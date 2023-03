Prințul Harry, diagnosticat cu deficit de atenție și stres posttraumatic de medicul Gabor Mate

Prințul Harry a fost diagnosticat cu deficit de atenție și stres posttraumatic de către celebrul medic Gabor Maté, în timpul unei sesiuni care a durat o oră și a fost transmisă în direct.

Fiul mai mic al regelui Charles a vorbit cu expertul în traume, doctorul Gabor Maté, în ceea ce a fost catalogată drept „o conversație intimă” despre „traiul cu pierderi și vindecare personală”.

Prințul Harry, diagnosticat cu deficit de atenție

În cadrul unei revelații uluitoare, celebrul medic i-a spus ducelui de Sussex că el crede că suferă de deficit de atenție.

„Fie că îți place sau nu, te-am diagnosticat cu deficit de atenție. Poți să fii de acord sau nu”, a spus terapeutul canadian.

„Nu o văd ca pe o boală. O văd ca pe un răspuns normal la un stres anormal”, a precizat Gabor Maté, citat de ET Online.

Deficitul de atenție (ADD) este definit ca fiind o tulburare de sănătate mentală care include o combinație de probleme persistente, precum dificultatea de a acorda atenție, hiperactivitatea și comportamentul impulsiv.

„Ok… ar trebui să accept asta sau ar trebui să cercetez?”, a răspuns Prințul Harry.

„Poți face orice vrei tu cu această informație”, i-a replicat medicul.

În alt moment al interviului, Harry a vorbit despre o parte din stresul care a contribuit la diagnosticul lui Maté, inclusiv pierderea mamei sale, Prințesa Diana, la vârsta de 12 ani.

„Unul dintre lucrurile de care mi-a fost cel mai teamă a fost pierderea sentimentului pe care îl aveam față de mama mea. M-am gândit că dacă merg la terapie mă va vindeca și voi pierde tot ce mi-a mai rămas, orice am reușit să păstrez de la mama mea. Și se dovedește că nu a fost cazul. Nu am pierdut asta. A fost invers. Am transformat ceea ce credeam că ar trebui să fie tristețe – pentru a-i demonstra că îmi e dor de ea – în a reealiza că, de fapt, ea chiar își dorea să fiu fericit. Iar asta a fost o mare greutate ridicată de pe pieptul meu”, a povestit Prințul Harry.

Ducele de Sussex vrea să fie un tată bun pentru copiii săi

Harry a scris în cartea sa autobiografică cum tatăl lui nu l-a îmbrățișat după ce i-a spus că mama sa a murit. Acum, în postura de tată, el încearcă să nu facă aceleași greșeli ca tatăl lui.

„Acum, ca tată al copiilor mei, mă asigur că îi sufoc cu iubire și afecțiune. Nu îi sufoc până în punctul în care să vrea să fugă. Dar ca tată simt o mare responsabilitate de a mă asigura cănu le transmit vreo traumă sau experiență negativă”, a explicat ducele de Sussex.

Potrivit Prințul Harry, vulnerabilitatea îl ajută să fie un tată bun și un soț bun.

„Am reușit să găsesc o vulnerabilitate, putere în vulnerabilitate, și cred că asta- este valabil pentru noi toți. Și asta este contrar a ceea ce suntem făcuți să credem. Dar e înfricoșător. Însă vreau să fiu cel mai bun și vreau să fiu cea mai bună versiune a mea. Vreau să fiu cel mai bun soț. De asemenea, vreau să fiu cel mai bun tată. Și pot fi așa dacă sunt vulnerabil și puternic în același timp. Și acestea sunt pentru mine, cele două lucruri care sunt aliniate. Acum, mai mult ca oricând, este nevoie să putem fi capabili să vorbim despre sensibilitățile noastre și despre problemele noastre, precum și despre emoțiile noastre ca bărbați. Așa îmi voi petrece tot restul vieții și sper că și alți bărbați mi se vor alătura în această călătorie”, a povestit Prințul Harry.

