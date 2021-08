Părăsind Las Vegas este unul dintre cele mai bune filme cu Nicolas Cage, producție pentru care a obținut un Oscar și un Glob de Aur. Descoperă și alte filme în care a jucat rolul principal și care au fost bine primite și de public, și de criticii de film.

Cuprins 1 Cele mai bune sau populare filme cu Nicolas Cage

2 Visătorii – Moonstruck, 1987

3 Părăsind Las Vegas – Leaving Las Vegas, 1995

4 Fortăreața – The Rock, 1996

5 Față în față – Face Off, 1997

6 Traficantul de arme – Lord of War, 2005

7 Comoara națională – National Treasure, 2004

8 Justiție pe cont propriu – Seeking Justice, 2011

9 Numere fatale – Knowing, 2009

10 Îngerul păzitor – City of Angels, 1998

11 Capcana viitorului – Next, 2007

12 Idila Căpitanului Corelli – Captain Corelli Mandolin, 2001

13 Birdy, 1984

14 Meterologul – The Weather Man, 2005

15 Șarlatanii – Matchstick Men, 2003

Drame intense, roluri profunde, dar și bizare, producții foarte bune, dar și îndoielnice, cele mai multe filme cu Nicolas Cage sunt totuși bine primite de cinefili, chiar dacă știm că actorul și-a ales de multe ori roluri neinspirate.

Actorul californian, pe numele său real Nicolas Kim Coppola, și-a început cariera în televiziune în anul 1981, apoi a cunoscut succesul pe marele ecran și a adunat un palmares de 60 de filme. După cum se poate ghici după numele său real, el este înrudit cu regizorul Francis Ford Coppola, fiind unul dintre nepoții acestuia.

Pentru o carieră atât de lungă, un singur Oscar este puțin. Cu toate acestea, unele roluri ale lui Cage au rămas în memoria cinefililor, chiar dacă nu a primit niciun premiu pentru ele. Putem menționa rolul dublu făcut în filmul Hoțul de orhidee sau rolul straniu din filmul Face/Off.

Cage a fost tentat și de scenariile fantastice, a jucat și în filme despre magie și paranormal, dar cel mai bine i s-au potrivit rolurile de acțiune și rolurile dramatice pentru care trăsăturile lui exotice, ușor triste și foarte expresive au atras admirația fanilor.

Visătorii – Moonstruck, 1987

Un savant amestec de comedie si drama, remarcabil sustinut de un dialog absolut savuros. Loretta (interpretată de Cher), o vaduva superstitioasa, cu un trecut incert pana si pentru ea insasi, accepta cererea in casatorie pe care i-o adreseaza Johnny – cum altfel decat in genunchi? Indata dupa consumarea ceremoniei, Jonny pleaca putin in Sicilia, manat de doruri declarat domestice. Loretta ramane cu mama. Atmosfera se invioreaza serios prin aparitia lui Ronny, fratele cel mai mic al Lorettei, care se da mult mai mare, bazandu-se pe trecutul lui deloc modest – care nu vrea de loc sa ramana o enigma…

Părăsind Las Vegas – Leaving Las Vegas, 1995

După ce și-a pierdut soția și copilul, Ben Sanderson (Nicolas Cage) renunță la slujba pe care o avea în industria filmului, își adună toți banii și pleacă în Las Vegas cu gândul de a-i cheltui pe toți pe băutură. Singurul lucru care îi lipsea însă, era o persoană care să-i fie alături fără a încerca să-l ajute în vreun fel și reușește să găsească această persoană, pe Sera, o prostituată la fel de singură ca și el, care își dorește același lucru: pe cineva care să nu o judece și care să o facă să simtă că totuși nu este singură pe lume.

Fortăreața – The Rock, 1996

Generalul de marina Francis X Hummel, fost combatant in Vietnam, nemultumit pentru ca autoritatile nu au recompensat cum se cuvine familiile soldatilor sai morti in timpul operatiunilor militare, sechestreaza un grup de turisti intre zidurile fostei inchisori Alcatraz. Daca revendicarile nu ii vor fi satisfacute, Hummel va trimite asupra orasului San Francisco rachete cu gaz otravitor. Pentru a-i anihila planurile, la fata locului sunt trimisi un expert in arme chimice (Nicolas Cage) si un fost spion britanic (Sean Connery), aflat de multi ani in inchisorile americane.

Față în față – Face Off, 1997

De la început până la sfârșit, o tensiune dramatică fără egal străbate acest film în care, pentru a prinde un ucigaș psihopat, un polițist talentat, gata de orice sacrificiu, renunță la propria identitate și preia înfățișarea celui urmărit. Filmul se transformă într-o urmărire încleștată, căci viața polițistului este mereu în pericol.

Traficantul de arme – Lord of War, 2005

Într-o lume în care armele se vând ca pâinea caldă, prima și cea mai importantă regulă a traficanților de arme este să nu se lase împușcați cu propria lor marfa.

Câștigătorul premiului Oscar, Nicolas Cage, este Yuri Orlov, unul dintre cei mai cunoscuți traficanți de arme ai tuturor timpurilor.

Un film bazat pe întâmplări reale, care prezintă unele dintre cele mai controversate aspecte ale Războiului Rece.

Comoara națională – National Treasure, 2004

NICOLAS CAGE, laureat al premiului Oscar, interpretează rolul lui Benjamin Franklin Gates, un bărbat care și-a petrecut toată viața încercând să descopere o comoară despre care azi, puțini mai sunt cei care cred în ea. Este vorba de comoara Templierilor, care se crede că ar fi fost ascunsă în America. De șase generații, familia Gates încearcă să o descopere folosindu-se de indiciile lăsate de Părinții Fondatori ai Americii.



De această data, Ben Gates are o cheie a misterului. Știe că există o hartă a comorii chiar pe spatele Declarației de Independență. Din păcate, ceea ce știe el au aflat și alții, printre care cel mai aprig dușman al lui, personaj interpretat de SEAN BEAN. Ben se confruntă cu o dilemă teribilă. Fie că trebuie să fure cel mai sfânt simbol american din locul unde se află păzit de un echipaj și de un sistem de securitate de nivel 1, sau să lase prețiosul document și comoara în mâinile vânătorilor de comori pentru care scrupulele nu există nici măcar ca termen de dicționar.

Justiție pe cont propriu – Seeking Justice, 2011

Will Gerard (Nicolas Cage) e un profesor de engleză pasionat de meseria lui, fericit în căsnicia lui cu Laura (January Jones), o muziciană de succes. Cei doi se bucură de viața lor liniștită, cu concerte, barbeque în grădina casei și, mai ales, de pasiunea lui Will, partidele de șah cu directorul școlii (Harold Perrineau). Dar totul se schimbă într-o noapte, când Laura e atacată violent pe drumul de întoarcere de la studioul unde avusese repetiții.



Bătută și violată, Laura e acum inconștientă în spital. În timp ce așteaptă cu înfrigurare orice semn de îmbunătățire a situației ei, Will e abordat de un individ foarte prezentabil (Guy Pierce), care îi face oferta de a-și găsi dreptatea imediat, fără a mai trece prin chinurile și suferințele unui proces. Will trebuie să decidă pe loc, așa că nu stă pe gânduri și acceptă să intre într-o organizație de justițiari pe cont propriu, ale căror acțiuni sunt pe cât de periculoase, pe atât de înfricoșătoare.

Numere fatale – Knowing, 2009

În 1958, o clasă de elevi stochează într-o capsulă a timpului desenele realizate în timpul unei ore de curs. Unul singur era deosebit. Cel realizat de o fetiță și care părea a fi o înșiruire de cifre fără sens. Cincizeci de ani mai târziu, capsula este scoasă la lumină, iar ce se află înăuntrul ei va schimba total viața profesorului John Koestler, a fiului său Caleb și totodată lumea pe care o știm.



John reușește să elucideze misterul numerelor, în urma unei descoperiri devastatoare: acestea conțineau coordonatele fiecărui dezastru major din trecut și viitor, locațiile și numărul de victime. În cursul evenimentelor, toate indiciile par să conducă într-o singură direcție: fiul lui John a fost ales să găsească mesajul prevestitor.

Îngerul păzitor – City of Angels, 1998

Seth, un înger care veghează asupra imensului Los Angeles, începe să-și considere „slujba” mai dificilă decât o găsea până acum. Cauza? Începe încet-încet să se îndrăgostească de Maggie, o frumoasă doctoriță chirurg cardiac. Capabilă să-l simtă și să-l vadă, Maggie este interesată la rândul ei de Seth, îngerul realizând curând că nemurirea lui este o barieră în relația lor. Răspundere cerească sau mortalitate și o dragoste pământească: ce va alege Seth?

Capcana viitorului – Next, 2007

Nicolas Cage este Chris Johnson, un magician din Las Vegas, care inca din copilarie a fost nevoit sa faca din talentul sau unic un secret teribil. Un adevarat vizionar, Chris poate prevedea viitorul si schimba evolutia fireasca a lucrurilor.



Satul de toate examenele medicale si psihologice care i s-au facut de mic copil, prefera sa se ascunda sub un alt nume performand mici trucuri si multumindu-se cu castiguri modice de pe urma calitatilor sale.Totul se schimba atunci cand FBI-ul ii cere sa-si foloseasca „puterile” pentru a opri detonarea unui dispozitiv nuclear de catre un grup terorist. Cu agentul FBI, Callie Ferris (Julianne Moore) pe urmele sale si cu o iubita de protejat, frumoasa Liz (Jessica Biel), misiunea lui Chris devine din ce in ce mai complicata.

Idila Căpitanului Corelli – Captain Corelli Mandolin, 2001

Cage joacă rolul lui Antonio Corelli, ajuns căpitan în armată, în timpul celui de al doilea război mondial. El este trimis în Grecia, unde îi cucerește inima unei frumoase grecoaice (Penelope Cruz), chiar dacă aceasta era deja logodită cu un pescar, trimis și el pe front să lupte pentru Grecia. Pentru acest rol, Cage a învățat cu adevărat să cânte la mandolină.

Demon pe două roți – Ghost Rider, 2007

De la Marvel Comics, creatorii filmelor Spider-Man™, Fastastic Four si X-Men, ne parvine un nou erou… Ghost Rider™. Cu mult timp in urma, superstar-ul motociclist cascador Johnny Blaze (Nicholas Cage) a facut un pact cu diavolul pentru a-i proteja pe cei pe care ii iubea cel mai mult: tatal sau si iubita sa din copilarie, Roxanne (Eva Mendes). Acum, Diavolul a venit pentru a-si recupera datoria. Ziua, Johnny este un cascador motociclist inrait… dar noaptea, in prezența raului, el devine Ghost Rider, un vanator de recompense al demonilor salbatici. Forțat sa faca voia Diavolului, Johnny este hotarat sa-si infrunte soarta si sa-si foloseasca puterile pentru a-i proteja pe cei nevinovați.

Birdy, 1984

Dupa ce au luptat in Vietnam, doi prieteni se intorc in orasul natal, incercand sa revina la viata normala. Din nefericire amandoi au probleme, unul dintre ei suferind de pe urma ranilor, celalalt avand grave probleme mentale.

O neobisnuita poveste despre prietenie, inspirata de un roman de William Wharton. Fenomenala coloana sonora a filmului este semnata de Peter Gabriel.

Meterologul – The Weather Man, 2005

Meteorologul orașului Chicago, David Spritz (Nicolas Cage), trăiește viața pe care o dorim cu toții: este celebru, are un salariu de 6 cifre muncind două ore pe zi și este pe lista scurtă a meteorologilor unei emisiuni matinale naționale.

Dar succesele sale profesionale sunt umbrite de nereușitele personale. Este divorțat, își pierde copiii și nici chiar tatăl său (Michael Caine), câștigător de premii Pulizer, nu îl ia în serios. Pe de o parte „American Beauty”, pe de altă parte „About Schmidt”, „Meteorologul” privește îndeaproape trăirea unei vieți pline de înteles într-o lume fast-food.

Șarlatanii – Matchstick Men, 2003

Un obsesivo-impulsiv, ce se sperie de locurile cu multa lume (si un fumator inrait), fara relatii personale, Roy abia se descurca si când problemele tind sa-i pericliteze eficienta ”muncii”, se decide sa apeleze la un psihanalist (BRUCE ALTMAN), doar pentru a ”lucra” in continuare.

Ĩn vreme ce Roy cauta sa se ”repare” repede (cu pastile), terapia ii dezvaluie mai mult decât ar fi cautat: revelatia ca are o fata adolescenta, un copil, a carui existenta o banuia dar nu-i fusese niciodata confirmata.

Si ceea ce este mai ingrijorator, tânara de 14 ani, Angela (ALISON LOHMAN) vrea sa-si intâlneasca tatal pe care nu l-a cunoscut niciodata.