat Vlăduța Lupău după ce a terminat alăptarea fiului ei. „Am crezut că mor de durere”

Vlăduța Lupău are un fiu, Iair, care a împlinit 1 an pe 6 august 2023. Recent, în mediul online, interpreta de muzică populară a spus ce simptome a experimentat după ce a terminat alăptarea fiului ei.

În noiembrie 2022, Vlăduța Lupău mărturisea că, din cauza stresului și alimentației, a rămas fără lapte după botezul fiului ei. „Am crezut că e un mit că dacă nu mănânci sau ești stresat se oprește laptele. Într-adevăr, eu la botez nu am mâncat absolut nimic și am rămas fără lapte”, declara Vlăduța Lupău anul trecut, în emisiunea „La Măruță”.

Ce simptome a experimentat Vlăduța Lupău după ce a terminat alăptarea fiului ei și cum le-a remediat

De curând, Vlăduța Lupău a spus ce simptome a experimentat după încheierea alăptării, dar și cum le-a remediat. „După ce am terminat alăptarea am crezut că mor de durere de oase și articulații. Inclusiv la ecograf am mers, atât de tare mă dureau”, a scris Vlăduța Lupău pe Instagram.

Ulterior, cântăreața a explicat că starea ei s-a schimbat radical după ce a început să bea colagen. Oasele noastre sunt preponderent alcătuite din colagen, care le oferă rezistență. Potrivit cercetărilor, suplimentele de colagen sprijină creșterea densității osoase și încetinește procesul lor de îmbătrânire, ajutând corpul să producă țesut osos nou.

Vlăduța Lupău și fostul jucător de fotbal Adrian Rus s-au căsătorit în noiembrie 2019, iar în vara anului 2022 au devenit părinții unui băiețel, Iair. În octombrie 2022, cuplul s-a mutat în casă nouă, în Cluj-Napoca. Construcția locuinței a durat aproximativ un an. Interpreta de muzică populară a declarat în trecut că nu se vede locuind într-un alt oraș. Vlăduța este născută în localitatea Șimleu Silvaniei, din județul Sălaj.

Vlăduța Lupău a pierdut două sarcini înainte să devină mamă

În 2022, în podcastul „Fain & Simplu”, Vlăduța Lupău a dezvăluit că, înaintea să devină mama lui Iair, a pierdut două sarcini. „În urma acestor două sarcini pierdute, ne-am dorit și mai mult. Eram și mai dornici să se întâmple și să fie, adică minunea să existe. (…) În urma mai multor analize, am descoperit că aveam endometrioză”, a declarat Vlăduța Lupău atunci.

Endometrioza este o boală cronică ce afectează, la nivel global, 10% din femei, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Afecțiunea se caracterizează prin prezența țesutului endometrial, care căptușește uterul pe interior și sângerează la fiecare menstruație, în afara cavității uterine și poate duce la infertilitate.

Vlăduța Lupău s-a operat de endometrioză înaintea sarcinii cu Iair. „După ce m-am operat, la câteva luni, s-a întâmplat (n.red.: să rămână gravidă). Nu am făcut fertilizare în vitro. (…) Am avut ceva emoții, poți să o iei razna la ce vezi pe Internet. A fost prima mea operație. Am găsit la Timișoara un doctor bun. Eram în gradul doi al bolii. Era rezolvabilă treaba. Bebelușul nostru e o minune, e un dar. Poți să ai toți banii din lume și nu poți face un copil sau nu poți să cumperi sănătate”, mai spunea Vlăduța Lupău, anul trecut.

