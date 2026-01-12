  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 13 ianuarie 2026. Se reîntoarce iubirea în viața unei zodii. O poveste de dragoste aparent încheiată se redeschide pentru acești nativi

Horoscop 13 ianuarie 2026. Se reîntoarce iubirea în viața unei zodii. O poveste de dragoste aparent încheiată se redeschide pentru acești nativi

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Claudia Grigore
.  Actualizat 12.01.2026, 13:30

Horoscop 13 ianuarie 2026. O zi cu surprize de proportții pe plan sentimental pentru unii nativi. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Pentru Berbec, ziua de azi vine cu o reactivare karmică puternică pe axa sentimentelor. Influențele astrale favorizează întoarcerile de situație în plan emoțional, iar o poveste de dragoste considerată capitol închis revine în prim-plan, cu alte coordonate și o înțelegere mult mai matură.

Horoscop 13 ianuarie 2026 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 13 ianuarie 2026

Marte, guvernatorul Berbecului, activează zona deciziilor curajoase și a asumării emoționale. Conjuncțiile formate în această perioadă scot la suprafață adevăruri nespuse, dorințe reprimate și sentimente care nu au dispărut, ci doar au fost puse pe pauză. Comunicarea se deblochează, iar un mesaj, o reîntâlnire sau o discuție sinceră poate reaprinde flacăra dintre doi oameni care au rămas conectați dincolo de distanță sau timp.
Pentru această zodie, momentul este unul de clarificare și reconectare autentică. Astrele indică șansa unei reluări de drum în condiții mai echilibrate, cu lecțiile trecutului asumate și integrate. Nu este vorba despre nostalgie, ci despre o a doua oportunitate construită pe maturitate emoțională și intenții clare.
Ziua aduce Berbecului curajul de a iubi din nou, fără frică, dar cu discernământ. Destinul oferă semne clare, iar alegerea finală îi aparține. Dacă va ști să asculte mesajele Universului, poate transforma o poveste întreruptă într-o relație cu adevărat solidă.

Vedeta noastră a renunțat la haine și a făcut o ședință foto "fierbinte", în zăpadă! „Soțul mi-a făcut pozele”. Imaginile au încins internetul / Foto
Vedeta noastră a renunțat la haine și a făcut o ședință foto "fierbinte", în zăpadă! „Soțul mi-a făcut pozele”. Imaginile au încins internetul / Foto
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 13 ianuarie 2026

Taur, astăzi ești încurajat să accepți schimbarea, mai ales în plan profesional. Flexibilitatea devine cheia succesului, întrucât pot apărea oportunități neașteptate. Energia ta stabilă te ajută să ancorezi idei noi în realitate, dar evită încăpățânarea care ar putea bloca progresul.
În viața personală, o discuție sinceră cu cineva apropiat poate aduce claritate și armonie. Financiar, este un moment bun pentru a analiza obiectivele pe termen lung și documentele importante, cu atenție la detalii. Starea de sănătate este stabilă, iar practicile de mindfulness sau meditația îți pot aduce liniște interioară. Seara favorizează micile plăceri care îți oferă confort și siguranță.

Citește și: Zodiile‑vedetă ale anului 2026. Vor străluci pe toate planurile!

„Ori m-am culcat cu fata lui, ori cu soția lui. Nu mai știu”. Mario Iorgulescu susține că accidentul mortal pe care l-a provocat în urmă cu 6 ani ar fi fost, de fapt, o înscenare! Un fost general ar fi vrut să se răzbune pe el. Ce a povestit
„Ori m-am culcat cu fata lui, ori cu soția lui. Nu mai știu”. Mario Iorgulescu susține că accidentul mortal pe care l-a provocat în urmă cu 6 ani ar fi fost, de fapt, o înscenare! Un fost general ar fi vrut să se răzbune pe el. Ce a povestit
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 13 ianuarie 2026

Gemeni, configurațiile astrale de azi îți pun în valoare abilitățile de comunicare. Este o zi excelentă pentru networking, negocieri și schimb de idei. Gândurile curg ușor, iar exprimarea ta captează atenția în contexte profesionale și personale.
Emoțional, este important să menții un echilibru, deoarece ritmul mental este accelerat. Financiar, se recomandă prudență: evită cheltuielile impulsive și revizuiește planul de economii. Activitatea fizică moderată și exercițiile care stimulează atât mintea, cât și corpul sunt benefice. Ziua favorizează curiozitatea și deschiderea către oportunități noi.

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 13 ianuarie 2026

Rac, ziua de azi te invită la introspecție și îngrijire emoțională. Mișcările astrale subliniază nevoia de a-ți analiza obiectivele profesionale și de a face ajustări care să fie în acord cu planurile pe termen lung. Empatia ta este apreciată la locul de muncă, unde colegii pot apela la tine pentru sprijin.
În plan personal, apropierea de familie sau prieteni aduce confort și stabilitate. Financiar, este indicat să revizuiești deciziile recente și să ceri un sfat avizat dacă este necesar. Odihna, alimentația echilibrată și rutinele liniștitoare îți susțin starea generală de bine.

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 13 ianuarie 2026

Leu, astrele îți amplifică farmecul natural și te plasează în centrul atenției. Este un moment favorabil pentru a-ți evidenția realizările și pentru a aborda provocările cu încredere. Totuși, moderația în exprimarea orgoliului menține relațiile armonioase.
În dragoste, latura ta jucăușă creează momente speciale. Financiar, revizuirea bugetului și economisirea strategică pot aduce stabilitate pe termen lung. Energia ridicată susține activitățile sportive și ieșirile în aer liber. Încheie ziua cu activități care îți alimentează creativitatea și bucuria personală.

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 13 ianuarie 2026

Fecioară, ziua favorizează munca atentă și organizarea. Influențele astrale susțin eficiența și capacitatea ta de a optimiza procese, atât profesional, cât și personal. Rezultatele concrete nu vor întârzia să apară.
În relații, este important să eviți critica excesivă și să alegi înțelegerea. Financiar, este un moment bun pentru analiză și planificare, cu accent pe documentare temeinică. Sănătatea beneficiază de o alimentație echilibrată și tehnici de reducere a stresului, precum yoga sau plimbările în natură.

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 13 ianuarie 2026

Balanță, energia cosmică de azi pune accent pe relații și colaborare. Comunicarea este fluentă, iar conflictele mai vechi pot fi rezolvate cu diplomație și tact. La locul de muncă, proiectele de echipă avansează datorită abilităților tale de mediator.
Evită indecizia și bazează-te pe intuiție atunci când trebuie să iei hotărâri ferme. Financiar, analizează cu atenție oportunitățile, dar nu amâna excesiv. Activitățile sociale și cele creative contribuie la echilibrul tău interior. Ziua favorizează consolidarea legăturilor și recunoașterea sprijinului primit din partea celor din jur.

Citește și: Horoscop 2026. Anul provocărilor, dar și al reușitelor. Previziuni astrologice pentru toate zodiile

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 13 ianuarie 2026

Astrele favorizează introspecția, fiind un moment ideal pentru a identifica tipare care nu te mai ajută și pentru a iniția transformări personale profunde.
În carieră, talente ascunse pot ieși la suprafață pe neașteptate, iar valorificarea lor poate duce la progrese semnificative. Ai încredere în intuiție, dar abordează provocările cu strategii pragmatice pentru a-ți asigura succesul.
Pe plan personal, transparența emoțională față de cei dragi consolidează încrederea și aprofundează relațiile. Financiar, evită astăzi investițiile speculative, deoarece pot să nu aducă rezultatele așteptate. Concentrează-te pe consolidarea planurilor financiare existente. Pentru sănătate, sunt recomandate activitățile care induc relaxare profundă și reduc stresul, precum meditația sau exercițiile de respirație.

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 13 ianuarie 2026

Săgetător, alinierile astrale ale zilei încurajează aventura și dorința de cunoaștere. Deschiderea către experiențe noi devine motorul principal al evoluției tale personale și profesionale. La locul de muncă, cursurile de perfecționare sau implicarea în proiecte neexplorate pot aduce beneficii neașteptate.
Entuziasmul tău atrage aliați și oportunități de colaborare avantajoase. Totuși, în relațiile personale, este important să îți temperezi neliniștea și să acorzi atenție nevoilor celor apropiați, pentru a evita neînțelegerile. Financiar, se recomandă prudență și evaluarea atentă a riscurilor înainte de orice decizie. Activitățile fizice care aduc bucurie și stimulează mintea, precum drumețiile sau dansul, îți susțin energia.

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 13 ianuarie 2026

Capricorn, ziua de azi îți oferă un context solid pentru a-ți afirma competențele profesionale. Disciplina și perseverența sunt accentuate, fiind ideale pentru sarcini care necesită rigoare și determinare. Influențele cosmice susțin planificarea strategică și stabilirea unor obiective clare pe termen lung.
Fii deschis la feedback, deoarece acesta îți poate aduce perspective valoroase. În plan personal, prezența ta stabilă oferă siguranță celor dragi, însă este esențial să menții un echilibru între muncă și viața personală. Financiar, revizuirea bugetului și identificarea unor noi modalități de economisire îți consolidează securitatea. Investițiile în dezvoltare personală sau educație pot aduce beneficii consistente.

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 13 ianuarie 2026

Viziunea ta unică este apreciată, mai ales în contexte de grup, unde poate impulsiona proiectele. Intuiția este puternică, dar asigură-te că ideile tale au și aplicabilitate practică.
În relații, deschiderea emoțională și vulnerabilitatea pot întări legăturile cu cei apropiați. Financiar, este o zi bună pentru reevaluarea obiectivelor și pentru găsirea unui echilibru între dorințele imediate și planurile pe termen lung. Evită cheltuielile impulsive. Pentru sănătate, canalizarea energiei nervoase prin activități creative sau terapii sonore îți menține vitalitatea. Experimentează rutine noi de îngrijire care să te revitalizeze.

Citește și: Horoscop ianuarie 2026. Transformare spectaculoasă. O zodie are parte de o iubire interzisă. Se aprinde scânteia unei povești fierbinți

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 13 ianuarie 2026

Sensibilitatea crescută favorizează înțelegerea profundă, utilă atât în proiecte artistice, cât și în relațiile personale. Direcționează această energie către comunicare empatică și activități imaginative.
Profesional, intuițiile tale pot inspira echipa, fiind un moment favorabil pentru sesiuni de brainstorming. Ai grijă la limitele emoționale pentru a evita suprasolicitarea. Financiar, visele sunt importante, dar abordarea trebuie să rămână pragmatică; consultă-te înainte de investiții. Pentru sănătate, activitățile relaxante și cele care aduc armonie spirituală, precum yoga sau plimbările în natură, sunt deosebit de benefice.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Marian Godină merge la Survivor România 2026. Anunțul făcut după ce a semnat cu Antena 1
Marian Godină merge la Survivor România 2026. Anunțul făcut după ce a semnat cu Antena 1
Fanatik
Ei sunt jucătorii care vin să o facă pe FCSB campioană. Mihai Stoica a anunțat ultimele mișcări din lot
Ei sunt jucătorii care vin să o facă pe FCSB campioană. Mihai Stoica a anunțat ultimele mișcări din lot
GSP.ro
Raluca Zenga, apariție care întoarce toate privirile la început de 2026. Cum arată la 44 de ani fosta soție a lui Walter Zenga
Raluca Zenga, apariție care întoarce toate privirile la început de 2026. Cum arată la 44 de ani fosta soție a lui Walter Zenga
Click.ro
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută”
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută”
TV Mania
Can Yaman rupe tăcerea după scandalul drogurilor din Turcia. Actorul din „Sandokan” neagă acuzațiile. Cine îi ia apărarea
Can Yaman rupe tăcerea după scandalul drogurilor din Turcia. Actorul din „Sandokan” neagă acuzațiile. Cine îi ia apărarea
Redactia.ro
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Citește și...
Bombă la Rapid: Alex Dobre, la un pas să plece din Giulești! Aceasta e echipa care vrea să-l cumpere imediat
Vestea tristă a zilei! Sofia Viconveanca a făcut infarct. Îndrăgită cântăreaţă de muzică populară a fost...
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Părintele Constantin Necula despre cum să fii un părinte bun. Care este cea mai bună rețetă
Care sunt cele mai ghinioniste zodii în 2026: „Dacă nu dai de greu, nici nu primeşti premii în viaţă” / EXCLUSIV
Horoscop 12 ianuarie 2026. O zodie e bântuită de fantomele trecutului. Karma dă cu ea de pământ și va plânge lacrimi grele
Horoscop 11 ianuarie 2026. Cadouri din partea astrelor. Surprize pe plan sentimental și profesional pentru o zodie
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Leonard Miron, de nerecunoscut! A slăbit enorm și a ajuns piele și os. Avea 110 kg în urmă cu câteva luni: Mi-a zis Miguel să fac ceva, că nu mai am cu ce să mă îmbrac

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cine este Dilinca, logodnica lui Mădălin Șerban, de la Power Couple 2026. Ce diferență de vârstă este între ei
Cine este Dilinca, logodnica lui Mădălin Șerban, de la Power Couple 2026. Ce diferență de vârstă este între ei
Cine este Florin Prunea de la Desafio: Aventura. Fostul portar al naționalei a divorțat după 30 de ani de mariaj și are o fată adoptivă
Cine este Florin Prunea de la Desafio: Aventura. Fostul portar al naționalei a divorțat după 30 de ani de mariaj și are o fată adoptivă
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Julia Roberts a fost vedeta absolută a galei Globurile de Aur 2026. A făcut spectacol pe scenă. Cine e bărbatul care îi stă alături de 24 de ani
Julia Roberts a fost vedeta absolută a galei Globurile de Aur 2026. A făcut spectacol pe scenă. Cine e bărbatul care îi stă alături de 24 de ani
Elle
Cel mai bine îmbrăcate vedete la Globurile de Aur 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Cel mai bine îmbrăcate vedete la Globurile de Aur 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
La 6 luni de când s-a căsătorit, celebra actriță a anunțat că este însărcinată. Ținuta purtată la Globurile de Aur 2026 i-a pus în evidență burtica de gravidă. Foto
La 6 luni de când s-a căsătorit, celebra actriță a anunțat că este însărcinată. Ținuta purtată la Globurile de Aur 2026 i-a pus în evidență burtica de gravidă. Foto
Cel mai prost îmbrăcate vedete la Globurile de Aur 2026! Vezi cine se mai află în topul Worst Dressed și a gafat cu ținuta aleasă.
Cel mai prost îmbrăcate vedete la Globurile de Aur 2026! Vezi cine se mai află în topul Worst Dressed și a gafat cu ținuta aleasă.
DailyBusiness.ro
Ministrul Energiei convoacă Comandamentul Energetic Național, pe fondul vremii severe și al avariilor din rețea
Ministrul Energiei convoacă Comandamentul Energetic Național, pe fondul vremii severe și al avariilor din rețea
Boicotul fiscal, o soluție falsă. De ce neplata taxelor riscă să ducă la noi scumpiri
Boicotul fiscal, o soluție falsă. De ce neplata taxelor riscă să ducă la noi scumpiri
A1.ro
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Care sunt cele mai ghinioniste zodii în 2026: „Dacă nu dai de greu, nici nu primeşti premii în viaţă” / EXCLUSIV
Care sunt cele mai ghinioniste zodii în 2026: „Dacă nu dai de greu, nici nu primeşti premii în viaţă” / EXCLUSIV
Cine este Mădălin Șerban, logodnicul Dilincăi, de la Power Couple 2026. Ce studii are și cu ce se ocupă
Cine este Mădălin Șerban, logodnicul Dilincăi, de la Power Couple 2026. Ce studii are și cu ce se ocupă
Mikaela Albu are iubit la 16 ani. Ce spune tatăl ei, Mihai Albu, despre relația fiicei adolescente. "M-a întrebat ce părere am"
Mikaela Albu are iubit la 16 ani. Ce spune tatăl ei, Mihai Albu, despre relația fiicei adolescente. "M-a întrebat ce părere am"
Cum a aflat Cristian Boureanu că prima soție îl înșela cu nașul lor de cununie: „A fost șocant”
Cum a aflat Cristian Boureanu că prima soție îl înșela cu nașul lor de cununie: „A fost șocant”
Observator News
Un muncitor a dat peste un sac plin cu bani în timp ce săpa. Posibilă legătură cu un jaf vechi de 22 de ani
Un muncitor a dat peste un sac plin cu bani în timp ce săpa. Posibilă legătură cu un jaf vechi de 22 de ani
Libertatea pentru Femei
Acuzată de Alex Bodi că se rușinează cu părinții ei de la țară, Ramona Olaru și-a arătat tatăl: Cât de bine seamnă cu el: ”Dacă nu îmi dau mustața jos, suntem 1 la 1”
Acuzată de Alex Bodi că se rușinează cu părinții ei de la țară, Ramona Olaru și-a arătat tatăl: Cât de bine seamnă cu el: ”Dacă nu îmi dau mustața jos, suntem 1 la 1”
Mara Bănică, îngrozită de cât a putut să plătească impozit pentru casă și mașină în 2026: „Mai bine mor cu ei de gât”
Mara Bănică, îngrozită de cât a putut să plătească impozit pentru casă și mașină în 2026: „Mai bine mor cu ei de gât”
Manuela Hărăbor, răsturnare de situație după ce s-a plâns de impozitul uriaș la casă și mașină. Ce a pățit acum
Manuela Hărăbor, răsturnare de situație după ce s-a plâns de impozitul uriaș la casă și mașină. Ce a pățit acum
Mario Iorgulescu, primele declarații la șase ani de la accidentul mortal produs de el. Interviu superexclusiv la Dan Capatos Show
Mario Iorgulescu, primele declarații la șase ani de la accidentul mortal produs de el. Interviu superexclusiv la Dan Capatos Show
Viva.ro
Ce mesaj tulburător e inscripționat pe piatra funerară a lui Gabriel Cotabiță, la cimitirul Bellu, în locul unde a fost îngropată cenușa lui! Trecătorii se opresc și mulți rămân înmărmuriți când văd: "În fiecare noapte...". Îți dau lacrimile instantaneu
Ce mesaj tulburător e inscripționat pe piatra funerară a lui Gabriel Cotabiță, la cimitirul Bellu, în locul unde a fost îngropată cenușa lui! Trecătorii se opresc și mulți rămân înmărmuriți când văd: "În fiecare noapte...". Îți dau lacrimile instantaneu
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Redactia.ro
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Îţi mai aduci aminte de „Betty cea urâtă”? Viaţa actriţei s-a schimbat total la mai bine de 20 de ani de la premiera serialului
Îţi mai aduci aminte de „Betty cea urâtă”? Viaţa actriţei s-a schimbat total la mai bine de 20 de ani de la premiera serialului
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Noi informații despre Sofia Vicoveanca. Ce spun medicii
Noi informații despre Sofia Vicoveanca. Ce spun medicii
Contestația impozitului în 2026. Ce documente sunt necesare și unde se depune cererea
Contestația impozitului în 2026. Ce documente sunt necesare și unde se depune cererea
Alimente pe care să le eviți atunci când iei Ozempic
Alimente pe care să le eviți atunci când iei Ozempic
Maia Sandu: „Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România”
Maia Sandu: „Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România”
TV Mania
Can Yaman rupe tăcerea după scandalul drogurilor din Turcia. Actorul din „Sandokan” neagă acuzațiile. Cine îi ia apărarea
Can Yaman rupe tăcerea după scandalul drogurilor din Turcia. Actorul din „Sandokan” neagă acuzațiile. Cine îi ia apărarea
Sydney Sweeney șochează cu un pictorial nud pentru W Magazine. Apariția care a stârnit reacții în SUA
Sydney Sweeney șochează cu un pictorial nud pentru W Magazine. Apariția care a stârnit reacții în SUA
Top 5 actori turci care domină serialele. Ce fac astăzi Burak Özçivit, Can Yaman & co
Top 5 actori turci care domină serialele. Ce fac astăzi Burak Özçivit, Can Yaman & co
Inna, escapadă exotică în Maldive: apariția în costum de baie care a atras toate privirile
Inna, escapadă exotică în Maldive: apariția în costum de baie care a atras toate privirile
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton